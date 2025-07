Acer Predator Helios Neo 16 AI

Teknologien utvikler seg raskt, men spesielt grafikkort tar et stort sprang innimellom, og den nye Predator Helios Neo 16 AI bruker kvantesprangene som nylig er gjort innen KI i både prosessor og grafikkort, noe som gjør det til et perfekt tidspunkt å oppgradere den bærbare datamaskinen din. Selv uten disse viktige komponentene vil en oppgradering til en ny få deg til å glemme alle andre bærbare datamaskiner du noen gang har hatt.

Predator Helios Neo 16 AI-serien inkluderer en rekke forskjellige modeller, helt opp til en med Intels Core Ultra 9 275HX-prosessor, opptil 64 GB DDR5-minne og 4 TB 5. generasjons NVMe-lagring - men vi ser her på den mer moderat prisede RTX 5070TI-versjonen.

HQ

Uansett maskinvare deler de alle samme design og plattform - dette betyr en 16-tommers 240Hz HDR WQXGA-skjerm med 100 % DCI-P3-fargespekter, og et tastatur med utskiftbare WASD- og piltast-brytere som fungerer via magnetisme, noe som gir mye forbedret nøyaktighet til et bærbart tastatur.

Tilkoblingsmulighetene inkluderer Wifi 7, 2x USB-C med Thunderbolt 5, 3x USB-A og HDMI 2.1, toppet med ethernet og et 90 Whr-batteri.

Kjølingen er optimalisert med Vector-varmerør - som betyr at de er firkantede og derfor har en økning på 9 % i termisk kapasitet, flytende metallisk termisk fett og 6. generasjons AeroBlade med 100 vifter laget av metall.

Acers egen bruk av KI er langt mer subtil enn mange andre, og integrerer den i PredatorSense-kontrollprogramvaren, men den er spesielt rettet mot de små, men viktige aspektene som kan forbedres, for eksempel bildekvalitet på webkamera, støyreduksjon for mikrofonlyd og avlastning av ellers CPU-bundne oppgaver, samt kontroll av viftehastighet og strømfordeling.

Ved å bruke Nvidia RTX 5070TI-grafikkprosessoren er en mengde innebygde KI-baserte teknologier og integrerte programvarebaserte funksjoner og optimaliseringer også tilgjengelige, spesielt nyttige for brukere av bærbare datamaskiner.

Blackwell-arkitekturen gir forbedret dedikert maskinvare, enten det er strømmeprosessorene som gjør det harde arbeidet, strålesporingskjerner som beregner lys og skygge, eller oppskalering, multiframe-generering som lar ditt KI-forbedrede grafikkort legge til opptil 3 ekstra bilder for hver bilde som gjengis på tradisjonell måte, eller latensreduksjon som er innebygd i DLSS4-systemet som totalt sett øker bildefrekvensen enormt ettersom det bruker helt nye algoritmer som grunnlag for beregninger, noe som betyr at du får enda bedre ytelse enn tidligere generasjoner, samtidig som bildekvaliteten også forbedres.

I et nytt spill som Doom: The Dark Ages vil du få 148,76 FPS i Benchmark-modus i 1440p, Ultra-ytelsesmodus, selv når du bare bruker 2x Frame Generation, mens det å slå av DLSS bare gir 53,75 FPS.

Marvel Rivals viser et lignende, om enn enda mer ekstremt mønster, da Ultra-innstillingen ved 1600p bare gir 39 FPS til tross for maskinens høye spesifikasjoner. Derfor er DLSS nødvendig for å sikre ikke bare fantastisk grafikk, men også høye bildefrekvenser, noe som er av største betydning i slike hektiske PvP-spill. DLSS og Frame Generation leverer mer enn vi trenger med imponerende 178 FPS - mer enn en firedobling av bildefrekvensen, og dermed eksemplifiserer det hvor kraftig moderne KI-basert maskinvare er.

Finn din Acer Predator Helios Neo 16 AI https://www.power.no/data-og-tilbehoer/pc-og-mac/baerbar-pc/acer-predator-helios-neo-16-ai-16-baerbar-pc/p-4030893/">her.