Xbox-teamet donerer 86 000 kroner til dyrevelferd for å hylle Fallout-hunden Dogmeat

Nylig fikk vi den triste nyheten om at hunden som bruktes som modell for Dogmeat i Fallout 4 er død, og eieren delte noen hjertevarmende historier om hvordan River (hundens virkelige navn) jobbet med spillet. Oppførselen hennes for alltid er udødeliggjort i Bethesdas rollespill, og nå har Xbox-teamet bestemt seg for å hylle River på en ordentlig måte.

De skriver på Twitter:

"DOGMEAT FOREVER 💚 In honor of River, Xbox and @BethesdaStudios are donating $10,000 to the Montgomery County Humane Society."

En bra måte å hylle et elsked dyr, synes vi. Om du vil treffe Dogmeat igjen, som kanskje er den mest virkelighetstroe hunden i noe spill, er Fallout 4 tilgjengelig på PC, PlayStation 4 og Xbox One. Det har også FPS Boost om du spiller det på Xbox Series og det er i tillegg en del av Xbox Game Pass.