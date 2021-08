10 grunner til hvorfor Marvel's Avengers er mye bedre nå

HQ

Marvel's Avengers har nå rukket å bli over ett år gammelt, så da passer det godt at Square Enix og Crystal Dynamics har markert dette ved å slippe spillet største utvidelse så langt: War for Wakanda. Her blir vi tatt til den frodige og høyteknologiske jungelen i Wakanda som Black Panther, men mye mer enn det har endret seg det siste året. Derfor tenkte jeg det kunne vært greit å gi deg ti grunner til hvorfor Marvel's Avengers er bedre i disse dager.

HQ

Den nyeste spillbare figuren: Black Panther

Som sagt har altså kongen endelig inntatt spillet. T'Challa, bedre kjent som Black Panther., bringer ikke bare med seg den kule Vibranium-drakten sin, mens også noen smidige og akrobatiske angrep som støttes opp av høyteknologiske duppeditter som virkelig kan gjøre stor skade på fiender.

Muligheten til å utforske Wakanda

Man trenger ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå at War for Wakanda også tar oss til den vakre plassen. Her får vi utforske en tett jungel fylt med både farer, hjernetrim og hemmeligheter, samt den ultramoderne byen i all sin prakt.

En historie om en konge

Som vanlig inkluderer en Marvel's Avengers-utvidelse også mer historie, og denne gangen handler det om hvordan Klaue Company sin søken etter Vibranium skader mer enn bare Afrikas vakre natur. Hele verden påvirkes av den mystiske ressursen, så Avengers-gruppen må innta riket til T'Challa for å hjelpe til.

Klaue, Crossbones og andre slemminger

Da snakker jeg ikke bare om å fjerne skadende Vibranium heller, men også jage en drøss av slemminger ut av Wakanda. Dette blir ikke lett, for Ulysses Klaue har hyret inn alt fra vanlige leiesoldater til Crossbones i tillegg til å være en fare selv. Samtidig har han utstyrt dem med spesiell teknologi som vil kreve nye taktikker for å overvinne. Som om det ikke var nok har jo spillet også introdusert Maestro og et par andre fiendetyper før utvidelsen også.

Hawkeye, enda en Hawkeye og fremtidige helter

Ikke at det bare er slemminger som har blitt lagt til. War for Wakanda er som sagt bare den nyeste utvidelsen til Marvel's Avengers. Etter lansering hadde vi allerede fått to nye helter i form av Clint Barton og Kate Bishop, hver med sin unike måte å blande sylskarpe sverd og heftige buer på. Akkurat som Black Panther er disse helt gratis og tilgjengelige nå, og som om det ikke var nok venter det enda flere helter fremover. Blant annet er planen fortsatt at Spider-Man skal komme til PlayStation-utgavene før kalenderen sier 2022.

La alle spille som samme helt

Noe av det første spillet fikk kritikk for allerede før lansering var at det ikke var mulig å la flere spillere bruke samme helt. Dermed kunne du for eksempel ikke bruke din Captain America om noen andre spilte som sin. Heldigvis har dette blitt endret i ettertid, så nå kan du se fire Hulk-er gå fullstendig berserk samtidig eller la flere Thor-er krangle om hvem som er den kraftigste Avenger-en.

The Marvel Cinematic Universe møter Marvel's Avengers

En annen ting som ble kritisert før lansering var at heltene ikke lignet på de i Marvel Cinematic Universe. Utviklerne begrunnet dette blant annet med at de ønsket å lage sine egne versjoner og historier, men det har ikke stoppet dem fra å kompensere litt i ettertid. I disse dager kan du nemlig skaffe deg kostymer basert på MCU slik at Iron Man, Captain America og Black Widow i alle fall har samme drakt som i enkelte filmer

Et helt år med polering og forbedringer

Square Enix

Man kan trygt si at Marvel's Avengers ikke akkurat var teknologisk feilfritt for et år siden, men fy søren som utviklerne har stått på for å gi oss en drøss med oppdatering. Både forbedringer av ytelsen, langt mer oversiktelige menyer, flere aktiviteter å gjøre, nye ferdigheter og oppgradering til helter, egenskapte utfordringsrom og mer har blitt plusset på det siste året for å gjøre opplevelsen bedre og større.

Optimalisering for PS5 og Xbox Series

Siden dette eventyret startet forrige august har vi fått nye konsoller, noe utviklerne ikke har latt gå upåaktet hen. Nå finnes det egne utgaver på PlayStation 5 og Xbox Series som gjør at spillet både ser bedre ut, har høyere bildeoppdatering, lastetiden kortes ned veldig mye og en del annet snadder for øyne og ører. Du trenger ikke å frykte om du eller noen venner allerede har spilt på PS4 eller Xbox One heller, for lagringsfilene dine blir med videre og man kan spille sammen på tvers av generasjoner.

Ting vil bare fortsette å bli bedre

Her skal jeg jukse litt siden dette gjelder fremtiden, men det bør nevnes at disse tingene bare er starten. Crystal Dynamics har fortsatt store planer for fremtiden med tanke på forbedringer, flere helter, mer historie, nye mekanikker, spennende oppdragstyper, endgame-utfordringer med knallgode belønninger, Patrol-modusen som lar oss utforske og gjøre ting som vi vil, flere samleobjekter, oppgradert matchmaking og mye mer vi skal få nærmere informasjon om snart.

Disse er bare ti grunner til hvorfor Marvel's Avengers er et langt bedre spill i dag og derfor er verdt et kjøp, så jeg håper du gir spillet en sjanse om du får muligheten.

HQ

Square Enix