Rapport: Indiana Jones lanseres i 2024

Det er en god stund siden vi så et nytt spill fra det svenske studioet MachineGames, nærmere bestemt fem år siden Wolfenstein: Youngblood ble lansert i 2019. Siden den gang har de jobbet med Indiana Jones, et spill som ble annonsert da Microsoft kjøpte Bethesda Game Studios i 2021.

Vi har ikke hørt så mye om det, men lekkede dokumenter fra rettssaken mellom FTC og Activison Blizzard avslørte at det skulle lanseres i 2022 - noe som ble umuliggjort som følge av pandemien - og at det blir en eksklusiv PC- og Xbox-tittel. Ettersom det har vært så stille rundt spillet, antok de fleste at vi tidligst ville få se det i 2025, men heldigvis ser det ikke ut til at vi trenger å vente så lenge.

Ifølge en ny rapport fra Tom Hendersons Insider-Gaming skal Indiana Jones faktisk lanseres i år, noe "kilder nær spillet" har bekreftet. Henderson er kjent som en svært pålitelig kilde når det gjelder ubekreftede lekkasjer, så sjansene er ganske gode for at han har rett også i denne saken.

I går ble det kunngjort at vi vil få en første titt på Indiana Jones neste uke når 2024s første Xbox Developer Direct går av stabelen 18. januar. Med denne nye rapporten i bakhodet vil vi ikke bli så overrasket om vi også får et lanseringsvindu eller til og med en dato.