Alt som ble avslørt på gårsdagens State of Play

Sony holdt nylig sin første State of Play-presentasjon for 2023, og det er rimelig å si at etter Xbox-utstillingsvinduet som endte med skyggefallet av Hi-Fi Rush, og Nintendo Direct som ga oss Metroid Prime Remastered, var det definitivt noen høye forventninger satt på dette arrangementet. Finn ut om det levde opp til disse forventningene og hva som ble avslørt da vi dykket ned i alle spillene som ble vist frem i går.

Sony startet sin State of Play med fokus på PS VR2. Dette kom som en overraskelse for svært få, med tanke på at det nye VR-headsettet nettopp har gitt ut. Vi ble behandlet på fem kamper som kommer til PS VR2 en gang i år, og de er som følger.

1. Foglands

Sett i et merkelig, underjordisk samfunn truet av en giftig tåke, ser Well Told Entertainments debuttittel ut som et spennende VR-skytespill. Når du kjemper mot merkelige skapninger som befolker verden rundt deg, vil du ende opp med å gjøre en avtale med en mystisk figur kjent som The Stranger, som gir deg velsignelser og så mange forsøk du trenger for å jakte på et stort dyr. Med akkurat nok intriger til å skille den fra noen andre VR-skytespill på markedet, kan The Foglands være en å se på.

2. Green Hell - 2023

Green Hell er et spill som har vært tilgjengelig siden 2019, men VR-utgivelsen kom først i fjor. Sett i en fiendtlig Amazonas jungel, Green Hell er et overlevelsesspill som ser deg tvunget til å finne måter å overleve når det eneste du er bevæpnet med først er en radio.

3. Synapse

Først trodde vi at vi så på en slags Death Stranding VR-spin-off, da Synapses trailer åpnet med spilleren som gikk gjennom en strand med svart sand. I likhet med The Foglands er Synapse et VR-skytespill, selv om det ser ut til at det er mer enn bare skyting i sistnevntes hjerte. I traileren ser vi i spillerens venstre hånd, de kontrollerer visse krefter som telekinese, i noe av en lignende vene til Arkanes Deathloop.

4. Reisen til stiftelsen

I en spin-off fra den populære Foundation-bokserien av Isaac Asimov er Journey to Foundation et sci-fi VR-spill som også har skyteelementer kombinert med noen få dingser som kan støtte deg i kamp, men det ser ut til å være et sterkt fokus på fortellingen i dette spillet også. Du må navigere "en galakse i kaos", ifølge beskrivelsen av spillets kunngjøringstrailer, og "avdekke en alvorlig sannhet som kan forandre historien."

5. Before Your Eyes

Before Your Eyes er et BAFTA-vinnende, førstepersons narrativt spill som til å begynne med vil virke rart for alle som bare ser på traileren. Etter utgivelsen i 2021 fikk spillet imidlertid stor kritikk på grunn av sin sterke historiefortelling. I motsetning til de fleste av de andre spillene som er avslørt for PS VR2, er Before Your Eyes ikke et skytespill, og gir deg i stedet mer en "spill som en opplevelse" spillestil, mens du jobber for å avdekke sannheten bak den tapte sjelen du spiller som.

Destiny 2: Lightfall - 28 februar 2023

Etter avsløringen av disse fem titlene, flyttet Sony bort fra VR for resten av presentasjonen, og viste oss noen nye og interessante titler som kommer til PlayStation. Det neste spillet som ble vist frem var Destiny 2s siste utvidelse, Lightfall, som fikk en ny lanseringstrailer i forkant av utgivelsen neste uke. Selv om vi ikke fikk mye gameplay i denne nye traileren, så vi en haug med action hyping opp den nyeste historien kommer til Destiny universet som Traveller igjen befinner seg under trussel.

Tchia - 21 mars 2023

Da vi beveget oss bort fra galakseødeleggende action, tok vi en mye mer avslappet vending ved siden av da en ny trailer ga oss en ny titt på den beroligende sandkasseopplevelsen som er Tchia. Ikke bare fikk vi litt gameplay her, men vi fant også ut at Tchia ville komme til spillkatalogen for PS Plus Extra- og Premium-abonnenter når den lanseres 21. mars 2023.

PlayStation Plus-spill – mars 2023

Vi fikk en titt på spillene som kommer til PS Plus neste måned. Fra og med Essential-nivået får abonnenter tilgang til Battlefield 2042, Minecraft Dungeons og Code Vein. I spillkatalogen kan vi snart hente Immortals: Fenyx Rising, Ghostwire Tokyo, Rainbow Six: Extraction, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, og den nevnte Tchia også.

