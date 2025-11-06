5 spill som burde ha blitt utgitt på et annet tidspunkt

HQ

Akkurat som den ene gutten på skolen din som hadde bakoverklipt hår og gikk i svart skinnjakke hver dag, er noen spill født i feil generasjon. Enten det er fordi teknologien eller publikum ikke var klare for dem, har vi noen titler som hadde hatt det bedre om de hadde dukket opp på et annet tidspunkt.

5. Ordenen: 1886

Det er tre ting som er sikkert i livet mitt: døden, skatt, og at jeg aldri kommer til å holde kjeft om The Order: 1886. Den utspiller seg i en alternativ historie som blander steampunk med varulver, vampyrer og det Arthurianske runde bord, og hadde virkelig alt når det kom til verdensbygging, og føltes for meg på den tiden like fersk som Clair Obscur: Expedition 33 føltes tidligere i år. The Order: 1886 ble imidlertid ikke hyllet av fans og kritikere da det ble lansert, ettersom det var stappfullt av QTE-er og knapt hadde en seks timer lang kampanje. Disse faktorene ville blitt sett på mye mer gunstig hvis The Order: 1886 ble utgitt i løpet av de siste fem årene eller så. Ikke bare ville teknologiske forbedringer ha gjort det mulig for spillet å se så bra ut som det gjorde og ha mer innhold, men på 2020-tallet har vi overvunnet klisjeen om at alle spill må tilby 100+ timer med innhold, og har vokst til å sette pris på mindre, fokuserte opplevelser. Det er synd at studioet ble lagt ned, og at vi aldri får se IP-en gjenopplivet.

Dette er en annonse:

4. Marvels midnattssol

Marvel's Midnight Suns ble ikke engang utgitt for så lenge siden, men det føles allerede som en ti år gammel flopp takket være hvor raskt Firaxis sparket det inn under kjøleskapet som en isbit du ikke gidder å rydde opp. Et Marvel-spill pleide å bli ansett som rent gull takket være slike som Marvel's Spider-Man, men så gikk Marvel's Avengers og ødela moroa for alle, og drepte hypen for det enormt undervurderte Guardians of the Galaxy-spillet og Midnight Suns. Hvis du skulle prøve Midnight Suns igjen, sett det til en utgivelse i 2026. Vi har alle sett hvor vellykket turbasert kamp kan være nå, og du kan presentere det som Marvel møter Baldur's Gate III og Clair Obscur. Jobben er gjort. 1 milliard solgte eksemplarer.

3. Assassin's Creed Shadows

For ikke så lenge siden brydde ikke folk seg om en videospillkarakter hadde en annen hudfarge enn dem selv. Nå bryr en veldig høylytt skare seg altfor mye om DEI, woke og slikt, og derfor ville jeg sendt Assassin's Creed Shadows tilbake i tid. Yasuke ville kanskje fortsatt vært kontroversielt, men hvis vi ga ut spillet i 2016 som Assassin's Creeds store tilbakekomst, tror jeg det ville blitt mye bedre mottatt. Folk ville ikke vært like lei av serien som de er nå, RPG-formelen ville føles ny, og alle kunne bli begeistret over at det føydale Japan ikke kom altfor sent.

Dette er en annonse:

2. Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Mottakelsen av oppfølgeren bør vise deg hvor mye folk lengter etter et vampyrisk, dyptgående rollespill. I en tid da de fleste rollespill dro til stjernene eller kastet trolldom i luften, var Vampire: The Masquerade var dystert, og foregikk i en verden som lignet på vår egen. Hvis du skyver det opprinnelige rollespillet frem til i dag, har du kanskje fått noe som er mer en klassiker enn en kultklassiker. Det er mye sjarm i OG-spillet, men jeg tror at med moderne systemer ville det virkelig ha tatt av på en måte det ikke kunne tilbake i 2004.

1. Star Wars: The Force Unleashed II

Ren maktfantasi. Det var det som ble tilbudt i Star Wars: The Force Unleashed. Jeg ville ikke byttet ut det spillet for alt i verden, men jeg ville latt oss vente mye lenger på oppfølgeren. Star Wars: The Force Unleashed II føles som et forhastet spill. Jada, det er litt penere og legger til en annen lyssabel til arsenalet ditt, men bortsett fra det er det virkelig en blek sammenligning med originalen. Star Wars: The Force Unleashed II burde ha blitt laget da fansen virkelig begynte å føle den lengselen etter originalen. Da Starkillers tilbakekomst ville ha føltes som en enda større umulighet, og da forfatterne hadde tid til å komme opp med noe bedre enn en halvferdig klonehistorie.