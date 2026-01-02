Alternativ virkelighet: Da PS3 nesten senket Sony (men ble reddet av Microsoft)

HQ

Spillverdenen er selvsagt full av hendelser som kunne ha vært helt annerledes. Ofte er det feil som kunne ha endret hele konsollhistorien slik vi kjenner den, og ofte har det ikke engang vært selskapet som har lidd som har rettet opp historien, men noen andres klønete oppførsel, rett og slett manglende evne til å utnytte en situasjon som oppsto.

Jeg tenkte jeg skulle ta meg den friheten å komme med et alternativt scenario for hvordan ting kunne ha utviklet seg i spillhistorien med bare litt, litt bedre fremsyn. Når det er sagt, la oss starte med Sonys redning etter PlayStation 3, konsollen der mye kunne ha endt for godt, men der de ufrivillig ble reddet av Microsoft.

PlayStation 3 ble nesten lansert med en banankontroller, og internett flommet over av memes om konsollen da den hadde premiere. Det var en kamp i motbakke.

Sony kom ut av den såkalte generasjon seks (Dreamcast, Gamecube, PlayStation 2 og Xbox) med tidenes mest solgte konsoll, PlayStation 2. Selvtilliten var stor, og de hadde til og med klart å lansere en bærbar spillkonsoll, PSP, som utfordret selveste Nintendo. Men kanskje var selvtilliten litt for stor. Et helt år etter Xbox 360 lanserte de en konsoll som ble ansett som håpløs å utvikle spill til, noe som førte til at de ble sittende fast med en konsoll som kostet 599 dollar i premiumversjon...

Sony hadde gitt PlayStations far Ken Kutaragi frie hender til å bygge maskinvaren, noe som resulterte i en spesialisert og svært japansk kreasjon, mens den mer PC-relaterte Xbox 360 ble sett på som enkel å utvikle for, og dominerte totalt på nettet. Ekstremt viktige spill som Call of Duty, Skyrim, Red Dead Redemption og andre så utrolig mye bedre ut på Microsofts konsoll enn på PlayStation 3.

Sammenligninger av grafikk var enormt viktig i denne generasjonen, og PlayStation 3 tapte så å si hver gang, til tross for at den på papiret hadde bedre ytelse og en betydelig høyere prislapp.

Det var noen tøffe år for Sony, og den virkelige kalddusjen kom da Xbox 360 begynte å få mange tunge japanske rollespill og i løpet av en høst solgte bedre enn PlayStation 3 i Japan. På spillfora som Neogaf var det som om helvete hadde frosset til is, og folk kunne ikke tro det. Det hadde vært en truisme i årevis at japanere ikke ville ha vestlige konsoller. Sannheten var nok bare at de ville ha spill de likte, og da dette kom, strømmet de til. Da det også ble bekreftet at Final Fantasy XIII skulle komme til Xbox 360 etter at serien (med sporadiske spinoffs og Final Fantasy XI) hadde vært PlayStation-eksklusiv i nesten 15 år, eksploderte og imploderte spillfora over hele verden... samtidig.

Her kunne historien ha vært radikalt annerledes. Peter Moore kom fra Sega og kjente gamerne bedre enn noen annen toppsjef. At konsollen gjorde det så bra og fikk akkurat de spillene og tjenestene den trengte, må fortsatt tilskrives ham. Han var sjefen. Og i likhet med Reggie Fils-Aime var han en sucker for offentlige opptredener, folk elsket hans showmanship. Det var store overraskelser, tatoveringer, fenomenale spill (Gears of War og Halo 3 med bare ett års mellomrom), utrolige tredjepartseksklusiver som Bioshock og Mass Effect, og eksklusiviteter som The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dead Rising, Splinter Cell: Conviction og mye mer.

Xbox 360 brøt sammen konstant, og mange måtte returnere konsollene sine flere ganger. Det faktum at det ikke tok slutt der og da (noe som nesten er surrealistisk) viser hvor populær konsollen var og hvor svake Sonys alternativer var.

Jada, det var den røde ringen av død - men selv denne alvorlige feilen ble tryllet frem, degradert og akseptert bare takket være utrolig arbeid av Moore. Det sier noe om hvor populær Xbox 360 faktisk var. Moore forlot imidlertid Xbox i 2007 etter å ha blitt tilbudt stillingen som EAs sportssjef. Men la oss late som om han ble værende i ytterligere to år. Med Moores laserfokus på de riktige tingene, popularitet og forståelse av bransjen, ville dette momentumet for Xbox 360 sannsynligvis ha fortsatt.

Men ... det gjorde det ikke. I stedet kom fellen som Microsoft effektivt la for seg selv, og reddet Sony. Peter Moore trakk seg som Xbox-sjef i 2007, og ble erstattet av Don Mattrick. Da var det allerede flere boller i ovnen bakt etter Moores oppskrift som skulle være klare, så i ett eller to år etterpå levde de på ideene hans, men Mattrick tok tidlig beslutningen om å utfordre Wii med Kinect og instruerte alle studioene sine til å lage Kinect-spill, samtidig som alle eksklusive tredjepartsavtaler også handlet om Kinect i stedet for attraktive AAA-titler. I tillegg bestemte han at Xbox kun skulle fokusere på Fable, Forza, Gears of War og Halo. Dette fikk spillere til å sparke tilbake; ingenting av dette ble verdsatt, og Sony begynte å ta igjen. Og etter at fansen vendte Microsoft ryggen etter flere år med dårlig ledelse, endte han opp med å lansere Xbox One med obligatorisk Kinect til en høyere pris og lavere ytelse enn PlayStation 4, komplett med idiotisk kompliserte regler for brukte spill og spillutlån, og et enormt fokus på TV, TV, TV ... og sport.

