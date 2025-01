10 tegneserier eller grafiske romaner alle Marvel-elskere bør lese

HQ

Jeg har alltid ment at DC slår Marvel når det kommer til tegneserier og grafiske romaner. Joda, Marvel ligger milevis foran DC på de fleste andre underholdningsområder i dag, men den rivaliserende underholdningsgiganten har alltid sjarmert meg mer når det kommer til skrevne og illustrerte verk. Men det betyr ikke at Marvel mangler must-read-alternativer, for her finnes det flere gode historier som er verdt å ta en titt på, uansett om du er en ivrig leser eller bare en nybegynner i tegneseriesammenheng. Hvis du er sistnevnte person, er disse 10 forslagene også gode historier som du kan glede deg over uten å føle at du trenger å ha fulgt med på Marvel og dens ærlig talt forvirrende historier de siste nesten 90 årene. La oss begynne med en tidløs klassiker, uten noen spesiell rekkefølge.

X-Men: Days of Future Past

Etter kollapsen av 20th Century sine X-Men-filmer på kino, har mutantene manglet på det store lerretet, mens Avengers har blomstret. Det har ærlig talt vært en ensidig affære. I tegneserienes verden kunne dette ikke vært mer unøyaktig, ettersom X-Men har vært en fast bestanddel og et hovedtema i Marvels portefølje. Deres kanskje beste historie er den tidsreisende X-Men: Days of Future Past, der en voksen Kitty Pryde sender samvittigheten sin tilbake i tid til tenåringsjaget sitt, i et forsøk på å forhindre en fremtid der menneskeheten nesten har kollapset og mutanter lenge har blitt jaget og forfulgt av dødelige Sentinel roboter. Filmen fra begynnelsen av 2010-tallet var også ganske fantastisk, men denne tegneserien har vært et must i over 40 år.

Thor: The God Butcher

Som relativt ung person har jeg alltid syntes at eldre tegneserier er litt vanskeligere å lese på grunn av den mindre og mindre tydelige skriften. Derfor velger jeg ofte å anbefale noen nyere historier til de som ikke er så kjent med tegneserier, fordi de rett og slett er lettere å like og samtidig byr på gode historier. Et eksempel på dette er Thor: The God Butcher, en fortelling der God of Thunder står overfor en udødelig seriemorder som er fast bestemt på å befri universet for det guddommelige. Denne fortellingen er brutal og voldelig, og Asgards sterkeste kriger presses til det ytterste, mislykkes utallige ganger og blir til og med skremt til døde mens han står overfor den umiddelbart minneverdige Gorr the God Butcher.

Marvels

Dette er en av de mer unike Marvel -historiene, for i stedet for å fokusere på én helt, eller en samling helter, forteller den i stedet en historie fra perspektivet til en fotojournalist som dokumenterer noen av de mest ikoniske og minneverdige hendelsene i Marvel historie. Gjennom Phil Sheldons øyne får vi se noen av favorittkarakterene våre på en måte vi aldri har sett dem før, enten det er på slutten av 1930-tallet, på 1960-tallet eller på 1970-tallet. Hvis du er lei av å alltid se Marvels helter trosse alle odds og virke nesten utrettelige i aksjon, vil dette unike perspektivet uten tvil holde deg underholdt.

Captain America: Winter Soldier

Mange mener at The Winter Soldier er en av de beste Marvel -filmene, og det skyldes delvis kildematerialet, den utmerkede Captain America -historien som vever en fortelling om intriger og spionasje med den kalde krigen som bakteppe. Den skildrer hvordan den tidligere Howling Commando og Caps beste venn Bucky Barnes vender tilbake til folden i nåtiden som en dødelig snikmorder som er vridd av KGB til å utføre deres vilje uten å stille spørsmål. Historien følger Cap i hans forsøk på å befri og redde Bucky, samtidig som han oppdager hemmeligheter som aldri var ment å se dagens lys. Dette er en av de beste spionhistoriene i tegneserieverdenen og et must for Marvel fans.

