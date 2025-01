10 bøker alle Warhammer 40 000-fans bør lese

HQ

Warhammer 40 000-universet er et av de største fiktive rikene der ute. Folk kan vie hele livet sitt til dette fiktive helvetet av et univers, og likevel vil de ikke vite alt. Det kan gjøre det skremmende å gå inn i Warhammer 40,000, for selv om du kanskje liker utseendet til en Space Marine, eller ønsker å komme inn i det fordi du har venner som gjør det, vet du kanskje ikke hvor du skal begynne. Vel, du trenger ikke lete lenger, for vi har ti bøker som kan hjelpe deg med å skille servitører fra skitarii.

Horus Rising - Dan Abnett

Denne boken er det som tok meg fra en tilfeldig interessert i Warhammer til en fullverdig fan, men det er ikke sikkert at den gjør det samme for deg. Dan Abnetts introduksjon til Horus Heresy utspiller seg 10 000 år før de nåværende hendelsene i Warhammer 40 000, men det er den definerende hendelsen i Imperiet, så du vil sannsynligvis vite litt om den. Heresy er ikke oppsummert i denne ene boken, ikke i nærheten engang, og du må lese False Gods og Galaxy in Flames for å komme skikkelig i gang med Heresy, men dette er en fantastisk introduksjon til Space Marines-verdenen. Det faderlige forholdet til Primarch, det broderlige forholdet til hverandre, og det utvikler dem som karakterer utover ansiktsløse drapsmaskiner.

Soul Hunter- Aaron Dembski-Bowden

Dette er mer en anbefaling av Night Lords-trilogien fra Dembski-Bowden enn bare et nikk til Soul Hunter, ettersom alle tre bøkene ofte regnes som de beste romanene med kaos som omdreiningspunkt. Det skyldes delvis Night Lords selv, som fortsatt er en edgelords beste venn og en av de mer interessante legionene som forrådte keiseren for alle disse årene siden. Hvis du har lest frem til Galaxy in Flames og lurer på hvordan noen Space Marines kunne vende seg mot den store gullgåsa som keiseren er, kan det være lurt å kaste seg over Night Lords-trilogien.

Outgunned - Denny Flowers

Outgunned hopper fra Space Marines til det høytflyvende Aeronautica Imperialis, og har absolutt et mer nisjepreget fokus enn den galakseomfattende konflikten i Horus Heresy, men det er ofte der Warhammer 40.000-bøkene er på sitt beste. Lucille von Shard er en av de nyere karakterene i Warhammer 40.000, og selv om The Trial of Lucille Von Shard teknisk sett er begynnelsen på denne historien, står Outgunned på egne ben som en flott introduksjon, samtidig som den gir deg interessant informasjon om Imperiets propagandamaskineri.

The Fall of Cadia - Robert Rath

Hvis du bare er ute etter å bli revet med i Warhammer 40 000s umulige skala, er det få hendelser som er bedre enn The Fall of Cadia. I det som viser seg å være en av de mest betydningsfulle hendelsene i Warhammer 40.000s historie. Abaddon the Despoiler, som i praksis er den øverste lederen for kaosstyrkene i dag, har satt alle sine styrker inn på å ødelegge Cadia, en av de viktigste verdenene imperiet har. I denne episke konflikten finner du mange navngitte karakterer på begge sider som kjemper mot hverandre i det som virkelig føles som en konflikt der hele galaksens skjebne står på spill.

The Infinite and the Divine - Robert Rath

Vi dropper Imperium-fokuset for et øyeblikk, for selv om det er den fraksjonen som er lettest å fokusere på når du leser gjennom Black Library, finnes det mange andre fraksjoner og arter i galaksen. The Infinite and the Divine er en annen Robert Rath-roman, som fokuserer på to Necron-karakterer: Trazyn the Infinite og Orikan the Diviner. Disse to har en årtusenlang rivalisering, og selv om de begge er blant Warhammers sterkeste karakterer, bruker de heller kreftene sine til å bygge opp sine personlige samlinger. Samlinger av hva, spør du? Vel, stort sett alt og hva som helst.

Brutal Kunnin' - Mike Brooks

Det er ingen som har det bedre i Warhammer 40 000 enn en ork. De er født til å slåss, og det er mye av det settingen dreier seg om. Dette kan imidlertid gjøre dem litt vanskelige å skrive en roman om. Men ikke hvis du heter Mike Brooks, for denne forfatteren har levert en rekke strålende bøker om orkene fra deres synsvinkel, og viser en forståelse for en fremmed rase som puster gjennom hver eneste side. Hvis du er en fan av store, grønne cockney-drapsmaskiner, finnes det ikke mye bedre enn Brutal Kunnin' og oppfølgerne Warboss og Da Big Dakka.

Dark Imperium - Guy Haley

2017s Dark Imperium hadde mye arbeid å gjøre. Haley har her fått i oppgave å introdusere de nye Primaris Space Marines samt Primarch Roboute Guillemans tilbakekomst, og selv om det til tider kan føles som om denne boken gjør mer arbeid for universet enn å fortelle en historie, finner trilogien som helhet raskt fotfeste og fungerer som en flott lesning. Hvis du lurer på hvorfor noen Space Marines ser annerledes ut enn andre, og hvorfor det føles som en stor greie at en Primarch kommer tilbake, så bør du nok plukke opp Dark Imperium-bøkene.

Hero of the Imperium - Sandy Mitchell

Mange peker på Ciaphas Cain-romanene nesten som om de er parodier, ettersom de kan ta et lettere blikk på hendelsene i Warhammer 40.000, men det ville være å gjøre den utmerkede historiefortellingen de inneholder en bjørnetjeneste. Ciaphas Cains dristige historier får oss til å trekke på smilebåndet, men karakteren har blitt bygget opp over mange år og utviklet seg til å bli en av Warhammers beste og et toppvalg for den kommende Warhammer 40 000 live-action-serien fra Amazon.

First and Only - Dan Abnett

Selv om både Ciaphas Cain og Gaunt's Ghosts handler om den keiserlige garde - som i bunn og grunn er Imperiets tropper - har de vidt forskjellige innfallsvinkler og fokus. Hvis du ikke liker tonen i Ciaphas Cain, kan Gaunt's Ghosts være noe for deg, ettersom den fokuserer på skyttergravskrig, bedrag og en liten styrke som håper å finne en måte å overleve på i de mørke avkrokene av fiendens territorium. I spissen for et stort korstog må oberstkommissær Ibram Gaunt og hans enhet hindre sine såkalte allierte i å falle ned i anarki.

Xenos - Dan Abnett

Langt borte fra slagmarkenes skitt og blod pågår en annen krig i Imperiet, inkvisisjonens krig mot de interne truslene som menneskeheten står overfor i en fjern fremtid. Hvis du lurer på hvordan et samfunn som Imperiet fungerer, er Xenos and the Eisenhorn-bøkene en fantastisk introduksjon. Den beste måten å nærme seg Warhammer 40.000 på er å ta det litt etter litt, og sakte avdekke universet gjennom en spesifikk del av det. Du bør ikke bli overrasket over å se Dan Abnett her igjen, for ærlig talt kommer enhver bok av ham til å fungere som en god roman så vel som en god Warhammer 40.000-historie.