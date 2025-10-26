10 spill Warner Bros. burde lage akkurat nå

HQ

Dette er kanskje en litt meningsløs artikkel å skrive, med tanke på at Warner Bros. aktivt har innrømmet at de er til salgs. Men jeg antar at den som ender opp med å kjøpe enten rettighetene til IPene eller selve studioet, også kan bruke dette som en idémyldringsaktivitet for hvilke spill studioet kan og bør lage. Uten videre, la oss komme i gang.

Et Teen Titans-spill

Jeg vet at Suicide Squad: Kill the Justice League fungerte ikke, men ideen om et Arkham-lignende spill var ikke nødvendigvis dårlig etter min mening. Problemet var at Rocksteady på uforklarlig vis knyttet spillet til Arkham-universet og gjorde det live-service. Live-service betyr at du egentlig ikke kan ha en tilfredsstillende historie, og det enkle plyndringsskytesystemet viste seg å være for kjedelig til å gi karakterene mening.

Jeg synes vi skal prøve igjen med et annet team, nemlig Teen Titans. De har hatt stor suksess med sine animerte serier, men det er fortsatt mye rom å utforske i en adaptasjon av disse figurene. I tillegg vil de alle gi utrolig forskjellige spillstiler hvis det gjøres riktig. Å redde en by fra kriminalitet sammen med kompisene dine kan fortsatt fungere, hvis vi bare fjerner det fra den nå sterkt forvirrede Arkham-tidslinjen og ikke prøver å tjene penger på den tidligere Suicide Squad-hypen.

Nok et Mortal Kombat: Shaolin Monks

Dette kommer nok til å teste hvor mye nostalgi-bacillen har tatt over hjernen vår, men etter at Mortal Kombat 1 etterlot en litt bittersøt smak i munnen, hadde det vært fint å se serien ta en risiko som ikke bare er noe tidslinje-multivers-tull. Shaolin Monks var et actioneventyrspill der du spilte som Liu Kang og Kung Lao.

I dette spillet tror jeg faktisk at man kunne droppet disse to og i stedet latt spillet handle om ninjaene som alltid havner på esken: Sub-Zero og Scorpion. For helvete, kall det noe sånt som Path of the Lin Kuei og la det handle om Cyrax og Sub-Zero for alt jeg bryr meg om, men hvis vi ønsker å markedsføre denne greia, trenger vi kanskje noen mer gjenkjennelige ansikter. På en positiv side med alle tidslinjegreiene, kan vi lage dette spillet om hvilken som helst versjon av Sub-Zero og Scorpion, som jobber sammen av flere grunner.

Et Game of Thrones-actionspill med Nemesis-systemet

Ok, Wonder Woman fungerte ikke. Vi har brukt opp de fleste ideene til Nemesis-systemet i Ringenes herre, så hva med å hoppe til en annen fantasy-setting i stedet? Game of Thrones eller A Song of Ice & Fire trenger et godt videospill. Telltale-historien var grei, rollespillet middelmådig, så hva med et actionspill med tungtveiende, fartsfylte kamper og muligheten til å virkelig hate fiender som dukker opp fra ingensteds.

Jeg har to ideer for hvordan dette spillet skal fungere. Enten foregår det bortenfor Muren under Den lange natten, der fiendene kan være White Walkers eller Others som stadig kommer tilbake for å jakte på deg, eller som utvikler seg fra vanlige udøde. Eller så kan det foregå under Roberts opprør, der enkelte hus og deres beste krigere begynner å hate deg etter hvert som du baner deg vei sammen med de gode til Kongshavn.

Urettferdighet 3

Ok, denne er ganske enkel. Injustice har ikke hatt et nytt bidrag på nesten ti år, og selv om den edgy, onde Superman-historien kanskje har blitt overdrevet nå takket være The Boys og Invincible, har jeg vanskelig for å forestille meg at DC-fansen vil si nei til flere latterlige, filmatiske kamper med favorittfigurene sine.

Med DCU på fremmarsj, virker dette som det perfekte tidspunktet for å introdusere fansen for flere figurer gjennom et spill som Injustice. NetherRealms assistmekanikk i Mortal Kombat 1 virket også mye mer tilpasset en superheltopplevelse, noe som gjør at fansen lengter enda mer etter et nytt Injustice. Du kan si at det faktum at vi ikke har fått et ennå, er litt av en ... urettferdighet.

Et Adventure Time-eventyrspill

Adventure Time er kanskje ikke den mest lukrative IP-en der ute, men Warner Bros. eier den og er tydeligvis villige til å holde den gående med Fiona og Cake-serien. Jeg tror derfor at et videospill i denne settingen virkelig kunne fungere bra, spesielt hvis det omfavner Adventure Times unike verden og den aldrende fanbasen.

