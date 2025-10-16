10 av de største fiaskoene innen videospill det siste tiåret

HQ

Det har vært noen kolossale fiaskoer og feiltrinn i videospillindustrien opp gjennom årene, så mange faktisk at hvis vi så på spillhistorien som helhet, kunne denne artikkelen vært mange sider lang. Enten det er Atari som droppet Nintendo, Sega som forhastet seg med konsollanseringene sine, Wii U, Xbox' misforståelse av hva spillerne ville ha med Xbox One, Sony som lanserte PS3 med samme prislapp som en ny bil, Wii U, Konami som ble splittet med Hideo Kojima, Wii U, Wii U, Wii U... Du skjønner poenget. Det er på grunn av dette at vi i stedet fokuserer på det siste tiåret og de feilene og tabbene som har definert denne bransjen siden 2015.

Suicide Squad: Kill the Justice League myrder nesten Rocksteady

En av tidenes beste og mest respekterte videospillutviklere, som er kjent for å lage utmerkede enspiller-actionopplevelser med hovedvekt på nærkamp, får i oppgave å lage et flerspillerprosjekt med live-service og avstandskamper. Det ga aldri mening på papiret, og i praksis ble det ikke stort bedre. Faktisk er dette en vanskelig tanke å vende tilbake til, for alle som har spilt Suicide Squad: Kill the Justice League vet at det er noen gode elementer i dette spillet, som viser at under overflaten av alt det andre som ikke fungerer, er det fortsatt Rocksteady som vi kjenner og elsker. Ta tilbake Arkham dagene og for guds skyld, la Rocksteady lage mat!

Overwatchs utvikling til Overwatch 2 desimerer potensialet til en tidligere Game of the Year-vinner

Noen vil si at Overwatch frarøvet Doom og til og med Uncharted 4: A Thief's End en Game of the Year-tittel i 2016, men uansett hva du mener om det, kan det ikke benektes at Blizzards helteskytespill i stor grad omdefinerte hva vi forventet av denne typen spill. Det presenterte en karismatisk rollebesetning og en håpefull verden med så mange muligheter og dybde, og det var en god retning som ble tatt med ekstra støtte som tilsynelatende satte dette spillet opp for en lang fremtid med suksess. Men så bestemte Blizzard seg for å lage en oppfølger, et prosjekt som tok altfor lang tid å lage og stoppet all fremgang i det opprinnelige spillet, før det ble lansert med mangel på meningsfylt nytt innhold og for mye fokus på de delene av opplevelsen som spillerne ikke kunne bry seg om. Klipp til i dag, og Overwatch 2 er en brøkdel av den suksessen som Overwatch var selv et par år etter lanseringen.

BioWare... Alt BioWare-relatert...

2010-tallet startet faktisk ganske bra for BioWare. Den berømte utvikleren presenterte Star Wars: The Old Republic, Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition, og noen få andre prosjekter også. Men så gikk det galt, og det veldig, veldig raskt. Mass Effect: Andromeda kom og viste seg å være langt fra målet, og Anthem var forventet å være en tilbakevending til formen for studioet. Men dette spillet var en enda større fiasko, og viste seg å være en fullstendig mangel på det fansen forventet fra denne utvikleren. Så sent som i fjor kom Dragon Age: The Veilguard, som heller ikke gikk hjem hos fansen på samme måte som BioWare -spillene så ofte pleide å gjøre. Det har nådd et punkt, spesielt etter EAs store Saudi-Arabisk-støttede oppkjøp, at mange ser på det kommende Mass Effect som et "do or die"-spill, og ærlig talt bør ethvert studio som overlever fire back-to-back-floppere prise seg utrolig heldige, så det er vanskelig å være uenig i at det planlagte spillet ikke er noe annet enn den viktigste lanseringen i BioWares historie.

MindsEye ser ut til å bli floppen i 2025

Det er ikke slik at fansen forventet at MindsEye skulle vippe Grand Theft Auto av tronen, men det var et rimelig håp om at en utvikler, ledet av samme mann som var med på å gjøre GTA til det det er i dag, med god økonomisk og utgivermessig støtte, kunne produsere noe som var verdt å feire. Dette var ikke det spillet i det hele tatt. MindsEye viste seg å være en katastrofe ut over alle grenser. Spillet var en teknisk katastrofe, det manglet innhold, historien var lite imponerende, og til syvende og sist viste det seg å være en så stor fiasko at utvikleren snart ble rammet av oppsigelser, og mange tidligere ansatte gikk ut og kritiserte ledelsen og den giftige kulturen de hadde skapt.

Concord ser ut til å bli floppen i 2024

Når man tenker på dataspillfiaskoer i nyere tid, er det ingen tittel som skiller seg ut på samme måte som Concord. Det Sony Interactive Entertainment-publiserte helteskytespillet fra Firewalk Studios ankom til utrolig middelmådige inntrykk og en fullstendig mangel på interesse fra fansen at det slet med å knekke så mye som 700 samtidige spillere på Steam ved debuten i slutten av august ... Dataene for PS5-spillere ble aldri delt, men det gikk tydeligvis ikke mye bedre på plattformen, for bare noen dager etter ankomst trakk Sony ut pluggen på spillet, tok det av butikkfrontene og refunderte kjøpere, og siden september 2024 har det ikke blitt sagt et ord om Concord igjen.

