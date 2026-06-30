Xbox Game Pass er angivelig satt på pause, ettersom avtaler med tredjepartsutviklere har blitt kansellert

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Frykten for at Xbox Game Pass skal legges ned sprer seg etter at en ny rapport hevder at tredjepartsutviklere som var i "avanserte" forhandlinger med Xbox, har fått avtalene sine trukket tilbake. Selv om det virker usannsynlig at Game Pass skal opphøre i noen form, ser det ut til at det foreløpig ikke vil bli inngått noen avtaler med tredjepartsutviklere, ettersom Xbox' nye ledelse fortsatt er i ferd med å finne ut hvilken retning de skal gå videre.

Rapporten kommer fra den tidligere Raw Fury-ansatte Fernando Rizo, som uttalte seg i sin podcast «The Business of Video Games», der han sa at folk som "var aktuelle for Game Pass-avtaler" opplevde at forhandlingene ble raskt avsluttet. Eurogamer snakket med Rizo for å få noen avklaringer, og han la til at selv om han ikke har innsikt i Microsofts interne samtaler, har han hørt fra mange utviklere som tilsynelatende hadde avtaler, at disse avtalene nå er satt på vent.

"Jeg vil absolutt ikke overdrive det jeg vet - jeg har ikke innsikt i noen interne samtaler hos Microsoft. Men jeg har snakket med en rekke utviklere som hadde Game Pass-avtaler i ulike forhandlingsfaser, og som fikk beskjed om at avtalene var satt på vent. Personlig tror jeg ikke dette betyr slutten for Game Pass eller noe slikt, sannsynligvis er det bare en ny administrerende direktør som ønsker å finne seg til rette i stillingen og få alle på linje med strategien før Game Pass-teamet begynner å skrive ut sjekker igjen," sa han.

Så forvent ikke at disse masseoppsigelsene vil føre til slutten på Game Pass, men kanskje at tjenesten vil bli mer fokusert på Xbox-spill fra egne utviklere, i hvert fall i nær fremtid. Selv om Xbox Games Showcase denne måneden ga inntrykk av at alt var i orden igjen med det grønne teamet, ser det ut til at vi fortsatt har noen store voksesmerter å gjennomgå før vi får se hvordan fremtiden til Xbox ser ut.