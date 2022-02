Alt om Olympus og Control i Apex Legends: Defiance

HQ

Den nye sesongen av Apex Legends er i ferd med å starte og Respawn har nylig delt ny informasjon om hva Defiance inneholder når den lanseres 8. februar. For det meste har dette blitt gjort gjennom trailere som presenterer historien og endringene som er på vei. Med lanseringen en uke unna, har vi hatt sjansen til å delta i et utviklerpanel for å lære mer om oppdateringen av Olympys, den nye tidsbegrensede spillmodusen Control og de største balanseendringene som skal introduseres.

I første omgang er det en stor oppdatering av den svevende bybanen Olympus som Defiance vil bringe med seg. Det blir den største oppdateringen banen har fått så langt og Olympus vil endre seg på flere forskjellige måter takket være det tvungne "phase jump" som nesten fikk byen til å falle fra himmelen. Med dette har Olympus sin posisjon endret seg, og er nå mye nærmere bakken (du kan faktisk se metropolen Malta dypt nede takket være en helt ny skybox-modell), men posisjonsendringen er ikke alt som er nytt, ettersom banen faktisk også har blitt utvidet.

Den sørlige delen av Olympus vokser i størrelse og for å imøtekomme dette vil den ha to nye interessepunkter (POI) som vil bli lagt til for å fylle området. Den første er kjent som Phase Driver og vil tillate spillere å utforske den høyteknologiske maskinen som ble endret og nesten så byen redusert til grus. Det er her et nytt Teleporter-system vil bli lagt til, som lar spillere få tak i loot av høy klasse på bekostning av å ha kompromittert posisjonen deres. Det andre interessepunktet er Terminal, som først og fremst fungerer som en ny del av det teleporterende Phase Runner-systemet som strekker seg over en del av banen. For å legge til dette kan vi også se frem til en ny terrengsone som er modellert etter byens havarerte kunstige terreng, som gjør at spillerne bør få et ganske unikt sted å besøke. Alt dette er lagt til for å oppfordre spillere til å utforske den sørlige delen av kartet litt mer.

Utover disse større endringene får Defiance også justeringer på plasseringen av Survey Beacons og Redeploy-ballonger, for å oppfordre til mer bevegelse blant spillerne. Sist, men ikke minst har flere steder fått flere loot bins for å ytterligere tiltrekke spillere til å starte på et mindre overfylt sted. Vi har også fått vite at banene som skal i rotasjon i Defiance er Olympus, Stormpoint og King's Canyon.

Når det kommer til Control, vil denne nye spillmodusen tillate to lag på ni spillere hver å konkurrere i en rekke målbaserte moduser. Selv om lagstørrelsen er mye større, består kjernelagene av tre grupper på tre personer, noe som betyr at den grunnleggende Apex-opplevelsen fortsatt til en viss grad gjenstår. Når det kommer til hvordan det grunnleggende fungerer, er dette litt annerledes ettersom noen aspekter av Battle Royale er fjernet for å lage et raskere og mindre straffende spill. Det er ingen bleed out-fase, skjoldene regenereres raskere og spillerne har uendelig med ammunisjon, og som prikken over i-en har lootingen blitt betydelig redusert, der spillere får bedre belønninger ved å eliminere motstandere og samle og oppgradere sin Rating.

Hva er Rating, spør du? Det er en form for poengsetting som vurderer en spillers innvirkning på en kamp og evaluerer dem ut i fra det. For eksempel, hvis du fokuserer mye på mål og på å eliminere fiender, vil du få en høyere vurdering sammenliknet med spillere som foretrekker å holde seg unna og forhindre at de dør oftere. Fordelen med å bygge opp din Rating er at hvis du samler nok og blir rangert høyere, vil du bli belønnet med bedre utstyr og verktøy som du kan ta med deg i kamp. Du kan fortsatt plukke opp loot som ligger på bakken, men kun fra eliminerte fiender.

Med dette i bakhodet ble det stilt spørsmål om hvorvidt visse loot-sentrerte eller team-baserte Legends vil ha midlertidige endringer for å passe modusen, med Lifeline og Loba (to Legends med loot-tunge passiver/evner) i fokus. Spilldesigner David Swieczko avslørte at dette ikke ville være tilfellet fordi "et av målene med Control-modusen er å hjelpe casual-spillere å lære å spille disse karakterene, og tilbakevendende spillere eller nye spillere kan prøve dem ut".

Det er verdt å merke seg at Control, selv om det er en ganske betydelig ny modus, bare er tilgjengelig i en begrenset periode, som betyr at den til slutt forsvinner fra Apex. Det betyr imidlertid ikke at den blir halvferdig, da den inneholder baner som er hentet fra deler av de komplette BR-banene, med ulike funksjoner som er spesifikke for disse. Control varer i tre uker fra 8. februar. Angående om det kan bli et permanent tillegg til Apex, sa spillutvikler Mark Yampolsky: "Dette er noe vi kan utforske i fremtiden. Beslutningen er å beholde det som en LTM inntil videre".

Den siste informasjonen vi mottok dreide seg om balanseendringer. Selv om vi kan forvente å lese mer om disse i de kommende patchlistene, ble det nevnt at Caustic og Crypto ville se små endringer i hovedfunksjonene sine, og at noe Hop-Up-tilbehør (Kinetic Feeder, Hammerpoint Rounds, Shatter Caps) endres.

Det ble også kort nevnt at flere våpen vil bli lagt til i crafting-systemet og at Volt SMG vil ende opp i Crate (stedet hvor gjenstander flyttes etter at de er fjernet fra live-spillet) når Alternatorn kommer tilbake etter å ha vært i Crate. Når det gjelder andre endringer som Respawn har på radaren, ble vi fortalt at teamet holder øye med EVA-8 Auto, at Gibraltar "definitivt er en kandidat for en balanseringspatch" og at "Crypto er på radaren vår, helt klart", som balanseringsdesigner John Larson sa.

Selv om du sikkert har lagt merke til fraværet av Mad Maggie i denne artikkelen, vil vi lære mer om karakteren og bakgrunnen til designet hennes i nær fremtid. Inntil da kan du sjekke ut Defiance-gameplaytraileren nedenfor for å få en ide om hva Maggie bidrar med.