5 videospilltilpasninger vi ser frem til

En videospilltilpasning pleide å være en ting mange ville prøve å styre unna fra. Vi husker alle skrekkprogrammene som var Assassin's Creed, Tomb Raider og Prince of Persia-tilpasningene, som led mest av å være kjedelige enn altfor dårlige.

Men i sfæren av live-action videospilltilpasninger ser vi ut til å snu et nytt blad. The Last of Us, som er like gode og trofaste som den er, har gitt oss håp om at kommende tilpasninger ikke i beste fall vil være middelmådige, og at vi faktisk kan se frem til gjenfortellingene av noen av favorittspillene våre. Det er mer enn noen få videospilltilpasninger som for tiden er i arbeid, men vi har innsnevret noen få fremtredende hits som du bør holde øye med.

TV-serien Horizon

Vi har visst en stund nå at Netflix utvikler en serie basert på Horizon-universet. Arbeidstittelen er angivelig Horizon 2074, selv om vi ikke har fått offisiell bekreftelse på det ennå. Showet er fortsatt veldig tidlig i utviklingen, og vi er ikke sikre på hvem som kommer til å spille hovedrollen i det, eller om det vil følge historien om Aloy eller ta en annen tilnærming.

Selv om vi skulle droppe Aloys søken etter kunnskap i Horizon TV-showet, betyr ikke dette at det ikke vil være verdt å se frem til. Verdensbyggingen Guerrilla har satt inn i sin post-apokalyptiske serie er gjennomgående spennende, og etterlater mange øyeblikk i tid som kan utforskes som en TV-serie.

Det kan være et helt show om jorden før GAIA i hovedsak tilbakestiller den, og viser oss krigen mot maskiner. Eller, for å unngå Terminator-sammenligningene, kan et Horizon-show bare vise oss en hovedperson basert i en annen stamme, og vise oss kulturen i større dybde enn hva spillene tilbyr.

God of War-serien

Bortsett fra The Last of Us, er uten tvil spillserien med flest øyne på akkurat nå Amazons God of War-tilpasning. På grunn av den overveldende positive mottakelsen av Ragnarok, er God of War så varmt som det noen gang vil være, og så håper mange mennesker at Amazons serie kan gjøre det rettferdighet.

Selv om det kan være noen feiltrinn som allerede er gjort ved å forlate Kratos greske historie til fordel for den norrøne sagaen, kan vi ikke annet enn å håpe at Amazon ønsker å få denne riktig. God of War-spillene siden 2018 har uansett vært utrolig filmatiske opplevelser, så med mindre Amazon virkelig ønsket å rote til denne, kommer de til å ha vanskelig for å gjøre det.

Det legges mye press på castingen for denne tilpasningen, men med Sunny Suljic og Christopher Judge som gjør en så god jobb som henholdsvis Atreus og Kratos, hvem kan klandre fansen for å ha noe som vil leve opp til disse forestillingene?

Amazons Fallout Show

Mens Horizon og God of War-tilpasningene fortsatt sannsynligvis er år unna, kommer Fallout TV-serien fra Amazon i år, og vi har allerede sett mange settbilder som får det til å virke som en ganske trofast tilpasning.

Fra power armour til en Super-Duper Mart, vi har sett mye som har fått oss hyped for Fallout TV-showet. Videre er det rollebesetningen, som inneholder kjente ansikter, inkludert Walter Goggins, Ella Purnell og Kyle MacLachlan.

Goggins skal spille hovedrollen i Fallout -serien, og han skal angivelig spille en ghoul. Dette er interessant ettersom vi aldri har hatt en ghoul-hovedperson i Fallout-spillene, så å se en i showet beviser at det kommer til å tilby en ny vri på elsket materiale. La oss håpe selv med disse forskjellene føles det fortsatt som et Fallout-produkt.

Super Mario Bros-filmen

Super Mario Bros har ikke hatt den sterkeste historien med videospilltilpasninger. Filmen fra 1993 satte standarden for videospillfilmstinkere, og selv med 2023-filmen som snart kommer ut, gjør Chris Pratt det beste han kan for å ødelegge hypen for den med sin labre Mario-stemme og tilsynelatende mangel på interesse for prosjektet.

Men hvis vi fjerner Pratt fra ligningen, ser The Super Mario Bros Movie ut som en lovende film. Med lys, flytende animasjon fra Illumination, Jack Black og Charlie Day som alt vi kan be om i Bowser og Luigi, og en generell følelse av moro gjennom reklamematerialet, omdefinerer vi kanskje ikke kino med denne, men det ser ut til at det i det minste blir underholdende. Med tanke på suksessen til Sonic-filmene og Detective Pikachu også, er noen ganger en blanding av moro med gode bilder alt du trenger.

Borderlands

Borderlands-filmen ble først annonsert i 2015, og selv om det er lenge siden den gang, betyr det ikke at vi er i vente for en stinker. Borderlands-universet er ikke forankret i en enkelt, sammenhengende historie på samme måte som for eksempel The Last of Us, men det er nok av en kjernefortelling til at det er nok der til å lage en interessant film.

Med Cate Blanchett som hovedrolleinnehaver også, vil vi i det minste få en sterk prestasjon ut av denne filmen. En gang ville det vært lett å avskrive Borderlands som noe mer enn en 5/10 action på sitt beste, men vi lever i en annen tid nå, en hvor videospilltilpasninger faktisk kan være gode. Så, mens jeg kanskje ikke tror våre to siste oppføringene vil slå den ut av parken, er jeg fortsatt ser frem til å se hva de oppnår.