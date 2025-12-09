Å bygge en PC med MSI

Det kan være vanskelig å kjøpe datadeler til ditt neste byggeprosjekt, eller bare å bestemme hvilke komponenter du vil ha i et ferdigbygd system. Heldigvis tilbyr noen merker som MSI ikke bare nesten alle komponenter, men har også produktserier og navnekonvensjoner som gjør det enkelt for deg å finne ut hva du vil ha og innenfor budsjettet ditt.

Det er mye enklere enn det ser ut til.

MAG - MSI Arsenal Gaming er din solide arbeidshest, med vekt på langsiktig stabil drift og stabilitet, og gir et stabilt grunnlag for spillingen din i årene som kommer. Den er også laget med fokus på funksjonalitet, og reduserer dermed kostnadene ettersom det ikke brukes penger på stil og funksjoner som de fleste aldri vil vurdere å bruke. Det litt mer råe og industrielle designet for kabinetter og spesielt hovedkort vil appellere til mange brukere, mens vifte- og kjøleløsningene vanligvis har et mer subtilt design enn de andre seriene.

MPG - MSI Performance Gaming er et steg opp. Det er flere fine funksjoner og detaljer, som flere designfunksjoner og fokus på det fysiske utseendet, inkludert bruk av tilpassede farger og lyseffekter, samt optimaliserte innstillinger rett ut av esken. Dette er serien der noen av MSIs mest kjente kjølere og skjermer hører hjemme.

MEG - MSI Enthusiast Gaming er toppklassen med ultrahøy ytelse, ment for banebrytende teknologi, full kontroll og overklokking av maskinvarekomponentene dine. Som en flaggskipserie er kjøleløsningene overdimensjonerte, og det samme er muligheten til å trekke strøm til CPU, minne og grafikkort for hovedkortene, mens strømforsyningene er laget med ekstra takhøyde, ettersom de fleste brukere vil bruke den til å gå utover fabrikkspesifikasjonene.

Det første man må vurdere er kabinettet. I moderne tid, med enorme grafikkort, er oppgraderingsmuligheter og til og med plass til eksisterende maskinvare svært viktige forskjeller, støydemping og, la oss være ærlige, hvordan det ser ut.

Et solid tilbud kan være MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, et moderne design med mange allsidige løsninger, inkludert tolagsblader - men viktig for de som er interessert i avanserte GPU-er, er E-ATX-formatet, som betyr at du ikke trenger å slite med å få plass til din neste GPU - dette aspektet er en hardt lært sannhet ikke bare for Small Form Factor-bygg, men i økende grad også for standard ATX-formatkabinetter. For daglig bruk har den et avtakbart støvdeksel i fire retninger, noe du vil sette pris på over tid, mens entusiaster vil se mot vannfordelingsplaten som er integrert i den. Og den har fortsatt plass til ikke én, men to 360 mm AIO-er for mer allsidige kjølealternativer.

For de som har litt mer å bruke kan den nye high-end MEG MAESTRO 700L PZ være interessant, en av de beste kabinettdesignene fra MSI på lenge med sitt unibody-design i aluminium, kombinert med en moderne panoramautsikt over komponentene som et akvarium uten metallhjørner, bare én 270-graders herdet glassside i ett stykke. Selve kabinettet bruker mer enn 3600 ventilasjonshull, og er forberedt for hovedkort med baktilkobling på grunn av skuffdesignet, som også bidrar til å holde et rent og ryddig interiør. Denne designen gir deg muligheten til å ha en vertikal eller horisontal. Kjølemessig får du støtte for flere 140 mm vifter og tre 360 ​​mm AIO-er, og til og med de store som krever 80 mm klaring.

Neste punkt, og ofte et sted mange prøver å spare noen kroner, bare for å angre noen år senere, er strømforsyningen. Du kan ikke se den, du tenker ikke på den, men den er så avgjørende for systemet ditt. Mange moderne systemer trenger en ATX 3.1 strømforsyning, og lommeboken din vil kanskje ha noe som har en effektivitetsgrad på 80 pluss Gold som minimum.

Når man ser på hva man får for pengene er MAG A850GL PCIE5 II vanskelig å slå. Som navnet antyder, leverer den 850 watt, er kompakt - noe som ofte er viktig for ATX-kabinetter - og leveres med flate kabler for enklere kabelhåndtering. I tillegg til ATX 3.1-standarden støtter den også PCIe 5.1, og med en 16-pinners utgang støtter den moderne Nvidia RTX-kort fullt ut - den har til og med en farget 16-pinners kabel for å sikre at du har satt kabelen helt inn før den prøver å trekke 600 watt. Den tilbyr fortsatt et fullt modulært design - noe de fleste vil anse som essensielt for enhver strømforsyning, samt 120 mm støysvake vifter med væskedynamisk lager.

