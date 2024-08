AceZone - ikke helt som de andre

HQ

AceZone startet, som så mange andre ting, som et lidenskapsprosjekt, men produsenten av gamingheadset som spesialiserer seg på e-Sport har en noe uvanlig bakgrunn, for eventyret startet i de profesjonelle rekkene og så sakte flyttet seg til forbrukersegmentet, hvor de fleste flytte den andre veien.

Det har gitt en noe annen tilnærming til AceZones produktutvikling og har til og med tatt dem forbi en stor dansk leverandør av lydløsninger for hjelmer til jagerpiloter for å finne den rette løsningen for deres støyreduksjonssystem.

Dette fordi AceZone opprinnelig laget turneringshodetelefoner som har helt andre krav til funksjonalitet og spesielt støyreduksjon - faktisk eksisterer det fortsatt i form av A-Live-headsettet, som ikke kan kjøpes på vanlig måte, men kun er tilgjengelig fra kl. turneringsorganisasjoner som PGL, Blast og ESL, hvor kravene er noe annerledes i en live-setting med stort publikum enn hjemme, for å si det mildt. Dette betyr også at det er innebygget administratorfunksjon som letter oppgaven med feilsøking ved behov, og kan leveres i en spesielt ukonvensjonell versjon med XLR-tilkobling. Det er dette hodesettet som er hjørnesteinen i AceZones produktportefølje, med den velkjente metallforsterkede mikrofonen som er ekstremt retningsbestemt og bruker mikrofoner i hodesettet for å filtrere støy fra tale, og den voldsomme passive støyisolasjonen kombinert med aktiv støyreduksjon utviklet sammen med våpenprodusenten Terma, som vanligvis leverer til kampfly. Headsettet er naturlig nok bygget ekstremt solid, med store ergonomiske øreputer som enkelt kan byttes.

En av de mest kritiske delene av et turneringshodesett er å sikre at lyden unngår degradering og er så detaljert, transparent, nøyaktig og på det dynamiske nivået så nyansert at spillere lettere kan plukke opp motstanderen lenger unna. Dette har i dag endt opp som forhåndsinnstillinger for alle større titler som CS2, CoD og Apex Legends, og lar deg samtidig lage dine egne EQ-innstillinger.

AceZone har nå lansert en mer brukervennlig, mer raffinert versjon rettet mot et bredere publikum, og det er ikke bare med de samme funksjonene som deres profesjonelle produkter, men med bruk av et avansert DSP-system som lar deg oppgradere med flere funksjoner kontinuerlig , slik de er utviklet - faktisk brukes Qualcomms nyeste trådløse brikkesett som et av de første i verden, med det resultat at alle moderne Bluetooth 5.4-funksjoner støttes, inkludert høyoppløselig lyd og LE-lyd.

En av gründerne bak AceZone er Frederik Byskov, som nok er mest kjent for å ha vært med på å grunnlegge både Astralis, Danmarks kanskje største eSportsuksess, og ikke minst BLAST Pro Series, og nyter generelt bred anerkjennelse som en av forløperne innen profesjonalisering av eSport. i Norden. Før rollen som direktør i Astralis hadde han noe overraskende en fortid som både spillmagasinredaktør og turneringsleder i noe mindre skala - men alltid med jord under neglene. I tillegg har han også vært ansvarlig for turneringer på både DreamHack og Copenhagen Games.

Vi tok en liten prat med ham om hele prosessen rundt AceZone:

GR: AceZone har sine røtter i den mer hardcore eSport-scenen. Hvordan startet det?

FB: Ideen til AceZone oppsto tilbake i 2017 for å lage verdens beste esports-eventheadset. Det var en kobling mellom min erfaring fra Astralis og BLAST på de store esportscenene rundt og teknisk kunnskap fra to ingeniører om at det kunne gjøres bedre enn dagens standard. På alle arrangementer ble det brukt helikopter- eller flyheadset, og de var verken egnet til spilling eller opptreden på en scene foran tusenvis av mennesker. Det var en lappeløsning og det var ingen andre alternativer. Jeg viste og fortalte om utstyret som var tilgjengelig, og reaksjonen var at «vi bare gjør det», og derfor ble AceZone grunnlagt i 2018 med mål om å lage en løsning som kunne brukes på esportscener over hele verden.

