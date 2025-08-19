Adam Sandlers verste filmer

HQ

(5) Little Nicky

Det kunne ikke gå galt. Sandlers kunne ikke gjøre noe galt, og alt han rørte ved ble til gull, i bunn og grunn. Året var 2000, og filmer som Wedding Singer, Waterboy, Big Daddy, Happy Gilmore og Billy Madison hadde gått som varmt hvetebrød og gjort den avskjedigede Saturday Night Live-komikeren søkkrik via sitt eget produksjonsselskap, Happy Madison Productions. Det skulle imidlertid vise seg å være en falsk trygghet, og Sandlers overprisede komedie om djevelens sønn drev New Line Cinema til randen av konkurs. Årsaken til dette var at filmen i seg selv var helt forferdelig og inneholdt nøyaktig null vellykkede vitser. Null.

(4) Happy Gilmore 2

Det føltes litt for risikabelt allerede på forhånd å prøve å fange det samme lynet i den samme flasken en gang til og yte den første (helt strålende) komedien rettferdighet i en påkostet Netflix-oppfølger. Det skulle vise seg å være en umulig oppgave, særlig med tanke på at den gode Sandler ikke benyttet anledningen til å skrive en eneste virkelig vellykket vits inn i det overlange, søvndyssende ubrukelige manuset. Eller vent, da Buscemi urinerte i postkassen til Gilmore, lo jeg - utover det hadde denne filmen absolutt null humor.

(3) Grown-Ups 2

Dette er en annonse:

Jeg kan absolutt forstå holdningen til Sandler som fikk ham til å lage begge Grown-Ups-filmene. For hvis jeg hadde hatt ubegrenset med produksjonspenger i mitt eget filmselskap og et millionpublikum etter flere tiår med suksessrike komedier, ville jeg også tatt med meg mine fem beste kompiser til et feriested og filmet oss mens vi tullet. I hvert fall hvis det betydde at vi ville tjene enorme summer på det. Grunnoppskriften på denne rett og slett ubegripelig dårlige komedien viste seg å fungere omtrent like godt som å smøre Kavli-skinkeost på et meterbredt brannsår, og den dag i dag har jeg fortsatt mareritt om de mest mislykkede scenene fra dette rotet.

(2) The Ridiculous 6

Dette er en annonse:

Da Sandler inngikk en enorm, historisk dyr superavtale med Netflix om å levere én komedie i året i ti år, var det mange av oss som elsker Big Daddy, Billy Madison, Happy Gilmore og Click som jublet. Så bra! Bra, bra, bra, bra! Morsomt, morsomt, morsomt. Dessverre var det ikke morsomt, i det hele tatt, og hele avtalen ble sparket i gang med den fullstendig sørgelig verdiløse og helt usannsynlig humorløse vill vest-komedien The Ridiculous 6.

SANDLERS VERSTE:</em></em>



(1) Jack and Jill

Etter min mening er det ikke mange filmer, uansett sjanger, som er dårligere enn denne. Battlefield Earth er verre, absolutt. The Room er også verre, og det samme er Far Cry, Simon Sez og Gigli, men så... Så har vi Jack and Jill, som kommer på en god andreplass hvis jeg skulle sette sammen en topp ti-liste over de verste spillefilmene jeg noen gang har sett. Og det er ikke bare fordi den er fullstendig blottet for humor, den er også utrolig, meningsløst, hårreisende dårlig regissert og elendig skrevet.