Til en litt høyere pris finner du MPG A1000GS PCIE5. Dette er for de som planlegger å bruke nåværende avanserte Nvidia-grafikkort, og ønsker å sikre at de har nok strøm til systemene sine. Den leveres med hele to 12v-2x6 Nvidia-utganger - og også to matchende fargede kabler, og tre dedikerte 8-pinners kontakter for CPU- og PCIe-kort. Dette burde være mer enn nok til å drive hva som helst fra AMD, Intel eller Nvidia i overskuelig fremtid. På dette nivået får du 10 års garanti, og muligheten til å presse systemet til 235 % midlertidig, når det blir tøft - men siden den trekker 2350 watt på det tidspunktet, vil du kanskje ikke gå dit - aldri. Ikke engang til tross for de åtte lagene med beskyttelse på enheten. Den er semi-digitalt kontrollert, har en Cybenetics Platinum-effektivitetsvurdering, og bruker høytemperaturkondensatorer for servere kombinert med en 135 mm vifte med fluiddynamisk lager som er klassifisert for 60 000 driftstimer.

For de som trenger den ultimate kraften, virker *MEG Ai1600T PCIE5* som en perfekt match. Med en 80 Plus Platinium / Cybernetics Titanium-vurdering kan denne 1600 watts kjempen levere all kraften du trenger, og litt til, ettersom 240 % effekt Excusion tillater et toppeffektforbruk på 3840 watt, godt over det de fleste husholdningsinstallasjoner klarer å håndtere. Den har også 2x 12V-2x6 utganger for grafikkort, fire SATA-uttak og ni, ja ni, 8-pinners PCIe/CPU-strømuttak. Beskyttelsen er digitalt kontrollert, noe som tillater dynamiske justeringer for LLC og effektfaktorkorreksjon - veldig viktig i byområder. Designet inkluderer spesialtilpassede, forstørrede kjøleribber for å forlenge komponentenes levetid, samtidig som de fungerer som luftstrømveiledning. Den dobbeltkulelagrede 135 mm-viften har en forventet levetid på 70 000 timer, eller åtte år i strekk uten brudd, og prikken over i-en er kobberlegeringskabler i esken, med individuelle myke flettede deksler for hver ledning.

Når disse to er avkrysset kan vi gå videre til den ikke mindre viktige delen, hovedkortet. Det sier seg selv at hovedkort og CPU må samsvare - dette gjøres ved å se på hvilken sokkelstandard vi bruker. I dette tilfellet bygger vi en datamaskin med en Intel Ultra 7 265, som betyr at vi vil bruke en 1851-sokkel, og hovedkortene som er valgt støtter naturligvis dette.

Hovedkortet inneholder ikke bare CPU-en din. Det forbinder alle delene, det er informasjonsveien i datamaskinen din, men kan også vise seg å være flaskehalsen. For spilling ville det være hastigheten på minnet, CPU-en som støttes og hastigheten på grafikkortsporet og lagringen. Med mindre du vil overklokke, snakker vi om mye bedre kjøleløsninger og strømforsyning enn normalt.

For den enkle arbeidshesten som alltid fungerer og er rimelig, er MAG Z890 TOMAHAWK WIFI et godt valg. De integrerte kjøleribbene er overdimensjonerte og ganske kule å se på, det legges vekt på enkel installasjon som er nesten verktøyfri, enkelt vedlikehold som en liten utløserknapp for grafikkortet slik at du ikke trenger å stikke en skrutrekker inn i kretsene, og sikker overklokking med én knapp. Dette kommer i tillegg til overdimensjonerte kjøleribber og bruk av høydensitets termiske puter for ekstra kjøling. Dette betyr ikke at den mangler, den støtter ekstremt raskt minne, de nyeste Intel CPU-standardene og har mange raske M.2-spor, selv for den ultraraske PCIe 5.0-standarden som ingen spill for øyeblikket klarer å utnytte fullt ut. Dette er en perfekt match for CPU-en.

Men hvis du planlegger å enten oppgradere, overklokke eller ta den helt ut med Intel Ultra 9 285K CPU, vel, du kan fortsatt bruke Tomahawk, eller du kan gå all in og bruke MPG Z890 CARBON WIFI. Denne har noen ekstra programvare- og BIOS-oppgraderinger i forhold til Tomahawk, og et langt kraftigere strømforsyningssystem. All kjøling, enten det er kjøleribber eller PCB-en, har blitt oppgradert. Alle elektriske komponenter som avgir varme er dekket av kjøleribbene, og den enkle installasjonen er enda bedre med både feilsøkings-LED-er samt en feilsøkingsskjerm som gir nyttige feilkoder, samt pin-headere i forskjellige farger for å gjøre installasjonen så rask og sikker som mulig. Tilkoblingsmuligheter inkluderer 5G internett, Wifi 7, front-USB med strømforsyning og EZ Conn, en MSI-eksklusiv fargekoding for de forskjellige delene, noe som gjør ting mye enklere å finne på hovedkortet og forbedrer installasjonsvennligheten betraktelig.

