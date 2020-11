Yakuza-utvikleren er snart klar for å fortelle mer om seriens fremtid

Du ser på Annonser

Yakuza: Like a Dragon var et stort steg i en annen retning for den kjente serien, og byr på et helt nytt kampsystem, ny hovedperson og en ny by. Det har derfor blitt beskrevet som en slags reboot flere ganger. Ut i fra anmeldelsene å dømme, virker det som at denne satsningen har vært en suksess også.

Serien feirer 15-årsjubileum i desember, og i den anledning kommer utvikleren Ryu Ga Gotoku Studio til å kjøre en livestream den 8. desember. Der skal de blant annet prate om <em>"future developments"</>, og kanskje gi en forsmak på hva vi har i vente. Vi våger ikke å håpe på annonseringen av oppfølgeren helt enda, men det blir likevel interessant å få høre mer om hva de har på gang.

Yakuza: Like a Dragon er ute nå til PC, PlayStation 4, Xbox One og Xbox Series. En PlayStation 5-versjon kommer 2. mars neste år.

Takk, PCGamesN