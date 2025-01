10 tegneserier eller grafiske romaner alle DC-fans bør lese

HQ

Med rundt 90 år med historiefortelling bak seg, kan det være overveldende å se på DCs verden og de mange tegneseriene og tegneserieromanene som er tilgjengelige, og finne ut hvor du skal begynne. Med utallige helter, universer, forfattere og så videre, er det ikke sikkert du vet hvor du skal begynne. Derfor har jeg satt sammen denne listen over 10 tegneserier som er gode steder å starte DC-reisen din, og noen av dem kan bli veldig populære etter hvert som DC Universe fortsetter å ta form. La oss begynne, uten noen spesiell rekkefølge.

All-Star Superman

Vi begynner med denne, for til sommeren kommer alle til å snakke om Man of Steel igjen, når den James Gunn-regisserte og David Corenswet-ledede Superman kommer på kino. Selv om den utvilsomt vil ta seg noen kreative friheter, er filmen basert på All-Star Superman, en fantastisk historie om en Supermann-veteran som innser sin egen dødelighet etter et vanskelig møte med Lex Luthor. Denne historien handler om Supermann som utfører fantastiske heltedåder, samtidig som han forbereder menneskeheten på en verden uten sin sterkeste og mest beundringsverdige beskytter. Med tanke på at Grant Morrison er en av de kreative kreftene bak denne historien, kan du være sikker på at den ikke kommer til å skuffe.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Vi har også delvis valgt denne historien på grunn av dens åpenbare fremtidige forbindelse med DC Universe. Etter Superman i juli blir den neste store DC-filmen Supergirl: Woman of Tomorrow, og ja, det er også navnet på dette relativt nye og fantastiske kosmiske eventyret med Kara Zor-El i hovedrollen. Dette er en fantastisk introduksjon til Supergirl, en tegneserie som følger den berømte heltinnen når hun reiser over stjernene på jakt etter en ondskapsfull forbryter i håp om å hjelpe en utenomjordisk jente i hennes søken etter hevn. Det er en fargerik, vakkert tegnet og spennende historie som viser at noen av de beste tegneseriene er helt nye, og ikke bare tidløse stifter fra 90-tallet eller før.

Dette er en annonse:

Batman: Den mørke ridderen vender tilbake

Bats vil få en fremtredende plass her, hovedsakelig fordi Caped Crusader er emnet for mange av DCs største og mest engasjerende verk. En av disse, faktisk en av de mest innflytelsesrike tegneseriene gjennom tidene, er Batman: The Dark Knight Returns, en historie der en aldrende Bruce Wayne tar på seg kappen igjen og trekker seg tilbake etter at en ny bølge av kriminelle har begynt å ta over Gotham City uten å bry seg om politi og lovhåndhevere. Dette er en ganske brutal fortelling som skildrer en eldre Batman som har mistet sitt allerede tvilsomme moralske kompass, og som viser ham utøve sjokkerende grusom vold mot Gothams avskum.

Dette er en annonse:

Watchmen

Dette er uten tvil tidenes beste DC-tegneserie, og også en sterk kandidat til å være den beste tegneserieromanen noensinne. Alan Moores historie tar oss med til en forskrudd og mørk verden der borgervernere har blitt forvist til fortiden, og vi følger en samling tidligere helter i deres forsøk på å oppklare en rekke sjokkerende hendelser og jakte på den som brutalt har drept dem. Dette er et eksempel som vil få deg til å innse hvor komplekse og briljante grafiske romaner kan være, ettersom historiefortellingen er uovertruffen og lar deg gjette underveis, samtidig som den understøttes av rike og konfliktfylte karakterer som opererer i en detaljert verden. Den er rett og slett uunnværlig.

Sandmannen

Neil Gaimans kanskje største verk, den konfliktfylte forfatterens serie med grafiske romaner, dykker ned i en verden hinsides gudene og utforsker eksistensen av de eteriske vesenene kjent som Endless. The Sandman dokumenterer hvordan den fysiske legemliggjøringen av Dream føyer seg inn i verden og avkrever ansvar og respekt fra guder, demoner, monstre og, selvfølgelig, den uvitende menneskeheten. Det er en langstrakt fortelling med utallige vendinger og vendinger som tar leseren med til steder den aldri ville ha forestilt seg, samtidig som den spiller på virkelighetsoppfatningen og hvordan vi bedømmer det overnaturlige og guddommelige. Det er også en svært kreativt tegnet serie som vil holde deg engasjert mens du leser de mer enn 10 kapitlene og flere spinoffs.