I juni 2019 hadde vi vårt første testarrangement, der selv en skrapeløsning fungerte bedre enn det som ble brukt på markedet, og det har gått fort siden den gang. I 2021 gikk vi offisielt med A-Live, og siden den gang har vi vært på mer enn 150 esportsarrangementer globalt, og jobbet tett med de største eventarrangørene og spillutviklerne.

GR: Vil du si at dere fant et gap i markedet eller at de eksisterende produktene bare ikke var gode nok?

FB: En kombinasjon av et gap i markedet og eksisterende produkter som ikke kunne løse de utfordringene som fantes. Med en full arena på 12-15 000 mennesker, kommentatorlyd som ekko i arenaen og spillere som må fokusere 100 % på det som skjer i spillet, hjelper det ikke å ha dårlig mikrofon, dårlig støydemping eller ingen høyttaler/ sjåfør til å gjengi lyden fra spillet eller ens lagkamerater sin viktige kommunikasjon.

Så det ble målet; å skape en treenighet mellom best mulig støydemping (både aktiv og passiv, en hybridløsning), en mikrofonalgoritme som kan fjerne publikum og kommentatorer fra å bli fanget opp, og ikke minst en høyttalerenhet som også gjengir lyd i spillet. som dine lagkamerater med presisjon. Det var ærlig talt ikke lett, kanskje til og med litt vanskeligere enn ingeniørene i utgangspunktet hadde trodd, men likevel har vi lykkes med det ingen andre har - å lage et produkt som isolerer spilleren og skaper konsentrasjon om det viktigste på scenen ; hva som skjer i spillet.

GR: Hodesettene deres ser ikke ut som noe annet. De er enormt solide for de veldig store modellene, så hvor kom designet fra?

FB: Utviklet, designet og håndlaget i Danmark. Ingen andre kan si det, og det er vi veldig stolte av. For det første har det vært uendelige timer med utvikling; hva som er avgjørende for å få best mulig støydemping. Designet sprang derfra, da det er mange krav som generell plast og vanlige materialer i spillhodesett ikke oppfyller. Derfor er A-Live og A-Rise mye mer solide enn du ellers ville sett i et tradisjonelt spillhodesett, flyheadset eller for den saks skyld andre steder. Vi har ikke gått på akkord med å løse treenigheten og derfor har designet blitt som det er. Vi har selvsagt tenkt på minimalt fargevalg, ingen RGB, hvilke deler/materialer som brukes og så videre, men teknologien og utviklingen har satt retningen designet henger til (som også har vunnet en Reddot Design Award), mens endelig produserer vi A-Live og A-Rise for hånd i våre lokaler i København. Derfor kan vi si: Utviklet, designet og håndlaget i Danmark.

GR: Hvordan foregår en slik produktutvikling uten at andre stjeler FoU-en deres?

FB: Vi ser allerede at noen av de større produsentene av spillutstyr har begynt å kopiere oss. Ikke så mye i det profesjonelle segmentet, mer på forbrukersiden av virksomheten, det vil si headsettene du kan kjøpe i butikkene. Det er uunngåelig og det krever at vi er bedre og holder oss til vår gode utvikling.

På esportsiden er det vanskelig å finne noen som er like lidenskapelig opptatt av produktutvikling som oss. Det er denne esporten vi kommer fra, og lydmessig er det ingen som forstår utfordringene spillere og turneringsarrangører møter på samme nivå som oss.

Vi er i konstant dialog med våre esportkunder, og vi tilbyr svært fleksible løsninger og livslang support. Det er ikke noe behov som vi ikke kan møte, og vi utvikler hele tiden produktet vårt videre. Derfor er vi også sterkest på akkurat dette markedet, og sceneheadsettet vårt har blitt brukt i over 150 turneringer siden 2021.

GR: Har hodesettene deres alltid vært rettet mot hardcore eSports, eller har dere planlagt modeller rettet mot vanlige spillere fra starten av?

FB: Vår bakgrunn ligger i profesjonell e-sport og konkurransespill, og dette har vært segmentet vi har utviklet produkter for. Men med vårt nye A-Spire Wireless-headset planlegger vi å utvikle produktet slik at det kan romme mange flere spillere.

