A Way Out har solgt over 9 millioner eksemplarer

Den svenske spillskaperen Josef Fares startet sin reise i bransjen med det fenomenale Brothers: A Tale of Two Sons, som ble utviklet sammen med Starbreeze i 2013.

Året etter grunnla Fares sitt eget studio Hazelight, noe som betyr at det nå er tid for et tiårsjubileum. Og det er i denne sammenhengen at studioet kunngjorde via Instagram at deres første tittel, A Way Out fra 2018 , har solgt over ni millioner eksemplarer:

"Utviklingen var en vill tur, og spillet var allerede en suksess da det ble utgitt. Men selv da hadde vi aldri våget å drømme om at SÅ mange mennesker skulle spille spillet vårt!"

Vi anmeldte spillet den gangen og syntes det var et friskt co-op-tilbud, selv om det ikke nådde helt samme høyder som Hazelights neste spill It Takes Two - som i vår ble bekreftet å ha solgt svimlende 16 millioner eksemplarer. Senere i år vil de vise frem sitt neste prosjekt, som vi selvsagt ser frem til, ettersom få utviklere gjør co-op bedre enn Hazelight.