Wolverine: Old Man Logan

Det finnes ærlig talt mange utmerkede Wolverine -tegneserier å plukke opp og hengi seg til, det være seg Weapon X, Origin, den enkelt titulerte Wolverine, og så videre, men et flott alternativ som presenterer en helt unik historie er Old Man Logan. Denne utspiller seg i en apokalyptisk fremtid der de fleste av menneskehetens største helter for lengst er drept av skurkelag, og USA er splittet opp i territorier styrt av The Hulk Family, Dr. Doom, Kingpin og Red Skull. Her finner vi en nedkjempet Logan som har vendt seg til å leve et rolig liv med familien sin, men dette blir ødelagt da Hulkene kommer for å kreve husleien deres, og han må påta seg et oppdrag for å betale regningene. Denne historien er en fantastisk postapokalyptisk fortelling som er hensynsløs, brutal og selve symbolet på hva Wolverine står for.

Civil War

Hvis du følger med på MCU, vil du også være kjent med denne narrative tråden, for Civil War er historien om hvordan Captain America og Iron Man havnet i strupen på hverandre og kjempet for sin egen overbevisning, mens utallige andre helter og team enten tok parti for den ene eller den andre, gikk sine egne veier eller holdt seg som nøytrale tilskuere. Det er en fascinerende fortelling som vever sammen politisk uro og brorskapets utfordringer, og som setter scenen for et Marvel -univers som er blitt splittet og i krig. Dette er en av de beste Marvel tegneseriene du kan få tak i i dag.

Daredevil: Born Again

Jeg har alltid ment at DCs største styrke var skurkene og de generelt mer jordnære historiene, som ikke alltid trenger å bekymre seg for multivers og tidsreiser. Det er sannsynligvis på grunn av dette at Daredevil: Born Again skiller seg ut som en så utmerket lesning, en historie som engasjerer leseren takket være sitt mer rotfestede tema. Denne historien følger Matt Murdocks synshemmede helt når han står overfor sin hittil tøffeste utfordring, etter at Karen Page avslører hans identitet for verden, noe som fører til at hans mangeårige nemesis Kingpin forsøker å ødelegge Daredevil på alle tenkelige nivåer av hans eksistens. Det er verdt å si at hvis du heller vil se denne historien enn å lese den, ser det ut til at den kommende Disney+-serien er basert på denne tegneserien, selv om vi vil anbefale å sjekke ut begge, for hvorfor ikke...?

The Incredible Hulk: Planet Hulk

Hvis du måtte velge en karakter som sannsynligvis ikke har blitt behandlet på riktig måte i MCU, ville det sannsynligvis være The Incredible Hulk. Den destruktive naturkraften er en elsket stift i tegneserier, men en brøkdel av det i disse dager på det store lerretet, noe som er synd fordi det sannsynligvis betyr at vi ikke vil se en skikkelig Planet Hulk tilpasning når som helst snart. Denne historien er i bunn og grunn en hevnfortelling der The Hulk ønsker å ta affære mot Avengers som sendte ham bort til den fjerne planeten Sakaar. I denne kosmiske verdenen må The Hulk kjempe for å holde seg i live og hevde sitt herredømme over denne grusomme verdenen, alt for å planlegge en tur tilbake til sitt hjem for å slå tilbake mot "heltene" som forrådte ham.

Annihilation

Hvis du liker kosmiske historier som strekker seg inn i stjernene, er Annihilation definitivt verdt en titt. I denne serien møter vi en rekke av Marvels sci-fi-figurer og ser dem håndtere destruktive skurker som ikke ønsker noe annet enn å tvinge universet i kne. Det er en seriøs ensemblehistorie som ikke bare inneholder Guardians of the Galaxy, men også Thanos, Skrulls, Galactus, Silver Surfer, Nova, Ronan the Accuser, og mer. Hvis du likte James Gunns galaktiske eventyr, vil du sette pris på denne mer alvorlige og brutale romfortellingen også.

Star Wars: Darth Vader

Vi skal ikke lyve, Star Wars har vært litt ... meh i det siste, men denne tegneserien vil hjelpe deg å huske hvorfor du ikke kan la være å dra til en galakse langt, langt borte. Darth Vader tar for seg galaksens mest fryktede og ikoniske skurk og portretterer ham som den hensynsløse og nådeløse imperiale håndheveren han virkelig er. Denne tegneserien legger aldri fingrene imellom, underholder alltid, og klarer også å vise en mer voksen og moden versjon av Star Wars, noe de siste filmene og seriene har mislyktes desperat med å oppnå. Og hvis du er ute etter litt variasjon, så er det ikke en Marvel superhelttegneserie heller!