Dette gjør vi ved f.eks. å utvikle nye lydprofiler, equalizere, som er designet for en bredere palett av spill og spillsjangre, slik at du med A-Spire Wireless skal kunne få den beste spilllyden uansett hvilket spill du kaster deg ut i, og ikke bare esport-titler.

I tillegg har vi implementert dette nye, banebrytende trådløse brikkesettet, som gjør at vi kan levere den raskeste og beste lyden på langt flere plattformer enn vanlig, slik at vi kan møte utviklingen vi ser i markedet.

GR: Dere bruker hybrid ANC. Hva innebærer det egentlig?

FB: Hybrid ANC er en kombinasjon av to ANC-metoder: Feedback og feedforward ANC. Den består av mikrofoner som er plassert på innsiden og utsiden av øreklokkene. Disse mikrofonene registrerer både støyen som spillere blir utsatt for inne i ørekoppen, men også støyen som finner sted i miljøet rundt spilleren.

Signalet sendes til ANC-brikken i headsettet, hvor en støyreduksjonsalgoritme filtrerer bort bakgrunnsstøyen. Det er ikke en ny teknologi, men vi har klart å bruke den på en ny måte. Der teknologi tradisjonelt har vært brukt for å lage hodesett som er gode å reise med, f.eks. et fly, tog eller buss, vi har tilpasset det til å være perfekt i spillsammenheng.

Ved å endre litt på frekvensområdene som algoritmen må fokusere på, har vi utviklet et headset som passer bedre til miljøer en spiller kan være i, som f.eks. et lan, en internettkafé, på klubben, med venner eller hjemme.

GR: Har det vært vanskelig å lage noe som ligger mellom vanlige forbrukerprodukter og så profesjonelt utstyr?

FB: Utfordringen har helt klart vært å lage et produkt som bruker samme ytelsesforsterkende teknologi som våre profesjonelle hodesett, samtidig som de oppfyller noen mer forbrukervennlige designkrav. Her har vi måttet finne et design og noen materialer som er bedre egnet til det formålet, og som samtidig kan treffe en pris som lener seg mot andre produkter på markedet - og det synes jeg vi har klart.

Du kan si at med våre A-Spire-produkter har vi skapt det perfekte headsettet som leverer innenfor alle de viktige kriteriene: lydkvalitet, komfort og støyreduksjon. Det at vi kan fortsette å utvikle produktet samtidig gjør at det er et trygt valg for spillere langt inn i fremtiden.

GR: Det er en veldig stor mengde produkter og merker på markedet for headset, har det vært vanskelig å få en fot inn?

FB: Det er vanskelig å være en ny merkevare i et marked som er så mettet som gaming - spesielt som et high-end merke. Det er mange store merker som dominerer, og så er det alle de mindre selskapene som vårt som prøver å komme seg inn på markedet.

Vi ser en trend der markedet flommer over av billige produkter av lav kvalitet som forhandlere og produsenter kan presse ut i tusenvis, og drive aggressive priskutt på. Forbrukerne ønsker å spare penger, så det kan naturlig nok virke fristende å kjøpe det billigste - men du får det du betaler for.

Vi bringer noe unikt til spillverdenen, noe som ikke har vært sett før og kan gi en fordel i spillet. Den er ganske unik, men også dyr å lage, så vi er et annet sted enn mange av våre (større) konkurrenter, som vi satser på er en god differensieringsstrategi på sikt og dermed gir oss markedsandeler basert på kvalitet vs. mengde.

GR: Hvor stor forskjell gjør egentlig et dedikert hodesett som ditt for mer uformelle spillere som bare spiller litt CS i helgen?

FB: Et skikkelig produkt vil gjøre en forskjell nå og da, uansett hvor mye du spiller. Om du spiller mye eller lite spiller ingen rolle. Hver gang du bruker et AceZone-hodesett, vil du ha en lydfordel. Vi kan selvfølgelig ikke gjøre deg til en bedre spiller, den delen må du klare selv, men vi kan gi spilleren det beste utgangspunktet for hver eneste kamp.

Og er du kvalitetsbevisst vil du også ha det beste utstyret, og her er headsettene våre noe av det beste du kan få akkurat nå.

Du kan lese mer om hva som skiller AceZone sine spillhodetelefoner fra de andre her..