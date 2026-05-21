Aang og gjengen forsøker å redde Earth Kingdom i Avatar: The Last Airbender: Sesong 2

Vi har måttet vente i over to år på at Netflix skulle komme med en ny sesong av sin live-action-filmatisering av Avatar: The Last Airbender, ettersom den første sesongen ble sluppet i februar 2024. Heldigvis ser det ut til at denne ventetiden vil være en saga blott, ettersom streaminggiganten endte opp med å gi grønt lys for en andre og tredje sesong samtidig, og bestemte seg for å også filme disse sesongene back-to-back, med til og med sesong 3 nå innpakket.

Med dette i bakhodet er det nesten på tide at det andre kapittelet kommer, da sesong 2 av Avatar: The Last Airbender debuterer 25. juni. Med premieren litt over en måned unna, har Netflix nå delt en full trailer som gir en forsmak på hva de kommende episodene vil by på, med fokus på hendelsene i den andre sesongen av den animerte serien (Book 2, som den kalles), og som forteller hvordan Aang og gjengen når Jordriket, lærer seg jordbøyningsferdigheter og forsøker å beskytte regionen mot et angrep fra Ildnasjonen.

Sjekk ut traileren for de kommende episodene nedenfor