10 Star Wars-karakterer du hadde glemt eksisterte

I dag er en stor dag for fans av Star Wars, da det er 4. mai. For alle som ikke vet det (eller som bor under en stein), er dette dagen da Star Wars-fans samles for å feire det ikoniske science fiction-universet siden de kaller den May the Fourth (Force). Mens mange av dere utvilsomt går på kino for å se The Phantom Menace igjen, eller til og med starter opp Disney+ for å sjekke ut den nye Tales of the Empire -serien, feirer vi denne dagen ved å rette oppmerksomheten mot noen glemte helter fra Star Wars -verdenen.

Vi har gått sammen for å hedre 10 ikoniske figurer som du sannsynligvis har glemt at har eksistert (eller kanskje aldri visste at de eksisterte i det hele tatt), for å gi dem sin tid i solen denne Star Wars Day.

Bossk'wassak'Cradossk

Vi begynner med Bossk'wassak'Cradossk. Denne trandoshaneren har hatt litt av en karriere i galaksen. Han har jaktet på Wookies, reddet Boba Fett, jobbet sammen med Ezra Bridger, plukket opp dusører for Jabba the Hutt og det Darth Vader-ledede Imperiet, og mye mer, og likevel blir han ofte oversett når det kommer til Star Wars' mest berømte dusørjegere. Men ikke i dag. Bossk har vært et ikon i flere tiår, og han fortjener å bli husket sammen med Fetts, Greedo, Cad Bane og så videre.

Lobot

Lobot er et av de beste eksemplene på karakterer som fungerte i bakgrunnen. Alle som har sett Star Wars-filmene vil kjenne igjen denne karakteren, selv om du aldri visste hva han het eller hva han skulle brukes til. Lobot er en kyborg som etter å ha drevet med simuleringer på slagmarken for Imperiet, ble smugler og hjalp Lando Calrissian med å bli beryktet. Han var en del av mannskapet som stjal keiserens egen personlige yacht, der han ble så såret at kybernetikken hans tok full kontroll over de menneskelige elementene hans. Etter dette ble han Cloud Citys øverste administrator, en rolle der de fleste av oss ble kjent med Lobot for første gang.

Yaddle

Du kan ikke snakke om Yoda uten å snakke om Yaddle. Denne karakteren er av samme art som den berømte jedimesteren, men en kvinnelig variant, og hun tilbrakte mange år med å tjene Den høye republikken, trene opp ungdommer og slå tilbake mot Den mørke siden og onde kultister. Yaddle har stort sett bare blitt husket av de mest dedikerte fansen, men etter den nylige Tales of the Jedi-serien fikk hun endelig en mer betydningsfull rolle i rampelyset, en rolle som forhåpentligvis ikke vil bli glemt med det første.

Salacious B. Crumb

Alle galaktiske gangstere trenger en hoffnarr, ikke sant? Sannsynligvis ikke, men Jabba the Hutt mente definitivt at dette var tilfellet, og det er her Salacious B. Crumb kommer inn i ligningen. Denne heslige kowakiske ape-øgla var kjent for sin ikoniske og minneverdige skingrende latter, og dessverre levde han aldri lenge nok til å etterlate seg noe særlig mer inntrykk, ettersom han fikk støt av R2-D2 da han forsøkte å tilintetgjøre C-3PO under angrepet på Jabbas fornøyelsespram Khetanna.

Nute Gunray

I anledning av at The Phantom Menace feirer 25-årsjubileum i år, har vi tatt med en flott figur fra nettopp den filmen. Nute Gunray var en av handelsføderasjonens visekonger, kjent for sin hjelp til å invadere og kontrollere Naboo. Etter Handelsføderasjonens nederlag over Naboo ble Gunray anklaget for krigshandlinger, men ble reddet av en utspekulert og manipulerende grev Dooku, som fikk ham til å slutte seg til separatistbevegelsen, noe som til slutt førte til Klonekrigene. Gunray var en neimodianer med så store ambisjoner at han overlevde store deler av krigen, og ble til og med separatistenes leder etter at general Grievous var beseiret, før han ble brutalt henrettet av Darth Vader i en handling beordret av Darth Sidious for å få slutt på den langvarige krigen. Gunray var en av de mest innflytelsesrike figurene i Star Wars som du sannsynligvis aldri visste navnet på.

Babu Frik

Ok, du har kanskje ikke glemt gamle Babu, med tanke på at han bokstavelig talt var med i den siste store Star Wars-filmen som kom ut, men han er likevel en som lett glir ut av tankene. Babu er en liten ingeniør som tilhører Anzellan-rasen, og han fikk den tilfeldige turen til Kijimi under Rise of Skywalker til å føles verdt det med sin tilfeldige mumling og evnen til å rope "Hey Hey" av full hals. Vi er heldige som har Babu, for i den originale versjonen av Rise of Skywalker omkom han visstnok under Den første ordens angrep på Kijimi. Heldigvis er den lille fyren vår fortsatt i live, og selv om vi ikke har sett ham så mye siden slutten av oppfølgertrilogien, er han en av de få tingene som gjorde den i det minste litt underholdende i en periode.

