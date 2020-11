Yakuza: Like a Dragon byr på helsprø lanseringstrailer

Nylig ble Yakuza: Like a Dragon sluppet som ett av flere nye spill til Xbox Series S og X sammen med blant annet Assassin's Creed Valhalla, Bright Memories, The Falconeer...

Yakuza: Like a Dragon lanseres neste uke i Vesten og blir også lanseringsspill til Xbox Series. Dette har et helt nytt kampsystem som i kjent JRPG-stil er turbasert og...

Yakuza: Like a Dragon-trailer bekrefter spillet blir absurd

den 6 oktober 2020 klokken 18:13 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Selv om Yakuza: Like a Dragon vil gå over til et turbasert kampsystem når det lanseres den 12. november kan du være sikker på at mye annet vil holde seg tro til serien....