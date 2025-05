Alt du trenger å vite om Champions League-finalen: dato, klokkeslett og hvem er favoritt?

HQ

Endelig er sesongen 2024/25 nesten over. Etter Conference League-finalen er det bare Champions League-finalen som gjenstår, finalen i den gjeveste europeiske fotballturneringen for klubblag mellom Paris Saint-Germain og Inter Milan.

Finalen spilles neste lørdag, 31. mai, kl. 21:00 CEST, lokal tid i München, på Allianz Arena, hjemmebanen til Bayern München. Det er 20:00 BST i Storbritannia.

Har de vunnet før?

Inter Milan har vunnet europacupen tre ganger: i 1964, i 1965 og senest i 2010, da de slo ut Bayern München. De har nådd finalen tre ganger til, senest i 2023, da de tapte mot Manchester City.

For Paris Saint-Germain ville dette vært deres første europacup. De var nærmest i 2020, da de tapte finalen mot Bayern München.

Hvem er favoritt?

I teorien kan PSG regnes som favoritt. De har vært et av de mest stabile lagene i turneringen i år, og i semifinalen slo de ut Arsenal med 3-1 sammenlagt og var aldri bakpå. I Frankrike har de også vunnet den franske cupen og den franske ligaen 19 poeng foran resten.

Inter slo ut en av favorittene i år, Barcelona, men i en mye jevnere semifinale, full av vendinger, og vant 7-6 sammenlagt med et mål i siste minutt. På hjemmebane gikk de glipp av de to andre trofeene, Coppa Italia og Serie A, den italienske ligaen, da de tapte med bare ett poeng mot Napoli.

Hvor kan jeg se Champions League-finalen?

Hvis du ikke vil gå glipp av årets mest etterlengtede fotballkamp (som vil inkludere en spesiell remix av Linkin Park), må du sjekke hvilken kringkaster som viser finalen i ditt land. I Storbritannia vises den på TNT Sports. Her er en liste over andre kringkastere på kontinentet, men du kan se hele listen her.



Østerrike: Sky Austria, Canal+



Belgia: DPG Media DPG Media, RTL Belgium, Proximus



Kroatia: HRT, Arena Sport



Tsjekkia: TV Nova



Danmark: Viaplay Viaplay



Finland: Telia Telia



Frankrike Canal+, M6



Tyskland: DAZN DAZN, ZDF



Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo



Italia: Sky Sky



Nederland Ziggo Sport



Norge TV2 Norge



Polen Canal+



Portugal Sport TV



Republikken Irland RTE, Saran Media



Spania: Telefonica Telefonica, RTVE



Sverige: Viaplay Viaplay



Storbritannia TNT Sports, BBC