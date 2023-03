Alt du trenger å vite om Milio, League of Legends' nye fortryller

HQ

Vi presenterer Milio, den vennlige og brennende fortrylleren som vil være League of Legends' neste tillegg til Champion-listen.

Milio er en glasskanonstøtte som styrker sine allierte og fungerer godt i lane-mobbing duoer. Han utnyttes best gjemt bort i lagets bakre linje, og pumper dem med bevegelseshastighet, angrepsrekkevidde, helbredelse og rensing i trefninger.

Som karakter er Milio en 12 år gammel mage fra Ixtal, med talentet hans bare utkonkurrert av hans grenseløse positivitet. Milio holder en evig, antropomorf flamme, som han kaller 'Fuemigo' i ryggsekken, en 'furnasita' av sitt eget design.

I motsetning til den stive og metodiske Qiyana, viser Milio Ixtals elementære aksiomer på en morsom og levende måte, ikke bundet til skarpe vitenskapelige prinsipper. Milio reiser til Ixacoan, Ixtals hovedstad, for å bli testet av Vidalion og bli en Yun Tal (en elementær mester og Ixtals herskende klasse) for å gjenvinne familiens ære.

Fortellerforfatter Elyse Lemoine sa: "Han er veldig leken, veldig morsom og veldig intuitiv, noe som er det motsatte av måten Ixtal gjør magi på. For dem er elementær magi vitenskap, og det nærmer seg på en veldig stiv og formelaktig måte.

– Milio har litt mer fleksibilitet fordi han har en tendens til å bare finne ut av ting på egen hånd i stedet for å holde seg til en stiv formel. Han har bare ingen tålmodighet for å lære."

Lemoine fortsatte: "At Milio er denne optimistiske, morsomme 12-åringen som ser det gode i alt, posisjonerer ham virkelig som en som kan bryte den syklusen av generasjonstraumer og bidra til å helbrede familien hans."

La oss ta en titt på Milios spill.

Milios passive evne er 'Fired Up', og betyr at allierte som er berørt av noen av Milios andre evner, får en buff, noe som gir dem ytterligere skade på deres neste angrep eller skadelige evne, og bruker en brenning på målet.

Milios Q-evne er 'Ultra Mega Fire Kick'. Milio sparker en fuemigo-ball, som slår tilbake og bedøver det første fiendens treff. I tillegg spretter den oppover på et treff før den faller ned og gir AOE-skade og en langsom.

Milios W-evne, 'Cozy Campfire' skaper en AOE-sone som følger den allierte nærmest den ved kasting. Allierte inne i sonen blir helbredet over tid, i tillegg til å få ekstra angrepsrekkevidde. Det gjelder også kontinuerlig Milios passive.

Milios E-evne er 'Warm Hugs', en skjermingsevne for allierte, som i tillegg gir en midlertidig bevegelseshastighetsbuffer. Milio kan selv anvende denne evnen.

Milios R-evne er 'Breath of Life', en ultimate rollebesetning som renser publikumskontrolleffekter fra allierte i et stort område. Det gir også helbredelse for allierte. Milio kan ikke selvrense med denne evnen hvis han er publikumskontrollert.

Til tross for at han er en brannbasert fortryller, skiller Milio seg ut fra nåværende Champions som Brand eller Annie ved å vise frem en varmere og vennligere versjon av elementet. Denne følelsen av varme og vennlighet var noe Riot's spilldesignteamet ønsket å kapitalisere på.

Myles Sandholm, Champion designer for Milio, sa: "En: han har høy energi. Jeg ville prøve å få det til å føles som om det er mye spenning i handlingene hans.

– Men to får ham til å føle seg litt irriterende som en yngre bror til en viss grad.

"Måten han ender opp med å samhandle med deg i lane er at han ikke kommer til å drepe deg direkte, men han vil fortsette å irritere deg til du blir så lei at du prøver å drepe ham."

Milios kunstteam jobbet hardt for å sikre at evnene hans føltes koselige og imøtekommende i stedet for harde. Konseptkunstner Nancy Kim uttalte: "Vi sa: 'Hvordan formidler vi en karakter som ikke er aggressiv og har denne typen helbredende, myk flamme?'

"Vi bestemte oss for å bruke mange runde former og sørget for at det ikke kom noen pigger eller slike ting ut av ham."

Riot fant det også viktig at Milio gir nøyaktig latino-representasjon, og jobbet derfor med Riot Unidos (ressursgruppen for latinamerikanske ansatte) for å sikre at Champion føles autentisk, samt passer til den fantastiske estetikken til Ixtal, som er inspirert av noen latinamerikanske kulturer.

Riot Unidos ble integrert i unnfangelsesprosessen for Milio, og Kim fikk tilbakemelding på alt fra danser, neseform og hårtekstur.

På samme måte var det viktig for komponisten J.D. Spears at Milios Champion tema representerte disse kulturene i tillegg til å være gjenkjennelig og unikt Runeterran.

Han sa: "Jeg visste at jeg ønsket å bringe inn noen virkelig unike og mindre vanlige instrumenter fra disse regionene.

"Hver gang jeg gjør noe sånt, føler jeg at jeg må lene meg på folk som er eksperter på disse områdene."

Dette førte til samarbeid med perkusjonist Alex Acuña og fløytist Pedro Eustache for å gi sin egen stil på stykket.

Spears sa: "Musikerne brakte så mye av sin egen forestilling ... de brakte så mye karakter til stykket som ikke eksisterte før.

– Dette er musikere i verdensklasse, og de ble en del av Milios tema på en måte jeg ikke kunne ha planlagt.

Milios utgivelse er satt til å falle sammen med det kommende Faerie Court-arrangementet, som allerede har fått skinn for Kalista og Karma avslørt. Milio vil bli med dem, med sin debut hud Faerie Court Milio (1350RP).