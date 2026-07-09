13 måneder senere: Et tilbakeblikk på Nintendo Switch 2

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Når en ny konsoll kommer på markedet, er det alltid et rosenrødt inntrykk som preger anmeldelser og kritiske vurderinger. For det første er det vanskelig å vite hvor man egentlig står når det gjelder en enhet før man har brukt den jevnlig i flere måneder, men i tillegg kommer den begeistringen man må håndtere når en plattform får en stor oppgradering og overhaling etter rundt åtte år.

Nå som Nintendo Switch 2 har vært tilgjengelig i 13 måneder, tenkte jeg derfor at det var på tide å oppsummere denne ekstra erfaringen og se på konsollen med nye øyne, for å se hvordan mine egne inntrykk har endret seg i tiden som har gått.

Maskinvaren

La oss først se på maskinvaren. For det første er det fortsatt tydelig at dette er et elegant konstruert stykke teknologi. Den ser bra ut og gir et mer elegant inntrykk, og har lagt de mer barnslige og fargerike elementene fra den opprinnelige Switch bak seg til fordel for et mer konsist og stilig alternativ. Den fungerer rett og slett som en drøm.

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Byggekvaliteten er strålende; den presise og solide måten delene passer sammen på er et virkelig høydepunkt og en forbedring fra den mer spinkle Switch 1, og høyttalersystemet og utvalget av porter gir mange muligheter. I denne sammenheng føles Switch 2 som en verdig etterfølger, spesielt når man ser på Joy-Con 2-designet og hvordan disse magnetisk og smidig klikker på plass uten et snev av slark, selv etter 13 måneders bruk. På dette tidspunktet ville en Switch 1 begynt å vise tegn til slitasje her og der, men Switch 2 forblir solid og robust, og det er en av de beste egenskapene denne enheten har å by på så lenge etter lanseringen.

Skjermen er imidlertid et tilbakeslag. OLED-modellen av Switch 1 var noe helt spesielt fra et visuelt perspektiv, og dette LCD-alternativet når ikke opp til de samme standardene. Den fungerer, og det kan ingen benekte, men det er også tydelig at overgangen fra OLED til LCD var et kostnadsbesparende tiltak for å sikre at Switch 2 holdt seg på et mer rimelig prisnivå. I hvert fall før eventuelle prisøkninger...

Det er også verdt å gi litt ros til batteriet på Switch 2, for selv om det ikke er utmerket, holder det ganske bra, spesielt når man spiller mindre krevende spill, da man i slike tilfeller lett kan få fem eller flere timer ut av systemet på én enkelt lading. Ville jeg foretrukket at det var bedre? Absolutt. Men Switch 2 er allerede ganske stor og tung til å være en håndholdt konsoll, noe jeg gjerne skulle sett en forbedring på, og å legge til et enda større batteri ville ikke gjort saken bedre. Joy-Con-kontrollene holder seg også godt når de brukes på batteriet, selv om jeg fremdeles synes det er veldig plagsomt å bruke Joy-Con-kontrollene hver for seg, selv med litt større SL- og SR-knapper.

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Ellers fungerer docken fortsatt utmerket, selv om en sentralt plassert portplassering ville gjort det enklere å koble til kabler uten å måtte bøye dem på umenneskelige måter for å sikre at de kommer seg gjennom det lille hullet i nederste hjørne. Det er et element av allsidighet som Switch-dokker alltid har manglet, og dette gjenspeiles nok en gang i Switch 2-dokken.

Når det gjelder den øvrige maskinvaren, kan man riktignok sette pris på Nintendos ønske om å fortsette å produsere sære innovasjoner, men i praksis fører kameraet, Wonder Plant og alle disse nisjeideene og tåpelige ideene fører ganske enkelt til ganske forferdelige bruksscenarier – i så stor grad at jeg ikke tror Switch 2 eller Nintendos økosystem har særlig mye å tjene på å tilby dem, noe som bringer meg til...

Funksjonene

Det er mange ideer Nintendo introduserte med Switch 2 som jeg fremdeles er ganske glad i, men etter 13 måneder er det krystallklart at GameChat og de sosiale systemene fortsatt ligger katastrofalt etter konkurrentene. Intensjonen var der, men gjennomføringen og måten dette tilbys på er rett og slett kontraintuitivt og en plage, noe som til slutt får meg til å foretrekke å ikke kommunisere med andre på nettet mens jeg bruker Switch 2, noe som fortsetter å begrense mulighetene for online- og samarbeidsspill. Med tanke på at Nintendo ærlig talt har vært elendig til å tilby sosiale systemer i årevis, forblir det en gåte for meg hvordan selskapet fortsatt sliter på dette området når det i midten av 2020-årene finnes utallige gode eksempler og alternativer de i noen grad kunne ha latt seg inspirere av. Naturligvis betyr alt dette at en dedikert «C»-knapp føles som bortkastet plass og designintensjon, men sånn er det.