Etter at Wii ble en kjempesuksess, prøvde både Microsoft og Sony å kopiere konseptet. Microsoft gikk virkelig all-in, mens Sonys alternativ fungerte mindre bra, noe som gjorde at de ikke brukte unødvendige ressurser på det og prøvde å tvinge fansen til å kjøpe Move.

Hadde Moore fått fortsette, eller noen mer kompetente enn Mattrick tatt over, ville Xbox 360-spillerne sannsynligvis ha kunnet glede seg over flere eksklusive produkter som folk faktisk ville ha, et fortsatt fokus på Japan og kanskje et oppkjøp. Moore likte også å spille litt skittent, og valgte ofte å målrette "våpen" Sony hadde for å få det som ble assosiert med dem til å føles mer Xbox-kompatibelt, ikke minst Grand Theft Auto IV (omtrent samme tilnærming som Sony senere skulle ta med Call of Duty-serien). En person som forsto bransjen bedre, ville selvfølgelig også ha innsett at selv om Kinect var en suksess, var det en tilfeldig ting og måtte behandles som sådan. Dessuten blir folk lei av de samme spillene, det trengs nye.

Til slutt lå PlayStation 3 og Xbox 360 side om side da det var tid for en ny generasjon. Forskjellen var at PlayStation 3-spillerne hadde blitt bedre og bedre mot slutten, ikke minst da utviklerne endelig klarte å presse maskinvaren (Naughty Dog og Guerrilla var utrolig viktige her), mens Xbox 360-spillerne var triste og håpløse over mangelen på variasjon og den påtvungne Kinect. Xbox 360-salget bleknet raskt, mens PlayStation 3 fortsatte å tikke i lang tid.

Den første Xboxen ble en flopp, men under ledelse av Peter Moore (t.v.) ble Xbox 360 utrolig populær. Etter fire år i Microsoft gikk han imidlertid til EA, og villmarksårene under Don Mattrick (til høyre) begynte.

Men til tross for de siste par utrolig svake årene hadde Xbox 360 et større marked i Vesten og ledet i utgangspunktet hele generasjonen. Jeg vet at mange liker å bare se på salgstall, men det er ikke en hockeykamp der flest mål nødvendigvis vinner, men de som hadde Xbox 360 fikk flere, flottere og bedre spill gjennom mesteparten av generasjonen. Hvis de kunne selge omtrent like mye til tross for alle Mattricks gale og ofte direkte vanvittige avgjørelser, kan man jo lure på hvordan de ville ha gjort det med bedre ledelse. Neppe verre, ikke sant?

Å si at dette ville ha vært slutten for Sony ville være en underdrivelse, PlayStation 3 holdt fortsatt følge med Xbox 360, men det var bare takket være Japan, og i vår del av verden lå den bak. Den var imidlertid langt dårligere enn PlayStation 2, og Sony hadde latt Microsoft bli alle utvikleres yndling, og uansett hva du synes om selskapet, er det en enormt pengesterk og mektig motstander. Risikoen var at det ville bli takk og farvel, et tungt tap for et Microsoft i toppform som de ikke hadde klart å matche når det var tid for neste generasjon.

Kaz Hirai tok over Playstation etter Ken Kutaragi, og gjorde alt riktig, og gikk senere videre til å bli Sony-sjef. Til slutt var det imidlertid ikke først og fremst takket være ham at Sony kom tilbake på sporet, men snarere en rekke forferdelige beslutninger fra Microsoft som skadet merkevaren alvorlig.

Hvis Xbox 360 hadde fortsatt i Moores spor og kommet ut av generasjon seks med merkbart høyere salg, og fått folk til å opprette kontoer og leve i økosystemet ... da tror jeg Microsofts ressurser hadde vært nøkkelen. En lansering av bedre maskinvare ved generasjonsskiftet uten påtvunget Kinect og forbrukerfiendtlige ideer, og medvind, tror jeg likevel Playstations dager kunne ha vært alvorlig talte. Jeg tviler på at Sony ville ha klart å gjøre det Microsoft gjorde da rollene ble snudd og fortsette å produsere maskinvare som få spillere vil ha.

Så jeg konkluderer med at det som til syvende og sist reddet Sony og gjør dem så sterke som de er i dag - ikke er på grunn av dem, men fordi Peter Moore trakk seg akkurat da han gjorde det. Dette førte til en kjede av beslutninger som førte til at Microsoft begynte å straffe merkevarer, flytte all utvikling mot Kinect og tvinge alle til å skaffe seg Kinect - mens spill ble ansett som mindre viktig enn sport og TV. Et år til for Moore eller en bedre etterfølger, og dagens spillverden ville ikke engang vært gjenkjennelig.