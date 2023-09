Alt du trenger å vite om Briar, The Restrained Hunger

HQ

Akkurat når du trodde at Noxus ikke kunne bli mer uhyggelig, har en vampyrisk overløper fra Grey Legion kommet krypende fra skyggene for å bli en del av League of Legends sin stadig voksende mesterliste.

Hvem er Briar?

Briar, the Restrained Hunger Briar er et "mislykket" eksperiment fra den lyssky Noxian-organisasjonen Black Rose. Briar, som er sterkt knyttet til Grey Legionnaires - blodtørstige zombiekrigere som gjenopplives for å kjempe igjen - er et lignende eksperiment, men mer vampyrisk. I motsetning til den sofistikerte og elegante grev Dracula-vampyren som Vladimir representerer, er Briar noe mer vill og bestialsk, en umettelig sulten ghoul som estetisk sett befinner seg et sted mellom Nosferatu og Gollum. Etter å ha sluppet fri fra skaperne sine er Briar på oppdrag for å finne ut hva hun vil gjøre i verden, skaffe seg noen venner og spise litt snacks på veien.

Bak kulissene på Briar

Det er tydelig at Briar er et prosjekt teamet på Riot har gledet seg veldig til å jobbe med, og mye av det skinner gjennom i boblen og sjarmen som er så avgjørende for karakterens personlighet. Max Folkman er manusforfatteren bak Briar, som er den første mesteren han har hatt den narrative ledelsen på mens han har jobbet for Riot. Folkman uttrykte at det er noe avgjørende ved Briars karakterisering når det gjelder uskyld - hun er kanskje en glupsk, blodsugende ghoul, men hun er ikke nødvendigvis ond - Briar er en veldig primal skildring av vampyrisme som et behov for å oppsøke næring og spise tvangsmessig.

Mens hun utforsker verden i sin nyvunne frihet, søker Briar etter åndsfrender som hun kan alliere seg med og finne mening i verden, samtidig som hun holder sulten under kontroll. Tidligere ble denne sulten holdt i sjakk av Briars gapestokk - det store, runete og piggete settet med lenker rundt hendene og hodet hennes - men i perioder med stor blodtørst etter flukten klarer Briar å frigjøre seg fra denne begrensningen. Interessant nok bemerket Folkman at Briars gapestokk ligner på Rivens runeblad både når det gjelder estetikk og funksjonalitet - den kan brytes fra hverandre og settes sammen på nytt, og dette kan føre til interessante narrative øyeblikk mellom de to karakterene hvis de møtes. Folkmans favorittsamspill med Briar er imidlertid med Sion, der den klossete generalen er den største reklamesnutten for Grey Legion og Briar er deres største fiasko.

Briars evnedesign ble ledet av Riot August, som sa at hun opprinnelig hadde en ultimate som gjorde 1 000 000 ekte skade på henne selv, for deretter å gjenoppstå og fråtse i champions i nærheten. Selv om dette høres morsomt ut, er det litt overdrevet, men det oppsummerer det Briar handler om for August - å miste kontrollen. Ved å gjenbruke noen deler av et gammelt Naafiri-sett til dette formålet ble Briar født, med et sett sentrert rundt buffing og selvjakt som låser spillere fra å legge inn på mesterens handlinger når de går inn i en fôringsvanvidd på en fiende. August bemerket at Briar - i motsetning til mange nylige mestere - ikke ble designet med konkurransedyktig profesjonelt spill som en spesielt viktig del av diskusjonen, men i stedet er en morsom karakter for designteamet og for fans som er funksjonelt og filosofisk unik i hennes spill fra League of Legends'eksisterende liste. Tiltenkt for jungelen, men med muligheten til å bøye seg inn i den øverste banen, vil det være interessant å se hvordan denne myntflippstrategien spiller ut på riften.

Evne Rundown

Briars passive er Crimson Curse - Briar har ingen medfødt helseregenerering, men får i stedet økende helbredelse når helsen hennes reduseres. I tillegg påfører Briars angrep en stablende blødning som gjør skade over tid og helbreder Briar for en brøkdel av skaden. Briar leges for gjenværende blødningsskade når en fiende dør.

Briars Q-evne er Head Rush - Briar hopper mot et mål, bedøver dem og bryter rustningen deres. Under en blodrus vil Briar slutte å prioritere Champion-mål hvis hun kaster denne evnen på en håndlanger.

Briars W-evne er Blood Frenzy/Snack Attack - Briar bryter ut av gapestokken og går inn i en Blood Frenzy der hun får økt angreps- og bevegelseshastighet, og angrepene hennes gjør skade i et område. I løpet av Blood Frenzy forfølger Briar ubarmhjertig den nærmeste fienden (og prioriterer champions) og kan reaktivere evnen til å ta en bit av målet sitt i sitt neste angrep, noe som gir ekstra skade basert på målets manglende helse og helbreder henne basert på utdelt skade.

Briars E-evne er Chilling Scream - i løpet av en Blood Frenzy kan Briar bruke denne evnen og begynne å kanalisere, ta mindre skade og helbrede en del av sin maksimale helse. Skriket skader og sløver fiender som blir truffet, samtidig som det avslutter Blood Frenzy. Hvis skriket er fulladet, slår det tilbake og bedøver fiender som treffer vegger.

Briars R-evne er Certain Death - Briar sparker en hemolitt som beveger seg langt og markerer den første fienden som blir truffet, som et bytte. Briar styrter deretter mot byttet sitt, frykter fiendene rundt seg og går inn i en tilstand av hematomani, og får ekstra rustning, magimotstand, livskraft og bevegelseshastighet, samt effekten av Blood Frenzy. Briar forfølger fienden til en av dem dør, eller hun bryter ut av hematomanien med Chilling Scream.

Briar vil ta en bit av riften fra og med i dag, 13. september.