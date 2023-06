Alt fra LECs første sommeruke

HQ

Når støvet legger seg etter sommerens første helg ligger mange lag på delt femteplass med en seier og to tap. Av de fem er det spesielt to lag som skiller seg ut: Astralis og KOI. Astralis så i utgangspunktet svakere ut enn KOI, og begge lagene hadde ganske uorganiserte, men ikke nødvendigvis dårlige, utkast.

Ser vi på KOI, er de mekanisk begavede spillerne deres eksperter på å skaffe seg fordeler i laning-fasen, men har falt inn i gamle vaner og sliter med å konvertere disse fordelene i midtspillet. I tillegg ser det ut til at utkastene er sentrert rundt komfortvalg i motsetning til sammenhengende komposisjoner, med Malrang's Jarvan (D1G3) spilt i en mot- / disengage-komposisjon og Advienne's Leona sammen med Comp's Xayah (D3G3) stikker ut som en sår tommel i toppsiden tung pick comp KOI så ut til å ønske å utarbeide.

Når det er sagt, har Szygenda vært på en tåre selv i tap, og Comp og Larssen har begge hatt fremragende prestasjoner i løpet av helgen, så hvis KOI kan finne tilbake til sin banedominerende identitet, kan de bli et lag å følge med på.

På den annen side ser Astralis ut til å ha utviklet seg til de nåværende gale vitenskapsmennene i LEC i løpet av helgen, og startet sakte, men var på vei oppover mot slutten av uken. For ikke å bli definert av metaen, hentet Astralis Rumble, Yasuo, and Blitzcrank i D3G2, og knuste BDS med sin uortodokse stil. Til forskjell fra andre lag ser det ut til at Astralis har funnet en oppskrift på suksess, og det skal bli spennende å se om de kan ta dette kaoset til stjernene.

Noen ting forandrer seg, mens andre forblir de samme, med to lag som går videre med 3W0L denne helgen: de regjerende mesterne MAD Lions (som ser ut til å ha kommet seg fint tilbake etter en skuffende MSI) og outsiderne Team Heretics. Etter en niendeplass i Spring Team Heretics gjorde de noen endringer og hentet inn Vetheo på midtbanen og Flakked i ADC -rollen. Dette ser ut til å ha fungert, ettersom de stormet ut av portene i sommer.

Flakked I sommer var det spesielt som skilte seg ut, både på godt og vondt. Til tross for at han ikke traff Nexus i helgens første kamp, er (D1G2, Drakos' skrik en del av LEC historie nå) Flakked var monstrøs på Lucian, og viste det samme høye nivået på Draven og Zeri i de andre kampene sine. Med en samlet KDA på 31/4/19 ser han ut til å være en av ligaens mest kraftfulle og plukksterke ADCs.

Blant havet av tilgjengelige mestere ser tre ut til å være spesielt avgjørende for lagene akkurat nå. Yuumi, K'Sante, og Milio har vært stadig til stede i utkast denne uken, ettersom lagene fokuserer på den banemobbende, botsentriske metaen. Yuumi og Milio er begge støtter som utmerker seg ved å la ADCs komme seg fra og presse hardere i baneskadehandler, men med en 100% pick / ban rate til Yuumi's 87%, ser Milio ut til å være premierevalget.

Ser vi på K'Sante, som har en 93% pick / ban rate, ble Pride of Nezumah spilt i åtte kamper og vant fem av sine opptredener. Chasy spesielt satte på en mesterklasse med mesteren, med en kombinert KDA på 12 / 1 / 16 over to forestillinger.

I stand til å isolere mål, håndtere skade og absorbere alt som kastes mot det, er dette et valg som ser motbydelig sterkt ut selv i tap. Faktisk var det BrokenBlade på K'Sante som rev Fnatic fra hverandre rundt den andre dragen, og plukket opp et tredobbelt drap til tross for at han hadde vært bak Oscarinin's Malphite i banen, og banet vei for Fnatic's første tap av splittelsen.

