Aloy fra Horizon: Zero Dawn inntar Genshin Impact

Siden PlayStation Studios' Ratchet & Clank kommer til både Among Us og Fall Guys er det vel greit at en annen velkjent PlayStation-karakter tar turen innom et annet veldig populært spill.

Gjengen i miHoYo avslører at Aloy fra Horizon: Zero Dawn og Horizon Forbidden West blir en femstjerners karakter i Genshin Impact alle PlayStation 4- og PlayStation 5-spillere vil få gratis så lenge de logger inn etter 2.1-oppdateringen og er Adventure Rank 20 eller høyere. Alle andre må vente til 2.2-oppdateringen er ute.

Du kan få en indikasjon på hvordan hun vil se ut i bildet under.