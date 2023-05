Alan Wake 2 ser ut til å lanseres i oktober

HQ

Vi har sett Norman Reedus gjøre det for Death Stranding 2, Tony Todd gjøre det for Marvels Spider-Man 2 og mange andre skuespillere gjøre det gjennom årene. Jeg snakker selvfølgelig om å avsløre kommende spill eller nye detaljer som ikke var ment å være offentlige om spill som allerede er kunngjort. Nå er det tid for enda et eksempel.

Matthew Porretta, skuespilleren som sannsynligvis er best kjent som Alan Wakes stemme og Dr. Casper Darling i Control blant spillentusiaster, var gjest i den nyeste episoden av Monsters, Madness and Magic da han ble for ivrig og sa følgende om Alan Wake 2 da Justin Young spurte om prosessen med å bli tittelkarakteren:

"Jeg har jobbet med det. Det skal komme ut i oktober. Vi er midt i arbeidet med det nå."

Porretta fortsetter deretter med å si at han dro til Remedy i Finland i forrige uke, så det høres ut som om informasjonen hans er fersk. Likevel er det verdt å merke seg at ting kan endre seg - selv om oktober høres ut som den perfekte måneden for det kommende overlevelsesskrekkspillet.