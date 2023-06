Alan Wake 2 kombinerer skrekk og action i gameplay

HQ

Traileren Alan Wake 2 fikk på PlayStation Showcase besto hovedsakelig av filmatiske scener men Remedy lovet raskt at de av oss som lengtet etter rent gameplay skulle få det på Summer Game Fest. Det leverte de definitivt.

Videoen under viser en tidlig del av spillet der Saga Anderson, en av Alan Wake 2s to spillbare karakterer utforsker en dyster skog som virkelig rettferdiggjør at de finske utviklerne kaller dette sitt første survival horror-spill. Spesielt når overlevelsesdelen plutselig dukker opp og bekrefter at lommelykter fortsatt er veldig fine å ha i Bright Falls etter alle disse årene...