Batman: År én

Nok en gang vender vi tilbake til Bats. Mange har tilskrevet denne historien som den Matt Reeves' The Batman hentet inspirasjon fra. Selv om det er mye som skiller filmen og tegneserien, er det én ting som er sikkert, og det er at denne fortellingen gir oss kanskje den beste og mest underholdende versjonen av Batmans opprinnelseshistorie. Det er en grunn til at denne heter Year One, og det er fordi den tar for seg det harde og krevende første året til Caped Crusader, og hvordan han måtte bli mer enn han noen gang hadde forventet å bli for å beskytte befolkningen på Gotham City mot de stadig mer grusomme kriminelle innbyggerne der.

Kingdom Come

Antihelter er svært vanlige i dag, men det har de ikke alltid vært. På 90-tallet begynte de for alvor å bli kjent, og dette førte til at mange av de etablerte forfatterne ønsket å ta et standpunkt og vise at det burde være en viss grad av klar forskjell på godt og ondt mellom helter og skurker. Kingdom Come er et direkte angrep på antihelter, ettersom den finner sted i en fremtid etter at Justice League har trukket seg tilbake og overlatt oppgavene sine til en ny bølge av stadig mer voldelige erstatninger. Etter en rekke hendelser vender Justice League -medlemmene tilbake til folden ved å grunnlegge ulike fraksjoner i et forsøk på å bringe verden tilbake i orden, for så å kaste seg ut i en stor konflikt der eksistensen av metamennesker i det hele tatt blir brakt inn i ligningen. Dette er en tung historie med langtrekkende utfall, og den er også fantastisk underholdende å lese.

Sagaen om Swamp Thing

Husker du Alan Moore, mannen som skrev den fantastiske Watchmen? Vel, et av Moores andre glimrende verk tar for seg en av DCs mer uvanlige figurer, Swamp Thing. Denne fortellingen skapte presedens for hvordan vi kjenner og ser på dette konfliktfylte monsteret, ved å levere en historie som forener moderne miljømessige, samfunnsmessige og politiske spørsmål med voksen skrekk. Det er en opprinnelseshistorie som setter denne merkelige figuren i et nytt lys og viser de mange prøvelsene han har måttet gjennom på veien mot å finne ut hvem og hva han er. Dette var en historie som kom før Watchmen for Moore, og som viste glimt av hvordan den legendariske forfatteren alltid har hatt en evne til å skape rike og uforglemmelige tegneseriehistorier.

V for Vendetta

Når vi først er inne på Alan Moore, hvorfor ikke nevne et annet av hans største verk: V for Vendetta. Du har kanskje sett filmen med Hugo Weaving og Natalie Portman i hovedrollene, men den er basert på den grafiske romanen til Moore og illustratøren David Lloyd. Den dreier seg om et totalitært Storbritannia, et land som etter en brutal atomkrig er blitt til en fascistisk politistat. Deretter rettes oppmerksomheten mot den revolusjonære V, en anarkist som ønsker å knuse denne etablerte ordenen og i stedet føre landet tilbake til røttene, alt ved å drepe de mektige, inspirere de mange og til slutt forme en ung kvinne til å være hans protegé og ta over hvis hans innsats skulle få et alvorlig utfall. V for Vendetta er en fantastisk sci-fi-fortelling som er perfekt for dem som er interessert i 1984-lignende alternative verdener og umiddelbart minneverdige helter.

Batman: Arkham Asylum

Når vi tenker på tegneserier og grafiske romaner, tenker vi på bokformatet og strukturen de har. Grant Morrisons (også kjent for All-Star Superman) Batman: Arkham Asylum ser ut til å kaste det ut av vinduet, ved i stedet å gi et innblikk i en spesiell helvetesnatt for Bats i form av rystende, men slående kunstverk med minimalt med overliggende tekst. Dette er uten tvil en av de mest unike tegneseriehistoriene du noensinne vil oppleve, og selv om den ikke passer for alle, setter den definitivt spor hos leseren, der du begynner å se Batman på samme måte som Gotham Citys plagede forbrytere, som en konfliktfylt og skremmende skapning uten varme i sitt hjerte.