5 spill å spille med den spesielle personen denne Valentinsdagen

Gaming kan ofte bli fremstilt som litt av en ensom opplevelse, men for de som har en spesiell person i livet, er det mange muligheter til å bringe den partneren inn i et samarbeidseventyr.

Ettersom spill bare fortsetter å vokse i popularitet også, håper flere og flere par å finne det perfekte spillet som faktisk kan nytes sammen, uten at bare en person sitter og ser på den andre spille. Vi har samlet en liste over de fem beste spillene du kan nyte med en partner denne Valentinsdagen.

1. It Takes Two

Selv om It Takes Two kanskje ikke høres ut som det beste spillet for et par å spille - det fokuserer på et ektepar på randen av skilsmisse, tross alt - er det en utrolig morsom samarbeidsopplevelse som krever at to personer jobber sammen for å til og med fungere.

Fra Hazelight Studios fikk It Takes Two strålende kritikker over hele verden, og vant til og med prisen for årets spill i 2021. Den er for øyeblikket tilgjengelig på Xbox, PlayStation, PC og Switch, så uansett hvilken moderne plattform du har, bør du være klar til å gå.

2. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Ærlig talt, denne listen kunne bare ha vært full av LEGO-spill, da de alle har vist seg å være morsomme samarbeidseventyr som kan passe til regningen uansett hva du liker. Enten det er Star Wars, Lord of the Rings, Batman eller Marvel, er det et LEGO-spill å spille for den serien.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga er ikke bare den nyeste tittelen som kommer fra TT Games, men den inneholder også en enorm mengde innhold, som dekker alle de ni viktigste Star Wars-filmene. Spillet er også veldig enkelt å plukke opp, og kan gi deg en avslappet samarbeidsopplevelse mens du samler pigger og ser fiendene dine bryte fra hverandre i små plastbiter.

3. Don't Starve Together

Fra to søte, sunne spill til noe litt skumlere nå i Don't Starve Together. Igjen, mange andre overlevelsesklassikere kunne ha tatt en plass på denne listen, men i Don't Starve Together får du litt mer enn bare den vanlige gruvedriften, klippingen og utformingen, da den tegneserieaktige, Tim Burton-aktige grafikken både vil sjarmere og krype deg ut samtidig.

Don't Starve Together er en potensielt utfordrende opplevelse, men det er en som for det meste forblir mystisk og litt skummel, samtidig som den er litt morsom. For de som kanskje har gått lei av sine Minecraft og Terraria verdener, er dette absolutt en å prøve ut.

4. Cuphead

Denne er definitivt ikke for svak til hjertet og kan forårsake en god del frustrasjon på grunn av vanskeligheten. Men hvis du og partneren din anser dere som elitespillere, er det ingen reell grunn til ikke å ta på dere rollene som Mugman og Cuphead i deres fantastiske løp-og-pistol-eventyr.

Cuphead mottok nylig en stor DLC i form av The Delicious Last Course også, så det er noe flott nytt innhold å utforske sammen med det originale spillet. Til tross for vanskeligheten er Cuphead et fenomenalt spill som skiller seg ut på grunn av sin unike visuelle stil inspirert av de tidlige animasjonene på 1920- og 30-tallet.

5. Portal 2

Portal 2s singleplayer er hyllet som et av de største puslespillene gjennom tidene, og samarbeidskampanjen er heller ikke sløv. Lar deg spille som to søte roboter på vei gjennom Aperture Labs, Portal 2s co-op er en annen puslespilltittel, men det er et så klassisk spill at vi ikke kunne unngå å slå det på denne listen.

Mens den opprinnelig ble utgitt i 2011, har Portal 2 nylig kommet seg til Nintendo Switch, pustet litt nytt liv inn i spillet og introdusert det for et helt nytt publikum. Hvis du ennå ikke har klart å gi denne en sjanse, må du prøve den med partneren din denne Valentinsdagen.

Det er mange andre spill som kan nytes enten på sofaen sammen eller online hvis du er i et langdistanseforhold, men dette er bare noen få definitivt verdt et forsøk hvis du ikke har fått runde til å spille dem ennå. Har du et favorittspill å spille med partneren din? Gi oss beskjed.