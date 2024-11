Yellowstones tilbakekomst hevdes å være tidenes største seriepremiere på Paramount+ utenfor USA

HQ

Det er ingen hemmelighet at Yellowstone har vært en helt massiv serie for Paramount. Serien, som er skapt av Taylor Sheridan, fikk raskt en massiv mottakelse både i USA og i resten av verden, noe som delvis er grunnen til at kontroversene og konfliktene bak kulissene fikk episke proporsjoner. Når man har en serie som er så stor som Yellowstone ble, og som måtte vente i to år på avslutningen av den femte sesongen på grunn av lønnskonflikter, problemer med tidsplanlegging og diverse andre problemer, har det gjort fansen ivrige etter å se hvordan Dutton-familiens historie vil bli avsluttet.

Denne iveren er tydelig som dagen nå, ettersom Paramount har avslørt at Yellowstones tilbakekomst på Paramount+ har ført til at den har hatt tidenes største seriepremiere utenfor USA. Det slo rekordene som ble satt av tidligere sesonger av serien. Vi får ikke vite de nøyaktige seertallene for det internasjonale publikummet, men vi får vite at i USA hadde serien sin beste premierekveld noensinne med 21,1 millioner seere, i tillegg til at serien var den største driveren for nye abonnenter på Paramount+ over hele verden.

Det er unødvendig å si at folk er begeistret for Yellowstones tilbakekomst, selv om Kevin Costner ikke spiller hovedrollen som patriarken John Dutton.