5 flotte TV-serier som kunne blitt like flotte spill

Akkurat nå virker det som om videospillfilmatiseringer er det eneste det snakkes om når det gjelder store filmprosjekter. Fra The Super Mario Galaxy Movie til The Last of Us, de dominerer film og TV i disse dager. Så vi tenkte vi kunne snu det rundt, tilbake til hvordan ting var i gamle dager. Her har vi plukket ut fem flotte serier fra nyere tid som lett kunne funnet et hjem i videospill.

A Knight of the Seven Kingdoms

Game of Thrones har allerede blitt gjort en del ganger med videospill, men jeg har valgt å adaptere akkurat denne serien fordi jeg mener at den best illustrerer hvordan Westeros' verden bør presenteres for et spillpublikum. Slutt å prøve å inkludere hele verden og dens konflikter i et spill, og gi oss i stedet en mindre historie som vi har mer innflytelse over, i likhet med fortellingene i Dunk & Egg. Spol tiden noen år tilbake, og du kan til og med plassere det under Blackfyre-opprøret, slik at fansen vet at de opplever en tid som betyr noe i Westeros' store historie, selv om de ikke trekker i trådene. Det er vanskelig å få en spiller til å føle seg innflytelsesrik i en slik forhåndsdefinert verden med rik historie, men ved å gi oss en mindre rolle som en hedge ridder, kan vi få en viktig historie for den karakteren, selv om det ikke har en større effekt på verden.

Succession

Dette er kanskje litt mye å si, men jeg tror at den anspente, ambisiøse atmosfæren som Succession utstråler ville gitt et flott videospill, og jeg ville laget det litt i stil med AdHocs Dispatch. Delvis management-simulering, delvis valgbasert narrativt eventyr, der du har ansvaret for et spirende medieimperium, men når du er ferdig med å regne på tallene, må du håndtere familiedrama, som er omtrent det eneste vi deler med milliardærer i disse dager. Det kommer ikke til å være noe for alle, men jeg tror denne typen narrativt eventyr absolutt ville fått noen til å heve øyenbrynene.

Severance

Dette er også en litt vanskelig pitch, men sannsynligvis ikke av den grunnen du kanskje tror. Severance høres på papiret ut som et flott spill. Hvem vil vel ikke utforske Lumon Industries' dyp, og finne ut hva som egentlig skjuler seg bak de hvite veggene? Settingen er spennende nok for en rekke sjangre, det eneste problemet kan være å få severance-aspektet til å føles meningsfylt. På TV er det lett å ha en egen Mark S avhengig av om han er på jobb eller ikke, men en spiller kan bli frustrert hvis avgjørelsene de tar med én versjon av karakteren blir omgjort av en annen. På den annen side kan dette være hemmeligheten bak å gjøre dette spillet virkelig oppslukende. Jeg ser for meg et Stanley Parable med større budsjett og en mye større rollebesetning.

Tokyo Vice

Vet du hva gamere elsker? Fordypning. I det siste har vi sett en rekke TV-serier som utspiller seg i Japan, og som har dratt seerne inn i en verden som er helt ulik deres egen. Shogun, Blue Eye Samurai, Tokyo Vice. Men hvis jeg skulle velge den beste serien å lage et videospill fra, ville det vært den tredje. Michael Manns kriminalitetsmettede Tokyo på 1990-tallet er umiddelbart fengslende, og det er lett å se for seg at det kan adapteres som noe i retning av L.A. Noire Tokyo. Det skal ikke være et massivt, actionfylt spill, men kanskje heller noe som ligner mer på Hitman i gameplayet, der vi kastes inn i nivåer mens vi bare absorberer så mye som mulig av omgivelsene rundt oss. Detektivspill har kanskje blitt litt av en nisje i disse dager, men jeg er sikker på at de, i likhet med andre sjangre, bare trenger en stor seier for å komme tilbake på scenen.

Silo

Fallout-greia i underoverskriften ovenfor var ment som en spøk, men nå som jeg tenker over det, hvis vi må vente i årevis før Fallout 5 lander i fanget på oss, er det plass til en annen mørk, postapokalyptisk verden. Silo som spill ville gjort bruk av noe av den samme tematikken, men fra TV-serien er det tydelig at det er mange forskjeller som skiller disse to IPene fra hverandre. Ja, folk lever under jorden, men måten samfunnene fungerer på, størrelsen på disse samfunnene og mye mer er forskjellig mellom de to. Mens du i Fallout gleder deg til å komme deg ut av et hvelv, vil du i Silo forhåpentligvis bli så fascinert av all politikken som foregår bak kulissene og fraksjonene som er i spill, at du blir værende i et ganske ekkelt miljø bare for å se hva som skjer videre. I likhet med mange av de foreslåtte filmatiseringene tror jeg ikke Silo bør være en direkte oppfølger til TV-serien, men mer som en spin-off som skreller av et nytt lag av verdenen. Selv om den må gå helt Dune: Awakening, og etablere seg som ren fanfiction helt fra starten av.

Hva synes du om listen vår? Hvilken TV-serie tror du ville blitt et fenomenalt spill?