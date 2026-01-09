2026 - Den store forhåndsvisningen

HQ

Hver måned publiserer vi en artikkel som gir deg en oversikt over hva den aktuelle måneden har å by på. I en verden der spill har en tendens til å ha spesifikke utgivelsesdatoer mye nærmere den faktiske lanseringen, gir dette faktisk mye mening.

Men nå som et nytt år har begynt, er det også verdifullt å prøve å få en oversikt over nøyaktig hva du kan se frem til. Hvilke spill er faktisk på vei? Hvilke skal lanseres innen utgangen av året?

Derfor lanserer vi nå en stor forhåndsvisning for hele året, der vi har samlet en rekke større, mindre og til og med bare interessante titler fra de kommende månedene, i tillegg til en liste over spill som kommer i 2026 - uten en mer spesifikk dato.

Selvfølgelig er dette kuratert til en viss grad. Du finner ikke alle spill på denne listen. Vi har forsøkt å se nærmere på hvilke spill som ser interessante ut, om de skiller seg litt ut, og hvilke redaksjonen holder et øye med, og vi beklager hvis vi har utelatt et spill som du personlig gleder deg veldig til. Ok, la oss komme i gang.

SPILL MED BEKREFTEDE UTGIVELSESDATOER

JANUAR 2026



9. januar - Pathologic 3



15. januar - Animal Crossing: New Horizons (Switch 2)



15. januar - The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon



20. januar - Mio: Memories in Orbit



20. januar - 2XKO (PS5/Xbox Series)



22. januar - Arknights: Endfield



26. januar - Highguard



28. januar - The Seven Deadly Sins: Origin



29. januar - Cairn



30. januar - Code Vein 2



FEBRUAR 2026



5. februar - Dragon Quest VII Reimagined



6. februar - Nioh 3



10. februar - Mewgenics



11. februar - Romeo is a Dead Man



12. februar - Mario Tennis Fever



13. februar - High on Life 2



13. februar - Reanimal



24. februar - Tides of Tomorrow



26. februar - No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files



27. februar - Tales of Berseria Remastered



27. februar - Resident Evil Requiem



MARS 2026



2. mars - World of Warcraft: Midnight



5. mars - Coffee Talk Tokyo



5. mars - Pokémon Pokopia



12. mars - Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake



12. mars - John Carpenters Toxic Commando



12. mars - Replaced



13. mars - Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection



19. mars - Crimson Desert



19. mars - Mouse: P.I. for Hire



26. mars - Screamer



APRIL 2026



10. april - Tiny Bookshop



16. april - Cthulhu: The Cosmic Abyss



24. april - Pragmata



28. april - Diablo IV: Lord of Hatred (utvidelse)



30. april - Invincible VS



30. april - Saros



MAI 2026



25. mai - Paralives (tidlig tilgang)



27. mai - 007 First Light



29. mai - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight



SEPTEMBER 2026



8. september - Halloween: The Game



9. september - Phantom Blade Zero



NOVEMBER 2026



19. november - Grand Theft Auto VI



BEKREFTEDE SPILL FOR 2026 (INGEN MÅNED ELLER DATO ENNÅ)

STORE AAA-TITLER



Fable



Forza Horizon 6



Ace Combat 8: Wings of Theve



Control Resonant



Gears of War: E-Day



Halo: Campaign Evolved



Lords of the Fallen 2



Directive 8020



Onimusha: Way of the Sword



Marvel 1943: Rise of Hydra Rise of Hydra



Mudang: Two Hearts



Prince of Persia: The Sands of Time Remake



Professor Layton and the New World of Steam



Squadron 42



The Duskbloods



The Blood of Dawnwalker



Tomb Raider: Legacy of Atlantis



Warhammer 40,000: Dawn of War 4



Marvel's Wolverine



The Sinking City 2



