Å kjøre 007 First Light på PC bør være enklere enn forventet

I forrige uke delte utvikleren IO Interactive de offisielle PC-spesifikasjonene for 007 First Light, som viser at spillet ser ut til å være noe tilgjengelig for de som ønsker å sjekke det ut på plattformen når det lanseres på den nylig forsinkede datoen i mai.

Imidlertid er det en fangst. IOI har muffet PC-spesifikasjonene litt, og nå har den gitt ut oppdaterte spesifikasjoner som tar hensyn til og korrigerer feilen de tidligere har gjort. Den gode nyheten er at spesifikasjonene nå faktisk er enda mer tilgjengelige, med den eneste endringen som gjelder RAM- og Video RAM-delene av listen.

For de som ønsker å spille spillet i sin minste grafiske kvalitet, vil spillet nå bare kreve 6 GB VRAM i stedet for 8 GB, mens de som sikter mot anbefalte bilder bare trenger 8 GB VRAM over de nevnte 12 GB. På samme måte er RAM-kravet satt til 16 GB på tvers av både minimums- og anbefalte grafiske alternativer, en reduksjon fra 32 GB som kreves for anbefalt før.

Så gode nyheter over hele linja! Skal du spille 007 First Light på PC?