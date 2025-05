Yujii Horii "jobber fortsatt veldig hardt" med Dragon Quest XII, serien "kan være kompatibel med Switch 2"

HQ

Dragon Quest XII: The Flames of Fate ble kunngjort tilbake i 2021, ble antatt å være død, men ble deretter introdusert på nytt i fjor, og nærmer seg sakte men sikkert de siste stadiene av utviklingen. Og hvis serieskaperen Yuji Horii sa at teamet "jobbet hardt" med spillet tidligere i år, er det nettopp det, om med litt nyanserte ord, her er hva han fortalte oss forleden dag.

"Ja, jeg kan faktisk ikke si noe, jeg beklager", sa Horii-san til Gamereactor på 25th Comicon Napoli da han ble bedt om en oppdatering om prosjektet, kanskje om karakterer, omgivelser eller det nye kampsystemet. "Jeg lager det, og legger mye arbeid i det", insisterer han i videoen nedenfor. "Jeg kan bare si at det neste arbeidet også blir flott, og jobber veldig hardt. Bare gled dere til det, er det eneste jeg kan si".

HQ

Spill av hele videoen for å se hvordan den legendariske designeren definerer tradisjonell JRPG, eller hvordan han minnes den elskede kunstneren Akira Toriyama, som gikk bort for et år siden.

Senere spurte vi også Horii-san om den andre elefanten i rommet: den nært forestående lanseringen av Nintendo Switch 2, etterfølgeren til en plattform der både Dragon Quest XI S og Dragon Quest III og I & II HD-2D Remakes har hatt stor suksess.

"Ja, jeg tror det kan være kompatibelt med Switch 2 også", svarer han kortfattet, uten å spesifisere om han refererer til Dragon Quest-serien generelt eller til det kommende tolvte hovedspillet, og uten å dele ytterligere tanker om selve plattformen.

Nå, etter å ha teaset for en potensiell Chrono Trigger Remake, hva ser dere fans mest frem til fra Yuji Horii og teamet hans hos Square Enix? Og forventer du at Dragon Quest XII, XI og HD-2D Remakes vil lande, eller bli forbedret på Switch 2?