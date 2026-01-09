2026 - Den store forhåndsvisningen
Et nytt år har kommet, og vi tar en nærmere titt på hva det har å by på.
Hver måned publiserer vi en artikkel som gir deg en oversikt over hva den aktuelle måneden har å by på. I en verden der spill har en tendens til å ha spesifikke utgivelsesdatoer mye nærmere den faktiske lanseringen, gir dette faktisk mye mening.
Men nå som et nytt år har begynt, er det også verdifullt å prøve å få en oversikt over nøyaktig hva du kan se frem til. Hvilke spill er faktisk på vei? Hvilke skal lanseres innen utgangen av året?
Derfor lanserer vi nå en stor forhåndsvisning for hele året, der vi har samlet en rekke større, mindre og til og med bare interessante titler fra de kommende månedene, i tillegg til en liste over spill som kommer i 2026 - uten en mer spesifikk dato.
Selvfølgelig er dette kuratert til en viss grad. Du finner ikke alle spill på denne listen. Vi har forsøkt å se nærmere på hvilke spill som ser interessante ut, om de skiller seg litt ut, og hvilke redaksjonen holder et øye med, og vi beklager hvis vi har utelatt et spill som du personlig gleder deg veldig til. Ok, la oss komme i gang.
SPILL MED BEKREFTEDE UTGIVELSESDATOER
JANUAR 2026
- 9. januar - Pathologic 3
- 15. januar - Animal Crossing: New Horizons (Switch 2)
- 15. januar - The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
- 20. januar - Mio: Memories in Orbit
- 20. januar - 2XKO (PS5/Xbox Series)
- 22. januar - Arknights: Endfield
- 26. januar - Highguard
- 28. januar - The Seven Deadly Sins: Origin
- 29. januar - Cairn
- 30. januar - Code Vein 2
FEBRUAR 2026
- 5. februar - Dragon Quest VII Reimagined
- 6. februar - Nioh 3
- 10. februar - Mewgenics
- 11. februar - Romeo is a Dead Man
- 12. februar - Mario Tennis Fever
- 13. februar - High on Life 2
- 13. februar - Reanimal
- 24. februar - Tides of Tomorrow
- 26. februar - No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files
- 27. februar - Tales of Berseria Remastered
- 27. februar - Resident Evil Requiem
MARS 2026
- 2. mars - World of Warcraft: Midnight
- 5. mars - Coffee Talk Tokyo
- 5. mars - Pokémon Pokopia
- 12. mars - Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
- 12. mars - John Carpenters Toxic Commando
- 12. mars - Replaced
- 13. mars - Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- 19. mars - Crimson Desert
- 19. mars - Mouse: P.I. for Hire
- 26. mars - Screamer
APRIL 2026
- 10. april - Tiny Bookshop
- 16. april - Cthulhu: The Cosmic Abyss
- 24. april - Pragmata
- 28. april - Diablo IV: Lord of Hatred (utvidelse)
- 30. april - Invincible VS
- 30. april - Saros
MAI 2026
- 25. mai - Paralives (tidlig tilgang)
- 27. mai - 007 First Light
- 29. mai - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
SEPTEMBER 2026
- 8. september - Halloween: The Game
- 9. september - Phantom Blade Zero
NOVEMBER 2026
- 19. november - Grand Theft Auto VI
BEKREFTEDE SPILL FOR 2026 (INGEN MÅNED ELLER DATO ENNÅ)
STORE AAA-TITLER
- Fable
- Forza Horizon 6
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Gears of War: E-Day
- Halo: Campaign Evolved
- Lords of the Fallen 2
- Directive 8020
- Onimusha: Way of the Sword
- Marvel 1943: Rise of Hydra Rise of Hydra
- Mudang: Two Hearts
- Prince of Persia: The Sands of Time Remake
- Professor Layton and the New World of Steam
- Squadron 42
- The Duskbloods
- The Blood of Dawnwalker
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Warhammer 40,000: Dawn of War 4
- Marvel's Wolverine
- The Sinking City 2
MELLOMSTORE OG UAVHENGIGE TITLER
- Bloodstained: The Scarlet Engagement
- Aphelion
- Ontos
- Zero Paradise for Dead Spies
- Witchbrook
- The Secret Life of Goldman
- There Are No Ghosts at the Grand
- Super Meat Boy 3D
- Planet of Lana 2: Children of the Leaf
- Darwin's Paradox
- End of Abyss
- Gothic 1 Remake
- Clive Barker's Hellraiser: Revival
- Starseeker Astroneer Expeditions
- Warhammer 40,000: Boltgun 2
- Big Walk
- Stealer
- Gallipoli
- Never Grave The Witch and the Curse
- Silent Hill Townfall (ryktes)
- Mixtape
- Tenebris Somnia
- Silver Pines
- Out of Words
- Orbitals