Det er denne insisteringen fra Nintendo på å satse på det uvanlige, for så å klare å rote det til for det meste, som begynner å tynge meg litt, for et annet eksempel er musemodus på Joy-Con. Igjen, det er en unik og kul idé, men i praksis er den rett og slett ikke særlig effektiv, for selv om du finner et spill der funksjonen gir mening, trenger du også en flat og glatt overflate for å bruke den. Hindring etter hindring, for ikke å glemme at de fleste spill ikke tilbyr mange overbevisende måter å bruke musemodus på.

Likevel er GameShare en fantastisk idé og en strålende måte å bygge bro mellom Switch 1- og 2-systemene på. Å kunne dele det digitale biblioteket ditt enkelt og effektivt med venner eller familiemedlemmer betyr mye, så Nintendo fortjener ros på dette området. På samme måte har jeg faktisk ikke noe imot ideen bak Game-Key Cards. Nei, jeg er ikke en eller annen forvrengt motstander av fysiske medier, men spillene blir stadig større, og det blir mer krevende og dermed dyrere å produsere fysiske medier for å lagre all denne dataen på, så hvis et Game-Key-kort er løsningen for å beholde et element av fysisk tilstedeværelse og ha en kassett du fysisk kan holde i hånden, i stedet for at det fysiske rett og slett blir forlatt til fordel for en helt digital fremtid, er jeg med på det foreløpig.

Programvaren

Når vi snakker om spill og programvare, er dette kanskje området der det er mest kritikk. For hva det er verdt, har de siste 13 månedene ikke vært spesielt forferdelige for Switch 2, men den har heller ikke klart å matche den fantastiske starten Switch fikk. Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends Arceus, Pokémon Pokopia, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Kirby Air Riders, Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book, Metroid Prime 4: Beyond, Star Fox, til og med lanseringer på lanseringsdagen som Resident Evil Requiem, Hades 2 og Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles.

Poenget er at vi ikke har manglet spill å spille på Switch 2, og mange har etterlatt seg ganske gode inntrykk ved å utnytte plattformen på en ganske eksepsjonell måte. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at vi mangler et ekte «one-of-a-kind»-spill, en banebrytende tittel som kan stjele rampelyset i dette første året på markedet, og det tegner et interessant bilde av hvor Nintendo befinner seg akkurat nå med sine Switch 2-programvarebestrebelser.

Dessuten bidrar ikke den vedvarende satsingen på å prøve å begeistre fansen med porteringer av spill som har eksistert lenge, særlig til å opprettholde entusiasmen og interessen for konsollen. Jeg er sikker på at det vil være noen som gjerne vil spille Devil May Cry 5 på Switch 2, eller kanskje til og med Metaphor: ReFantazio, men porteringer er tross alt bare porteringer. Riktignok trenger Nintendo en viss grad av forståelse, fordi de første par årene for PS5 og Xbox Series X/S ikke var mye bedre, selv om vi brukte pandemien som en stor del av begrunnelsen for det. Faktum er at utviklerne trenger tid til å komme seg à jour og mestre den nye teknologien før de satser fullt ut på den – hvis de i det hele tatt klarer å få tak i et utviklerkit, altså...

Oppsummert

Men uansett, for å gjøre en lang historie kort: Selv om den ikke har gjort like stort inntrykk som Switch 1, har de siste 13 månedene vist meg at Switch 2 har vært ganske vellykket. Jeg har ikke følt noe behov eller ønske om å gå tilbake til min Switch 1 (selv med OLED-skjermen), og kombinasjonen av spennende kommende titler og det faktum at PlayStation og Xbox i det siste har konkurrert om tittelen som den største konsollprodusenten med den tregeste utgivelsestakten for nye førstepartsspill, betyr alt dette at Nintendo fortsetter å skille seg ut som unntaket og på en måte en gullstandard for hvordan en videospillgigant bør operere.

Men vær så snill, Nintendo, finn en måte å tilby et sosialt og kommunikasjonssystem på som ikke er den verste søppelhaugen menneskeheten har sett...