Yennefers stemmeskuespiller er usikker på om hun kommer tilbake i The Witcher 4

Vi ble alle glad i Geralt av Rivia i The Witcher III. The Witchers lange eventyr hadde stor narrativ dybde, og forholdet til Yennefer var en viktig del av historien, i tillegg til andre mytiske skikkelser som Dandelion/Jaskier. Når det gjelder Yen, har hennes stemmeskuespiller, Denise Gough, forklart at hun ikke er helt sikker på at karakteren hans kommer tilbake i den nye delen.

I et intervju med Eurogamer sa hun at hun ikke er klar over hvordan utviklingen av spillet går. Hun snakket også om sin erfaring med å filme The Witcher III, som var hennes første prosjekt i videospillindustrien. "Jeg visste ikke hva jeg holdt på med. Så var det mange fra lydavdelingen som møtte meg og sa: "Er du Yennefer?", og jeg svarte: "Hvem er Yennefer?"

Foreløpig vet vi at de bekreftede stemmeskuespillerne er Ciri og Geralt, så det gjenstår å se hvor mange karakterer fra det tredje spillet som kommer tilbake i det fjerde. Kunngjøringen på The Game Awards var en stor overraskelse som vi alle ønsket velkommen med åpne armer. Det ser ut til at tittelen ikke kommer før 2027.

Ser du frem til det fjerde spillet?