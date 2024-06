Alt du må vite om Destiny 2: The Final Shape

Etter over et år med å utforske Neomuna og kjempe tilbake mot kreftene til The Witness i Destiny 2: Lightfall er det nå på tide å rette oppmerksomheten mot den endelige utvidelsen i Light and Darkness Saga. Destiny 2: The Final Shape er her, og med Guardians over hele verden som strømmer tilbake til Destiny 2 for å fortsette sine langvarige eventyr har vi samlet all den viktigste informasjonen du trenger for å være klar til å ta fatt på The Witness og redde The Traveler fra infeksjonen.

En siste kamp

Destiny 2: The Final Shape bringer en fyldig og utfordrende ny kampanje som spillere kan oppleve. Denne historien handler om å konfrontere glemselen ved å begi seg inn i The Traveler, jakte på The Witness og sette en stopper for dens katastrofale planer om å avslutte krigen mellom lyset og mørket. Du vil ikke være alene i denne innsatsen, da du vil samle selveste Vanguard for å klare denne monumentale og enormt viktige oppgaven.

Test ferdighetene dine

Selv om den vanlige kampanjen er en ideell utfordring for de som er mer interessert i fortellingen og historien i hjertet av Destiny 2: The Final Shape vil denne utvidelsen også tilby en legendarisk modus for kampanjen som er mer skreddersydd for et Fireteam av Guardians og deres kombinert kraft. Her kan du forvente dødeligere trusler, større antall motstandere og tøffere fiender, som alle gir en perfekt test for selv de sterkeste Guardians, som vil motta kraftigere og mer slagkraftige utstyr og belønninger for innsatsen.

Finn harmonien i lyset og mørket

Bungie tar av deg treningshjulene og slipper deg løs med en ny underklasse av krefter som kombinerer lys- og mørkeelementer. Prismatic samler evnene og effektene til Arc, Solar, Void, Stasis og Strand for å lage en sjette underklasse med uovertruffen tilpasningsmuligheter. Med denne nye harmoniserte underklassen kan du samle Sun-granater med Stasis-nærkamper, kombinere en Void Super med en Arc-nærkamp, ​​og til og med inkorporere bevegelsesevner med andre evner som ellers ville vært umulige.

Det er grenser for hva Prismatic kan tillate deg å kombinere, med visse evner utilgjengelige, men med en hel rekke nye aspekter og fragmenter å leke seg med er alternativene fortsatt mange, enda mer når du legger til Transcendance til ligningen. Dette er et nytt nivå av ladning som bygges ved å sole seg i transcendente brønner eller ved å bruke prismatiske evner og beseire fiender, og når du aktiverer det blir hver av dine prismatiske evner og effekter justert og forbedret for å la dem kombinere de respektive elementene du har valgt for figuren din. Du vil se Sun-granater få en Stasis-teft, eller en Strand Super få et buestøt, og selv om dette ser spennende ut i praksis er det dobbelt så effektivt til å kjempe seg gjennom The Witness' styrker.

Et (blekt) hjertelig nytt område

Det nye området i Destiny 2: The Final Shape tar Guardians dypt inn i The Traveler. Dette stedet er ulikt noe Bungie har levert før, da den bruker minner og øyeblikk fra våre Guardians historie til å legge ut et landskap gjennomsyret av historie. Det er imidlertid ikke bare solskinn og regnbuer, ettersom The Witness' infeksjon river The Pale Heart fra hverandre, og etterlater det et goldt og vridd rike overfylt av fare. Heldigvis vil du ikke utforske The Pale Heart alene, siden Vanguard vil være i nærheten, og det samme vil den elskede og hjemvendte Cayde-6, som har blitt brakt tilbake fra glemselen av The Traveler for å hjelpe den med å overvinne trusselen fra The Witness.

En fryktelig fiende

Et nytt fiendtlig land trenger en ny fiendtlig trussel. The Dread er den siste av The Witness' allierte som du må kjempe mot. Denne fiendefraksjonen er ulik noe Guardians har møtt tidligere, ettersom noen kan bruke Darkness-krefter for å gjøre livet ditt enda vanskeligere. Omens og Attendants er veteraner med Stasis, mens Harbingers og Weavers er dyktige med Strand, og som om dette ikke var er det også den luftbårne og flaggermus-lignende Grim og Husks dobbeltsvingend kniver som må skyte ned.

Kansellere apokalypsen

Destiny 2: The Final Shapes kampanje vil be deg om å redde The Traveler fra The Witness' infeksjon, men du vil faktisk ikke endelig konfrontere og stoppe den farlige fienden der. Dette monumentale og store slaget vil i stedet være reservert for raidet, som kommer noen dager etter at Destiny 2: The Final Shape lanseres for første gang, og det er planlagt å åpne dørene 7. juni kl. 19.

Mer kommer

Raid-et og kampanjen for Destiny 2: The Final Shape er på ingen måte slutten på din Guardians reise. År 7 av Destiny 2, som vil være tilgjengelig for de som skaffer seg et Annual Pass og dermed får tre episoder med innhold, som hver er delt inn i tre akter som debuterer hver sjette uke og serverer nye narrative tråder, tilleggsoppdrag å fullføre, aktiviteter å delta i, våpen og eksotisk utstyr å tjene, gjenstander som skal opp i nivå, Battle Pass som skal fullføres og mer. For år 7, som starter sammen med Destiny 2: The Final Shape, vil de tre episodene inkludere Echoes med Vex-tema, Revenant med Scorn-tema og Heresy med Hive-tema.

For å legge til dette, vil et Annual Pass også åpne dørene til de to nye Dungeons som vil debutere i år 7, i tillegg til å gi spillere massevis av ny kosmetikk og utstyr, inkludert et eksotisk skip, Ghost, Emotes og en par emblemer.

Som du kan se er Destiny 2: The Final Shape satt til å bli en veldig stor og travel utvidelse, og en du definitivt ikke vil gå glipp av. Du kan sjekke den ut i dag, ettersom den har kommet på PC-, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S.