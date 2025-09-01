Yooka-Replaylee: Plattformduoen er tilbake og klar til å ta opp kampen med Astro Bot og Donkey Kong

HQ

Tilbake i 2017 spolte plattformspillet Yooka-Laylee tilbake klokken med sin fargerike grafikk og mange samleobjekter som brakte oss tilbake til Nintendo 64-epoken med 3D-plattformspill. Nå vender utvikleren Playtonic blikket mot fortiden igjen når de remaster Yooka-Laylee under den nye tittelen Yooka-Replaylee.

Vi skulle egentlig spille spillet selv på Gamescom, men dessverre ble forhåndsvisningen vår avlyst på grunn av maskinvareproblemer. Heldigvis klarte vi å få et intervju med Ross Bullimore, designdirektøren på tittelen.

I likhet med mange av utviklerens ansatte startet Bullimore på Rare, og har vært med Playtonic siden 2015 da det britiske studioet startet utviklingen på Yooka-Laylee takket være en vellykket Kickstarter som samlet inn over 2 millioner pund. Siden det er ti år siden de startet, har det selvsagt skjedd mye siden den gang, og Bullimore fortalte oss at teamet har introdusert mange forbedringer for å få spillet til å føles mer moderne.

"Vi har gått gjennom og oppgradert spillet slik at det passer bedre til moderne spilleres følelser. I det første prosjektet prøvde vi i stor grad å lage et spill som var tro mot N64-plattformspillene vi hadde jobbet med før. Dette spillet skulle appellere til et bredere publikum, og vi tror at moderne spillere har krav til funksjoner i spillene som ikke var med i originalene. Så vi har oppgradert mange ting."

Bullimore forklarer at den viktigste forbedringen gjelder kontrollene, som i Yooka-Replaylee er mye mer reaktive og presise. I tillegg til dette har Playtonic også lagt til en rekke livskvalitetsfunksjoner, som et kart i spillet og warp-punkter som lar deg reise raskt.

Nye spillere er ikke de eneste som kan ha glede av Yooka-Replaylee. Som navnet antyder, vil også spillere som kommer tilbake ha en grunn til å spille spillet på nytt, ettersom de åpne områdene nå er fylt med enda flere samleobjekter og aktiviteter enn tidligere.

"I originalen fikk vi ganske mange tilbakemeldinger fra folk som syntes at verdenen var litt tom i noen områder. Nå er det omtrent dobbelt så mye innhold, så uansett hvor du befinner deg i verden, er det nå mye å gjøre. Det er dobbelt så mange sider, som er det viktigste samleobjektet i spillet, som det var tidligere, og vi har også lagt til nye typer samleobjekter. Vi har også lagt til kosmetikk som en ny funksjon, slik at du kan kle på Yooka og Laylee."

Selv om banedesignet er relativt uforandret, har Playtonic gjort noen justeringer, hovedsakelig i måten visse minispill fungerer på.

"Vi har gått gjennom og gjort om nivåene med minevognene, og vi har også gjort om arkadespillene fra originalen, siden vi aldri var særlig fornøyd med hvordan de ble. Det er nå et helt nytt retroeventyr med en helt annen kunststil og gameplay i arkadespillene."

Da det originale Yooka-Laylee kom ut i 2017, var markedet for 3D-plattformspill stort sett bare dominert av Mario og mindre indietitler. Siden den gang har vi sett store aktører hoppe på den voksende plattformen. For Playtonic var den fornyede konkurransen og suksessen til andre 3D-plattformspill en annen motivasjonsfaktor for å gi Yooka-Laylee nytt liv, forklarer Bullimore.

"Spill som Astro Bot og det nye Donkey Kong viser at andre selskaper også har fått troen på at det finnes et marked for å lage slike spill. Og jeg tror at folk som spilte det opprinnelige spillet, nå er i en alder der de kanskje har barn og ønsker å spille denne typen spill med dem. En mer erfaren spiller kan ha glede av spillet på én måte, men en yngre spiller kan også ha glede av det, kanskje på en annen måte.

"Vi har hatt noen veldig små barn som har spilt det. De fullførte ikke nødvendigvis utfordringene, men de likte bare å gå rundt i verden, hoppe og se på ting. Det har en bred appell, og det finnes både vanskelige utfordringer, men også noen enklere ting for andre. Og det er fint å se andre 3D-plattformspill der ute. De er virkelig flotte spill, og de selger godt, noe som forhåpentligvis viser at vi kan fortsette å lage denne typen spill."

Yooka-Replaylee er satt til 9. oktober 2025 for PC, Nintendo Switch 2, PS5 og Xbox Series S/X.