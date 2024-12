HQ

Qatar Grand Prix hadde en overraskende æresvinner: den kinesiske føreren Zhou Guanyu, som endte på åttendeplass og fikk de første fire poengene for sitt team Kick Sauber. I det nest siste løpet av sesongen!

Sauber har hatt en katastrofal sesong, og for en måned siden kunngjorde de avfyringen av Guanyu så vel som Valtteri Bottas.

"Det er en lettelse, vet du", sa Zhou til Sky Sports F1, som er gjengitt på F1s hjemmeside. "Jeg tror ikke glad er det rette ordet, lettelse er det rette ordet. Det har vært en lang sesong - der vi kom fra i starten av året, gjennom hele sesongen, forventet vi aldri å ha en bil som kunne kjempe om poeng.

Sauber introduserte en oppgradering i Las Vegas, og det fungerte, i hvert fall for ham. Veteranen Valtteri Bottas, som har vunnet 10 Grand Prix, har ikke tatt et eneste poeng denne sesongen. Zhou berømmet imidlertid arbeidet som folk ikke ser bak kulissene, og erkjenner at det har vært en slitsom sesong for hele teamet.

Sauber går gjennom store endringer før det blir Audio i 2026. Zhou og Bottas vil ikke fortsette neste år, og erstattes av Haas-fører Nico Hulkenberg og Formel 2-fører Gabriel Bortoleto. Ryktene sier imidlertid at Zhou er i samtaler med Ferrari neste år, som reservefører for Charles Leclerc og Lewis Hamilton. "Jeg er sikker på at jeg kommer til å gjøre en mye bedre jobb når jeg får sjansen.