5 spill du kan spille med en ikke-gamer i vinter

I vintermånedene blir det lettere å holde seg inne når det er kaldt vær og ettermiddagene blir til den nye 23-tiden. Dette høres kanskje ut som en drøm for en gamer, men hvis du bor sammen med en partner eller noen som dessverre ikke kan skille joysticken fra joy-con-en, kan det være vanskelig å nyte de lange kveldene sammen. Men hvis du ikke liker tanken på å stenge deg inne i din egen spillhule, har vi fem spill du kan spille sammen med en ikke-gamer, enten det er for å introdusere dem til hobbyen eller bare for å tilbringe litt god tid sammen.

5. Flokk

Samlere av skapninger er ikke noe nytt, men problemet med noe som Pokémon er at du ikke kan streife rundt i verden sammen med en venn. Inn kommer Flock, som tar seg inn på 5. plass på listen vår som et vakkert og stemningsfullt eventyr. Du flyr på en gigantisk fugl og plystrer deg gjennom en fantasifull fjelltopp som tiltrekker seg alle slags merkelige, flygende skapninger. Fra typiske fuglelignende vesener til det som ser ut som hvaler på himmelen, lar Flock alle slags skapninger bli med deg på eventyr, og etter en tøff dag kan det være deilig å bare slappe av og fly rundt i verden uten annet å gjøre enn å bli venner med naturen.

Dette er en annonse:

4. Topp

Selv om Peak er bygget opp rundt en utfordring, krever ikke spillet mye når det gjelder å trykke på knapper, og det straffer deg heller ikke for noe du ikke har kontroll over (med mindre du skalerer opp vanskelighetsgraden med Ascent-funksjonen). Hvis du og en venn/partner kjøper et par eksemplarer, kommer dere til å bestige fjell på null komma niks, plukke kokosnøtter, varme marshmallows ved bålet og skape spilleventyr som er like minneverdige som den tiden dere tilbringer sammen i det virkelige liv. Det er en grunn til at Aggro Crab og Landfall Games' klatrespill ble sommerens mest virale utgivelse, og det er fordi praktisk talt hvem som helst kan prøve det.

3. Lego Voyagers

Dette spillet kan ikke spilles uten co-op, så det kan være en fin måte å få din motvillige partner, venn eller familiemedlem til å bli med. I tillegg krever det svært lite når det gjelder tid og ferdigheter. Lego Voyagers er et eventyr som bare varer noen timer, og du trenger bare å hoppe og bygge for å løse spillets gåter. Én spiller kan uansett klare det meste på egen hånd, så man trenger egentlig ikke å være så dyktig selv om man er to. Hele Lego-serien kunne vært med på denne listen, men dette tar virkelig kaka ved å være et rolig og koselig eventyr som er for kort til at du blir frustrert.

Dette er en annonse:

2. Stardew Valley

Bygg en gård og få den til å gå bra. Oppdraget ditt i Stardew Valley er utrolig enkelt, og det har ikke hindret brukere i å tilbringe hundrevis av timer i spillet. Co-op gjør det også mulig å ha det gøy sammen med en venn, og hvis du er kjent med grunnspillet, vil du snart oppdage at det fungerer på samme måte i co-op bare med en kompis. Som i Lego Voyagers kan du også stole på at én person gjør mye av benarbeidet, noe som betyr at det ikke blir noen spenning over folk som ikke løser gåter eller drar sin del av lasset. Stardew Valley er en virkelig god tidsfordriver hvis du trenger det, og du kan alltid vende tilbake til det når du har en ledig kveld.

1. Delt fiksjon

Hazelight er stort sett kongen av co-op akkurat nå, og selv om jeg tror at It Takes Two faktisk er en bedre introduksjon til spilling for ikke-spillere, er Split Fiction mer prangende, stiligere og bygger på den vinnende co-op-formelen på en slik måte at det også fungerer som en strålende måte å tilbringe en regnfull eller snørik kveld på. Egentlig kan hvilken som helst Hazelight-tittel av deres co-op-hits fungere, men siden Split Fiction er deres nyeste hit, tar den førsteplassen på denne listen.

Hvilket spill bruker du for å introdusere en ikke-spiller til hobbyen?