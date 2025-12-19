5 ultimate julefilmer for å få deg i julestemning

HQ

Julen er bare dager unna, folkens. Bare dager unna. Likevel har jeg ikke følt julestemningen helt ennå. Kanskje det er fordi jeg er eldre. Mer værbitt og sliten. Nei, det må være fordi jeg ennå ikke har satt meg ned med et krus varm kakao og sett følgende filmer for å gjøre meg klar til den store dagen. Hvis du er som meg og ønsker å føle deg en smule mer opplagt før du må tilbringe dagen med å stappe i deg kalkun og unngå å prate med den ene onkelen om politikk, har vi en liste over våre ultimate julefilmer som du kan kaste deg over.

5. Gremlins

Er Gremlins en julefilm? Jepp, den foregår i julen. Selv om det sannsynligvis ikke er en film du bør se hvis du har veldig små barn i familien, er det en overraskende god måte å komme i julestemning på, samtidig som du kan le godt av den overdrevne volden og oppførselen til de verste julegavene i verden. Gremlins er aldri virkelig skummel, og det er et ironisk aspekt ved hele opplevelsen som gjør at du vet at julen ikke bør tas altfor alvorlig. Ikke tving deg selv til å nyte dagen, så kan det hende du får den beste tiden av alle.

4. The Holdovers

The Holdovers er en ny, umiddelbar klassiker og en personlig favoritt for undertegnede, og er litt som om Dead Poets Society hadde vært en julespesial. Når en internatskole for gutter stenger for ferien, får en gretten historielærer ansvaret for dem hvis foreldre ikke gidder å hente dem. Det høres kanskje ut som et opplegg for en grunn Adam Sandler-komedie, men The Holdovers har utrolig mye dybde. Dominic Sessa leverer en strålende prestasjon sammen med Hollywood-tungvekterne Paul Giamatti og Da'Vine Joy Randolph. Det er en tragedie i hver av karakterene, men filmen forsøker aldri å gjøre deg deprimert eller ødelegge kvelden din. Det er en film som føles som om den alltid har vært en del av juletradisjonene, og den kommer til å være en del av mine så lenge familien min vil holde ut med å se den.

3. Elf

Apropos tradisjon, så er det én film som alltid har gått på TV-en til foreldrene mine på julaften, så lenge jeg kan huske. Den filmen er Elf, om du ikke kan gjette det ut fra neste post på listen. Min far feller alltid en tåre når New Yorks befolkning synger Santa Claus is Coming to Town, og resten av filmen byr på konstant latter i et av Ferrells beste verk. Den avdøde James Caan fungerer som en herlig kontrast til Ferrells Buddy the Elf, og det gjør bare scenene morsommere når man vet at Caan ikke tålte Ferrell under innspillingen, noe som får hans raseri mot den lunefulle nissen til å føles enda mer ekte. Det er kanskje ikke den beste julefilmen, som du kan se av at den kommer inn på tredjeplass, men det er en komedie som garantert vil varme selv de mest iskalde hjerter.

2. Home Alone 2: Lost in New York

Den første Alene hjemme er en fantastisk julefilm, som på en eller annen måte bare overgås av oppfølgeren, der vi ser Kevin McAllister gå seg vill i New Yorks slemme gater. Men gatene er ikke så slemme i det hele tatt, og Kevins rampete glede smitter raskt over på byen, noe som til og med gjør en cameo fra Donald Trump utholdelig til tross for hvor dårlig den vil ha eldet for noen seere. Alene hjemme 2 er like mye en klassisk film som den er en klassisk julefilm, med ekstra emosjonell tyngde sammenlignet med den første filmen, og flere ikoniske og siterbare scener.

1. The Muppet Christmas Carol

Dette er kanskje en stor synd for Alene Hjemme-fansen der ute, og sannsynligvis fans av alle andre julefilmer som håpet at deres favoritt skulle bli nummer 1, men ingenting får meg helt i julestemning som The Muppet Christmas Carol. Kanskje er det de søte dukkene som portretterer klassiske Dickens-figurer. Kanskje er det Michael Caine som spiller ræva av seg selv når han ikke er omgitt av annet enn filt og googly eyes. Alt lykkes på tross av seg selv med The Muppet Christmas Carol. Det er kanskje den beste filmatiseringen av Dickens' verk, og føles som en kortere It's a Wonderful Life for en annen generasjon. Misforstå meg rett, jeg elsker fortsatt den klassikeren, men hvis du ikke vil ha stønn fra de yngre familiemedlemmene, er kanskje dette et tryggere valg.

Hva er din beste julefilm?