Yakuza: Like a Dragon-oppfølger og nytt spill bekreftet

HQ

Samtidig som at Yakuza-skaperen Toshihiro Nagoshi bekrefter at han forlater Ryu ga Gotoku Studio etter 32 år der avslører studioet altså noe de fleste vel allerede regnet med, samt en liten overraskelse.

Masayoshi Yokoyama benytter nemlig anledningen når han skriver om sin stilling som den nye lederen av Yakuza- og Judgment-studioet til å også gjøre det fullstendig klart at de blant annet har startet arbeidet med en oppfølger til fjorårets Yakuza: Like a Dragon. Yokoyama-san ønsker ikke å si stort om selve spillet enda utenom at Ichiban Kasuga fortsetter som hovedkarakteren. Denne gangen vil Like a Dragon-regissøren Ryosuke Horii også få hjelp av Lost Judgment-regissøren Yutaka Ito og originalens "Art Director": Nobuaki Mitake. Historien vil atter en gang skrives av Yokoyama-san selv sammen med Furuta og Takeuchi. Man skulle tro at hendene deres var fulle med såpass mange av lederne opptatt med Yakuza-fortsettelsen, men meldingen avsluttes med å si at utviklerne håper å avsløre et helt nytt spill snart, om det så er om seks måneder eller ett år.