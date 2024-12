Yvan Neyou, spilleren som taklet og skadet Lamine Yamal, blir utsatt for rasistiske fornærmelser Den kamerunske Leganés-spilleren har blitt utsatt for dusinvis av fornærmelser siden søndagens seier over Barcelona.

HQ Lamine Yamal, FC Barcelonas mest avgjørende spiller, ble skadet sist søndag under kampen mellom FC Barcelona og Leganés, som endte med et overraskende nederlag for Barcelona. Yamal har pådratt seg en skade av grad 1 i det fremre tibiofibulære ligamentet i ankelen og vil være ute i 3-4 uker, noe som betyr at han går glipp av viktige kamper som møtet med ustoppelige Atlético de Madrid neste lørdag - som kan skyve dem ut av ledelsen av Liga-. Yvan Neyou, kameruneren fra Leganés som taklet Yamal under kampen og pådro seg skaden, har siden fått dusinvis av rasistiske og fornærmende meldinger på Intagram-profilen sin: emojier av griser, klovner eller aper, andre som ønsker at laget - som rykket opp i fjor - skal rykke ned til andredivisjon, og noen meldinger var mye hardere, ofte fremmedfiendtlige. neyou19 on Instagram Som svar la Neyou ut en artikkel der han skrev: "Jeg har aldri ønsket å skade noen med vilje, bare for sportens skyld". I et intervju med Mundo Deportivo før kampen snakket Neyou faktisk om Yamal, og roste ham. "Han er 10 år eldre enn meg! Først og fremst er jeg glad på hans vegne, for han er en ung spiller, og jeg blir glad når en ung spiller gjør det bra. I Yamals tilfelle er han en gutt som er over gjennomsnittet av de på hans alder og de som er eldre. La ham fortsette slik."