Med aldring mener jeg at folk stort sett har vokst fra å se på Cartoon Network nå, men vil fortsatt se Fiona og Cake på HBO Max. Derfor kunne Warner lage et 2D, filmatisk eventyr i samme stil som serien, med litt flere nyanser og en kompleks fortelling som kretser rundt tegneserieverdenen vi elsker. Noe i stil med de gamle Telltale-eventyrene, kanskje, med et mysterium å utforske.

Det ultimate Lego-spillet

Vær tålmodig med meg her, folkens... hva om Lego Kingdom Hearts? Ikke egentlig Lego Kingdom Hearts, men hva om vi kunne se en kombinasjon av Lego-universer med en samtidig fortelling, komplett med Legos egen stil av humor og sprøhet. Warner kan sannsynligvis ikke mønstre alle figurene vi har sett i tidligere Lego-spill, men vi kan se en massiv liste som krysser over i dette spillet, noe som ville føles som et avvik fra alt vi har sett før.

Ja, dette kan gå samme vei som det forferdelige Funko-spillet, men det er derfor jeg presenterte det som en Kingdom Hearts-lignende opplevelse. Få en tilfeldig Lego-mann til å være hovedpersonen vår, og plukk opp allierte fra andre universer underveis. Litt som Lego-filmen, bortsett fra at vi ikke trenger den virkelige verdenen, og kan gå helt amok med raritetene.

Et Ringenes Herre CRPG

En sjanger jeg personlig har blitt veldig glad i de siste årene, er CRPG-spill. De turbaserte kampene, den strategiske oversikten og de mange timene med historiefortelling hjelper deg virkelig til å leve deg inn i en verden, og jeg tror noe slikt ville gjort underverker i Ringenes Herre-verdenen.

Jeg ville ikke lagt dette til samme tid som filmene eller hovedbøkene. Kanskje i den andre tidsalderen, et sted fjernt fra hovedbegivenhetene våre. La oss bygge en gruppe, ta ned en skurk og utforske noen av de fineste stedene i Midgard. Folk vil selvsagt også ha et action-RPG, men ryktene sier at et slikt er under utvikling.

Et Arkham Nightwing-spill

Det blir vanskelig for Rocksteady å lage et Batman: Arkham-spill nå. I hovedtidslinjen er Jokeren død, og det samme er Batman etter Suicide Squad å dømme: Kill the Justice League. Nå som Kevin Conroy også er borte, tror jeg det er på tide at noen andre tar over for å forsvare Gotham.

Nightwing kan fortsatt være tøff, fortsatt ha samme mekanikk som vår Arkham-helt, men han vil være en ny start. En sjanse for en ny historie, selv om vi skal holde oss til hendelsene i tidligere spill som kanon. Med det rette forfatterteamet kan dette virkelig fungere, og ta oss tilbake til Arkhams glansdager.

Et Ben 10 000-spill

Jeg vet hva du tenker. Ben 10 har kanskje ikke den innflytelsen han en gang hadde over tegnefilmverdenen, men da jeg skrev denne listen, tenkte jeg på Digimon Story: Time Stranger, et spill som kommer fra en tegnefilm som ingen egentlig har vært interessert i på omtrent 15 år. Likevel har spillet sine fans som har eldet sammen med produktet.

Derfor tror jeg at et spill som foregår i fremtiden i Ben 10-verdenen, der Ben Tennyson har skjegg, biceps og tilgang til massevis av utenomjordiske former, kan fungere som en ny vri på en skapningssamler. Ben mister romvesenformene sine og samler dem tilbake i løpet av spillet, slik at han kan lage en gruppe for å ta skurken av sine gamle romvesenvenner. Prøv og fortell meg at du ikke i det minste ville være interessert i å gi det en titt hvis du elsket Ben 10 som barn.

Et faktisk godt Game of Thrones-rollespill

Som jeg sa før, Game of Thrones har hatt et RPG tidligere, men det var virkelig ikke så bra som det kunne ha vært. Westeros er en verden som har så mye potensiale, og likevel fra TV til spill til og med bøkene ser det ut til at ingen ønsker å se den til slutt.

Vi burde ha et RPG i likhet med Kingdom Come: Deliverance for denne verdenen, men med mye mer tilpasning av opprinnelsen vår. Vi burde kunne ha et anstendig, middelaldersk nærkampsystem, en oppslukende verden å utforske og rike karakterer å samhandle med, men jeg vil ikke at det skal foregå i Game of Thrones-perioden av verdenshistorien. Gi meg et annet Westeros, et der jeg føler at jeg virkelig kan endre historien, og la meg løpe fritt.

Vi gikk ikke over ting som Warners japanske IP-er her fordi denne listen er lang nok, men la oss få vite om det er noen store ideer vi har gått glipp av.