Fremstår som noe av et håndtrykk til K'Sante valget har vært Renekton, som har sett skremmende ut i de rette hendene. Shurima er helt klart på topp i LEC, og unntatt Adam's spillet mot AST (som var dømt fra en dårlig nivå en beslutning, D3G2) den har tre seire på fire opptredener, en kombinert KDA på 20/5/22, og så uhyrlig ut når den ble styrt av Finn uavhengig av tapet.

Hvis noen notater ble tatt tilbake til Berlin fra MSI, ser det ut til å være en vekt på botbanen. Kontroversielt nok sliter sene lagkjemper som Jinx og Zeri med å finne mye suksess, og blir slått rundt av banebøller som Xayah, Lucian, og i noen tilfeller Aphelios.

Støttevalg virker avgjørende for patchen, spesielt muligheten til å spille fortryllere som Milio, Yuumi, Nami, og (i reserve) Lulu. Det finnes fortsatt noen få engasjementsstøtter, særlig Rakan, som må utestenges eller plukkes bort når du møter en Xayah på tvers av riften, men som dermed kan føre til en svekket baneparing. Milio ser ut til å være sterkest sammen med Lucian og Aphelios, som ser ut til å være de mest vellykkede ADCs, med Lucian som har sterkere bane- og plukkpotensial, men Aphelios er den bedre DPS lagkjemperen.

Fnatic's nye ADC Noah og G2's veteranen Hans Sama, to spillere som gjorde suksess i helgen, viste i D3G4 et godt eksempel på de utkastbyttene som bør forventes fremover. Etter at Yuumi ble utestengt og G2 først valgte Milio på blå side, valgte Fnatic bort Lucian Hans Sama som hadde vært avhengig av, i stedet for å velge Noah's som favoriserte Aphelios (kombinert KDA på 18/0/15), ettersom en Lucian Nami sammenkobling med Aphelios Milio ga dem en bedre sjanse enn Aphelios med en svakere støtte i den ekstreme laning-kraften til Lucian Milio.

Som svar på angrepsskade-metaen gjorde Malphite et par mislykkede opptredener, men er et lovende valg, ikke bare som et engasjementsverktøy, men som et middel for lagene til å tenke utenfor boksen med sine utkast generelt.

Det er spesielt to elementer som har blitt mer fremtredende denne helgen, nemlig Trinity Force og Statikk Shiv. Bruiser Zeri er tilbake, med sitt enorme AOE skadepotensial og absurde overlevelsesevne i full kraft, men sliter med å finne mye suksess. I en jungelmeta som LEC ser ut til å være treg til å finne ut av, har Trinity Force vært alternativet for bruiser-valg som Viego - som også gjør en overraskende opptreden på Flakked's Draven - men ligaen ser ut til å favorisere stridsvogner som Maokai og Sejuani og motvillig til å spille leiemordere akkurat nå.

Gå videre til den snart nerfed Statikk Shiv, både Humanoid (D1G5) og Perkz (D2G1) piloterte varen på LeBlanc, og begge fant suksess. En annen mester som hadde nytte av varens absurde bølgeklareringsevner er Ahri, som vist av Larssen (D3G3) som spilte utmerket til tross for KOI's eventuelt tap. Vetheo overrasket alle med en midtbane Kai'Sa plukke, ved å bruke en bygning av Statikk Shiv, Nashor's Tooth og Guinsoo's Rageblade for å hjelpe Team Heretics til et rent feie.

Bemerkelsesverdig fraværende fra varesporene til ADCs er Infinity Edge, med sin underinnstilte skadeutbetaling som kommer til kort i forhold til nytten som tilbys av andre myter som Galeforce og evnen til å kaste Navori Quickblades. I en meta der skalering, lagkamper ADCs som Jinx kommer til kort i laning-fasen, ser det ut til at LEC har bestemt seg for snøball> skalering for sommerdelingen.