Redfall ødelegger Arkane Austin på egen hånd

Arkane Austin var en gang en utvikler som du assosierte med de beste. Det ledet utviklingen av den elskede Prey og hjalp til med å bringe Dishonored og Deathloop til liv også. Men det skapte også det skuffende Redfall, et spill som, selv om det ikke på langt nær var like mye av en skrue opp som Concord og MindsEye, fortjener sin plass på listen fordi det stort sett drepte dette studioet. Jepp, nesten et år etter ankomsten av Redfall og måneder med forsøk på å få spillet tilbake på sporet og opp til standardene for hva det lovet fansen, ble det tatt en beslutning om at nok er nok, og kort tid etter ble studioet lagt ned, og Redfall er nå en helt middelmådig action-eventyrtittel og en trist gravstein over denne en gang talentfulle utviklerens grav.

Saints Row's reboot mislykkes i å være noe som fans av serien ønsket seg

En reboot av Saints Row var noe fansen var begeistret for lenge. Et mer kaotisk og mindre jordnært alternativ til Grand Theft Auto? Meld oss på! Men det Volition og utgiveren Deep Silver til slutt presenterte, var langt fra som forventet, og bød i stedet på en merkelig og misforstått opplevelse om hipstere som blir gangstere. Det føltes aldri som Saints Row fra første stund, og i tillegg ble lanseringen hemmet av ytelsesproblemer, noe som til slutt gjorde dette til en kostbar fiasko som snart førte til nedleggelsen av Volition etter at de ble en del av den bredere Gearbox Entertainment -familien under styret til den alltid like vakre Embracer Group.

MultiVersus klarer ikke å fange lynet i en flaske en gang til

Dette er en merkelig en fordi MultiVersus faktisk var ganske hit da den kom, og det så ut til å være en sikker konsekvent del av det bredere kampspillandskapet. Men her var haken; dette var under en betaperiode som aldri var ment å vare. Så da Player First Games til slutt tok tittelen ned for å fullføre den - en prosess som tok langt lengre tid enn forventet på grunn av oppgradering av spillmotoren og slikt - var fansen rett og slett ikke lenger interessert i spillet. Den en gang lyn i en flaske-tittelen ble lansert fullt ut til nesten null fanfare, noe som til slutt betydde nesten et helt år til lanseringsdagen, ble prosjektet stengt permanent.

Electronic Arts serverer en forbrukervennlig hit med Star Wars: Battlefront 2s "overraskelsesmekanikk"

Electronic Arts Electronic Arts har gjort noen virkelig djevelske ting opp gjennom årene, designvalg som bare virker onde sett fra forbrukernes perspektiv, og det er slike ting som gjør at selskapet konsekvent blir behandlet som en antagonist av kyndige spillere. Før katastrofefesten som var Battlefield 2042, DICE hadde enda et togvrak på hendene da det serverte Star Wars: Battlefront II i 2017, da dette etterlengtede skytespillet inneholdt det EA-sjefene kjærlig kalte "overraskelsesmekanikk". Dette var plyndrebokser, og fansen hatet alt om det. Faktisk ødela de nesten egenhendig et ellers ganske sterkt spill, og beviste nok en gang at EA er veldig vanskelig å stole på når det gjelder å ta gode beslutninger for fansen.

LawBreakers hadde all hypen, men ikke noe av salget

Til slutt må vi nevne Boss Key Productions' LawBreakers. Dette var et fascinerende spill, for før lanseringen så det ut til å være en virkelig stor innovasjon og et spennende vendepunkt for skytespillsjangeren. Det hadde en massiv markedsføringskampanje, lovende spillopplevelse og positive anmeldelser, men klarte ikke å selge og lande hos forbrukerne, og var faktisk en så stor katastrofe at det rundt ett år etter debuten stengte serverne sine og forsvant fra jordens overflate. Det var et godt eksempel på hvor knallhard videospillbransjen kan være.

Hederlig omtale: Diablo Immortals "har dere ikke telefoner"-avsløring

Som en siste, siste bemerkning kan vi ikke glemme et av de mest beryktede øyeblikkene i nyere videospillhistorie. Dagen da Blizzard inntok scenen på BlizzCon 2018 for å avsløre et nytt Diablo, bare for at det skulle være en mobilmotpart som det rabiate publikummet virkelig ikke kunne røpe noen entusiasme om. Da Diablo Immortal først ble presentert for verden til sirisser og en uhyggelig stillhet, førte det snart til at utvikleren Wyatt Cheng leverte en setning som skulle gi ekko i all evighet - som Maximus Decimus Meridius ville ha sagt - den berømte "do you guys not have phones?" Dette ble naturligvis et meme og nok et godt eksempel på hvor frakoblet spilledere og fans kan være i forhold til hva de forventer av sine favorittutviklere.

