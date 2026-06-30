Incoming Nedbemanningene hos Xbox sies å være «den største enkeltstående nedbemanningen i spillhistorien»

HQ

Helt siden nyheten kom om at Xbox skulle gjennomgå en blodig omstrukturering, der utallige oppsigelser ville finne sted og flere store studioer ville bli lagt ned eller solgt, har vi ventet på mer konkrete og klare opplysninger om dette.

Selv om den siste oppdateringen fra Jason Schreier tyder på at de store nedbemanningene hos Xbox egentlig ikke vil finne sted før regnskapsåret er over – og for ordens skyld: i dag er den siste dagen i regnskapsåret for det gigantiske teknologiselskapet, så forbered deg på noe stort snart – ser det ut til at dette allerede har ført til nedbemanninger hos Xbox’ viktigste PR-byrå, Assembly, i en viss grad, ettersom selskapet har startet en omstrukturering, men angivelig «ikke knyttet til at Xbox avslutter kontrakter.»

Med utgangspunkt i dette har George Broussard (kjent for å ha vært med å grunnlegge det opprinnelige 3D Realms og for å ha laget Duke Nukem) nå i et innlegg på sosiale medier hevdet å ha sett listen over Xbox-studioer som vil bli berørt av de planlagte nedbemanningene, og omtaler hendelsen som den «den største enkeltstående nedbemanningen i spillhistorien.»

Han legger videre til: «Xbox kommer til å være ekstremt upopulært i svært lang tid, og ødeleggelsene vil gi gjenklang som meteoren som utryddet dinosaurene.

«I tillegg til alt dette vil det også bli nedbemanninger hos de studioene som blir igjen.»

Dette kommer også samtidig som en ny rapport fra GamesBeat til og med bemerker at Undead Labs også står på auksjonsblokken, til tross for at de nettopp presenterte State of Decay 3 tidligere denne måneden. Dette stemmer overens med den tidligere rapporten om at Ninja Theory, utvikleren av Senua, alltid står i fare for å bli lagt ned eller solgt, til tross for at de har avslørt et nytt spill – i håp om at avsløringen vil øke utviklerens verdi og føre til at noen kjøper dem opp.

Uansett er én ting klart: Det kommer snart en stor kunngjøring, og den kommer til å endre hvordan vi ser på Xbox for alltid.