Yuki Tsunoda i samtaler om å erstatte Liam Lawson i Red Bull, sier flere rapporter

Christian Horner, teamsjefen i Red Bull, forsøkte å være forsiktig da han ble spurt om Liam Lawsons fremtid forrige helg, og sa at den 23 år gamle nyzeelendingen fremdeles er ung og en dyktig fører, og at de har en plikt til å ta vare på ham. Men etter to Grand Prix uten poeng, trenger Red Bull en rask løsning hvis de ønsker å opprettholde sjansene til å kjempe om konstruktørmesterskapet, etter å ha druknet i fjor med Sergio Pérez og en mindre dominerende Verstappen.

Spekulasjonene blant Formel 1-fansen har blitt til en rapport fra flere nederlandske medier, og også Motorsport, som sier at det pågår samtaler om at Yuki Tsunoda, fører i Racing Bulls, Red Bulls "B-team", skal bytte plass med Lawson. Tsunoda er nesten like ung (24 år), men har mer erfaring - 92 løp mot Lawsons 13 - og har allerede scoret med Racing Bulls i år. Lawson kan ha mindre press på å utvikle seg hos Racing Bulls, mens Tsunoda vil ha mer erfaring til å venne seg til RB21-bilen - som skaper problemer for Verstappen selv.

Hvis det skulle skje, vil det bli kunngjort sent denne uken eller neste uke, før Japans Grand Prix 4.-6. april. Motorsport bemerker imidlertid at endringen vil være "komplisert", ettersom Tsunoda støttes økonomisk av Honda, som leverer motorene til Red Bull, noe som kan føre til et løft i Honda og "økonomiske konsekvenser".