Luuuke

Selv om det irriterte mange Star Wars-fans da Disney bestemte seg for å skrote hele det utvidede universet, kan vi av og til se logikken i det. Luuke Skywalker dukket først opp i 9ABY, etter at en gal klonende jedimester overtalte en av admiral Thrawns kapteiner til å lage en klone av Luke Skywalker ved hjelp av genetiske data fra hans avhuggede hånd. Luuke tjente deretter Thrawn frem til han pensjonerte seg, hvor han ble erstattet av Luuuke Skywalker, som fikk det hendige navnet Luuuke Skywalker. Luuuke er enda en klone av den opprinnelige Luke Skywalker, og hadde store ambisjoner om å herske over galaksen sammen med andre kloner laget for å tjene admiral Thrawn. Dette fikk ham til å lage en tidsmaskin, der han reiste tilbake til klonkrigenes tid og duellerte mot Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker. Det hele er veldig tåpelig, men hvis du er ute etter latterlighet og uklarhet, så har du funnet det her.

Max Rebo

Endelig kan vi slutte å snakke om kloner. Max Rebo er faktisk en ganske fremtredende figur i Star Wars, men du kjenner ham sannsynligvis bare som den blå elefantlignende tingen som først dukket opp i Episode VI. Som leder av Max Rebo Band er Rebo en ortolansk Jizz-musiker som spilte på den røde balljetten med føttene. Han var mest kjent for å spille for kriminelle og gangstere. Med tanke på hans søte og pjuskete design, skulle man tro at han ikke egner seg for et liv med kriminalitet. Vi antar at beboerne i Jabbas palass må ha gitt ham noen gode tips. Siden han først dukket opp, har Max vist seg å være en litt obskur favoritt blant lidenskapelige Star Wars-fans, og har dukket opp i The Clone Wars, Rebels og til og med i en episode av Phineas & Ferb.

Fodesinbeed Annodue

Bedre kjent som Fode og Beed, består denne skapningen av to hoder som fungerer som separate enheter. Selv om man kan hevde at det gjør dem til to karakterer, deler de kropp, så jeg samler dette fantastiske paret i én post. Hvis du ikke er kjent med Fode og Beed, dukker de først opp i The Phantom Menace, og gir fargekommentarer til podracing-sekvensen der en ung Anakin møter Sebulba. Fode snakker på Galactic Basic Standard, noe som gir oss mer av vår vanlige play-by-play-kommentar, mens Beed snakker på huttese, noe som gir noen gode one-liners selv om vi ikke aner hva som faktisk blir sagt. Opprinnelig var det meningen at Fode og Beed (spilt av Greg Proops og Scott Capurro) skulle være representert i live-action, med en CGI-kropp. Det ble imidlertid for rart selv for George Lucas, så han valgte å la dem begge være CGI.

Yarael Poof

Yarael Poof var uten tvil en av de mest gangsteraktige skapningene som noensinne har vært med i Star Wars, og var en jedimester fra Quermian som tjente rådet i mange år. På grunn av sin opprinnelsesart hadde han lengre hals, armer og ben enn en vanlig humanoid, noe som gjorde at han var tre meter høyere enn en vanlig humanoid. Han hadde også et par skjulte ekstra armer under kappen, noe som ga ham stor fingerferdighet. Som om han ikke kunne virke merkeligere, hadde denne gutten også to hjerner: en i brystet og en i hodet. Poff var en mester i å lure folk, brukte sjelden lyssabelen sin og tjente Jedi-rådet trofast i en lengre periode før The Phantom Menace. Etter oppdagelsen av Den utvalgte fikk Poof i oppgave å beskytte Coruscant, da det ble avslørt at Annoo-dat-generalen Ashaar Khorda planla å angripe republikkens hovedstad med Shaas spedbarn, et artefakt som kunne ødelegge en hel planet. De ville nesten ha sluppet unna med planen sin også, hvis ikke Poff hadde ofret livet sitt for å stabilisere Shaar-spedbarnet, og reddet billioner av liv mens han gjorde det. For et beist.

Hederlig omtale (Ben): Paploo

Hva er det å si om Paploo som ikke allerede er sagt? Modig kriger, uredd helt, feilfri leder - denne ewoken bidro til å styrte Imperiet under det avgjørende slaget på skogsmånen Endor. Men grunnen til at Paploo er et slikt ikon, er ikke fordi han hjalp til med å redde livet til prinsesse Leia, som Wicket, men fordi denne galningen bestemte seg for å stjele en speedersykkel og samtidig underholde tre topptrente speidertropper, noe som hjalp opprørerne med å bryte seg inn i basen, senke skjoldene til Dødsstjernen og til slutt ødelegge den formidable romstasjonen.

Hederlig omtale (Alex): Coleman Trebor

Du kjenner kanskje ikke navnet hans, men du kjenner historien hans. Jedien som ble med i slaget om Geonosis for å redde Obi-Wan og Anakin, og for å holde CIS i ørene, Coleman Trebor gjorde seg umiddelbart bemerket med sitt kule, dinosaurlignende utseende. Han overfalt grev Dooku, klar til å avslutte klonekrigene før de i det hele tatt kunne begynne ... og så ble han skutt to ganger etter å ha gjort en salto og døde. Ikke den beste introduksjonen, men jeg vil likevel huske Coleman for hans kule design, selv om han ikke gjorde noe som faktisk er verdt å huske ham for. RIP Coleman, du fortjente bedre.