Deretter trenger vi en kjøler til CPU-en vår. Selv om det finnes gode luftkjølere på markedet, er de store, klumpete og overraskende dyre. AIO-er kan finnes til svært rimelige priser, selv de på 360 mm, som *MAG CORELIQUID A15 360*. Til tross for at den er svært rimelig, har den fortsatt svært avansert RGB, ARGB-effekter i viftene og et veldig slående design. Installasjonen er enkel på grunn av et uni-bracket-design, viftene er forhåndsinstallert, og du trenger bare å bekymre deg for to kabler i stedet for seks vanligvis, ettersom de seriekoblede kontaktene er skjult, og den er fullt kompatibel med MSI EZ Conn-systemet. De tre Cycloblade 9-viftene er designet for høyt statisk trykk, kobberbasen er helt plan og fri for skruer, og radiatoren har et antall "finner per tomme" på 20.

Hvis budsjettet ditt tillater det, ville et steg opp være den litt mer designfokuserte MPG CORELIQUID P13 360, ettersom den bygger på mange av de samme prinsippene med forhåndsinstallerte vifter som bruker skjulte seriekoblede kabler og ARGB-vifter, men har et helbuet glassdeksel og en 2,1-tommers LCD-skjerm som gir deg animasjon, dynamisk tilbakemelding og, enda viktigere, virkelighetsnær overvåking. Den har også det nye Streamline-konseptet der kablene skjules der det er mulig, og så mye som mulig integreres direkte i rørene. Det virker kanskje ikke som mye, men det gir en renere konstruksjon samtidig som det gjør installasjonen enklere. For de som virkelig liker rene konstruksjoner, følger det med en skrukork for å skjule brakettene, noe som har vært en mye etterspurt funksjon det siste tiåret med PC-bygging. Rørene er nylonflettet EPDM med høy motstand mot temperaturer og korrosjon, noe som gjør det nesten umulig å bøye, og reduserer fordampning til nesten null.

Med det i bakhodet må vi finne minne - noe som er vanskelig med dagens priser, så det beste rådet er å gå for et merke (som Kingston), skaffe seg minst 32 GB DDR5 som kjører på minst 6000 MHz, så er du trygg. Når det gjelder lagring - prissetting er ekstremt vanskelig og avhenger av lokale forhold, men minst en 2 TB NVMe 4.0-disk for hoveddisken med operativsystemet ditt, og hvilken som helst SSD/NVMe du kan få tak i utover det. Spill krever en overraskende treg disk for å kjøre, men trege disker påvirker latensen i online skytespill.

Til slutt trenger vi et grafikkort. Den enkle løsningen ville være å anbefale et MSI RTX 5090 32G Suprim Liquid OC - men la oss være realistiske og starte et annet sted. Jo mer penger du kan bruke på grafikkortene dine, desto bedre, og selv om MSI har et tilbud for nesten enhver smak eller budsjett, bør utgangspunktet være GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC. Gaming-serien har alltid vært stabil, og har gitt solid ytelse med noen ekstra funksjoner, plass til litt overklokking med god kjøling og god byggekvalitet. Dette kortet har et distinkt industrielt design, med RGB som er smakfullt, og Nvidia-brikken har det nyeste og beste innen oppskalering, generering av flere bilder, latensreduksjon, AI og skygge-/lyneffekt. Samtidig er kjøleløsningen den samme som brukes på mange større kort, bare justert for å passe den mindre fysiske størrelsen, ettersom kortet leveres overklokket fra fabrikken, bruker moderne bladdesign for viftene og har en forniklet kobberbunnplate for bedre varmeoverføring. Og til tross for den overkommelige prisklassen - du får 16 GB VRAM og 4608 CUDA-kjerner til å gjøre prosesseringen, den støtter til og med 4K ved 480 Hz og naturligvis MSI AFterburner, den ekte overlocking- og overvåkingsprogramvaren for spilling.

PC-bygging kan gjøres i de fleste prisklasser, og med MSI får du altså kvalitet - uansett hva du velger.

MEG Ai1600T PCIE5

MAG A850GL PCIE5 II

MPG A1000GS PCIE5

GeForce RTX™ 5060 Ti 16G GAMING OC

MPG Z890 CARBON WIFI