Humanity - mai 2023

Har du noen gang spurt deg selv hvordan det ville være å være en åndelig hund som kontrollerer store køer av mennesker mens de tilsynelatende går mot bortrykkelsen? Nei? Det har ikke jeg heller, men Humanity ser likevel ut som et utrolig spennende spill. Det som ser ut til å være et ganske enkelt puslespill, ser allerede ut som det har mange lag til det, da du også må forhindre at din massive linje av mennesker blir angrepet av de mystiske andre i det som kan ende opp som store kamper. Humanity har også sin egen nivåbygger og PS VR2-funksjonalitet, så det ser ut til at det er mye å pakke ut her.

Goodbye Volcano High - 15 juni 2023

Goodbye Volcano High ser ut til å være det du får når du blander Life is Strange med Guitar Hero og drysser i en haug med fjærkledde dinosaurer. Et narrativt spill sentrert rundt en vennegjeng på videregående skole som også har et band sammen, Goodbye Volcano High ble opprinnelig annonsert i juni 2020, men senere i år får vi endelig tak i det.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Tilkoblinger - 2023

Dette actionkampspillet kombinerer viktige øyeblikk fra Naruto-mangaen med spillingen, og er en hyllest til den langvarige rivaliseringen mellom Naruto og Sasuke, ettersom du kan gjenoppleve de mest episke øyeblikkene deres gjennom custcenes og kampene i spillet. Med en trailer full av prangende anime-effekter og roping, ser det ut til at Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections vil være mest aktuelt for de som har en lang historie med og kjærlighet til mangaserien.

Baldur's Gate 3 - 31st August 2023

Baldur's Gate 3 åpner med en monolog fra J.K. Simmons, som har fått et skummelt hårstrå i spillet, og kombinerer bordverdenen til Dungeons & Dragons med ovenfra og ned, Diablo-aktig spilling. Selv om det har vært i betaform en stund, kan vi nå endelig begynne å se frem til utgivelsen av Baldur's Gate 3, sammen med kunngjøringen av den eksklusive PS5-versjonen.

Wayfinder - Kommer snart

Ta deg selv og vennene dine til et fantasy-rollespill i Wayfinder, som lar deg utforske en interessant verden og ta på deg vanskelige fangehull. Du kan til og med endre disse fangehullene for bedre belønninger hvis du føler deg spesielt sterk. Wayfinders betaperiode ble også avslørt som en del av State of Play-traileren, og den begynner den 28. februar.

Street Fighter 6 - 2. juni 2023.

Som en del av en dobbel visning av Capcom på State of Play-arrangementet, så vi tre minutter med Street Fighter 6 gameplay sammen med avsløringen av ytterligere tre charaters. Den første avsløringen var fan-favoritten Zangief, som viste frem sine pro-wrestling-inspirerte trekk og sin hardtslående kampstil. Neste som ble vist frem var nykommeren Lily, som også ser ut som om hun kan slå et slag mens hun demonterte Blanka. Den tredje og siste karakteren som ble vist frem var Cammy, som har et annet utseende i Street Fighter 6 men kan fortsatt få oss til å blunke mens hun vrir motstanderne til de knipser.

Resident Evil 4 - 24. mars 2023

Resident Evil 4 Remake er den siste for den ikoniske serien, og uten tvil den mest etterlengtede også. Ved å gi oss en ny titt på Leons fornyede forferdelige eventyr, får vi en god titt på kampene i den siste traileren, og noen flere detaljer for Resident Evil 4 Remake er også bekreftet, for eksempel tillegg av Mercenaries-modus.

Suicide Squad: Kill the Justice League - 2023

Avrunding av State of Play-presentasjonen var 15 minutter med spilling og informasjon fra Rocksteadys siste tittel. Det var ganske mye forventning rundt Suicide Squad: Kill the Justice League, men det er definitivt en vekt på "var" her, da det virket Rocksteady og WB Games må ha en slags innsats på hvor raskt de kan avspore hypen på dette spillet. Det var opp til dette gameplay-utstillingsvinduet å få spenningen opp igjen etter at folk hørte om live-tjenesteelementene som kom til Suicide Squad: Kill the Justice League, og likevel luktet designet og kampene av tilstrekkelighet. Selvfølgelig er dette bare en første titt, og det er egentlig ikke nok bevis for å få panikk ennå, men når vi nok en gang blir utsatt for en lagerskjerm som innebærer en uendelig grind for de største tallene og de lyseste fargene på utstyret, inspirerer det ikke tillit.

Så det var gårsdagens State of Play. Hva ser du mest etter fra arrangementet?