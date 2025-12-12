Alternativ virkelighet: Da Sega gikk fra Mega Drive til Mega failure

HQ

Jeg har skrevet to artikler tidligere om hvordan spillhistorien kunne ha gått i en radikalt annen retning med bare små endringer, først om hvordan Microsoft ødela Xbox 360-generasjonen, og deretter om hvordan Nintendo var de som gjorde Sony til den spillgiganten de er i dag. Et annet selskap som vi ikke snakker så ofte om lenger, men som også kunne ha endret alt - er Sega.

Master System var faktisk ikke Segas første konsoll. Det var Sega SG-1000, som ble lansert i Japan i 1983.

De hadde lansert Master System i 1985, en 8-bits konsoll som på mange måter var kraftigere enn NES. Og allerede denne generasjonen var det merkbart at det var en helt annen type selskap enn Nintendo. Sega hadde mange ideer, og de elsket virkelig å teste vingene sine. Dette resulterte blant annet i de aktive 3D-brillene SegaScope 3D, en styrekule kalt Sega Sports Pad, flykontrolleren Handle Controller og den roterende kontrolleren Paddle.

Virkelig merkelige dingser som selvfølgelig ble solgt i svært begrenset kvalitet og som i dag er verdt en god slant. Master System solgte heller ikke så godt som det fortjente, og i 1989 (1990 i Europa) var Sega klar til å gå videre med Mega Drive - deres mest berømte og sannsynligvis mest elskede konsoll. Mega Drive viste seg å være en genistrek. Nintendo hadde tenkt å holde på med NES en stund til, med innebygde brikker i kassettene (noe som gjorde dem svært dyre), og Mega Drive var bare marginalt dyrere enn NES, og spillene var av en helt annen verden.

Bilde av Mega Drive Mini som ble utgitt for noen år siden.

Jeg var i utgangspunktet utelukkende Nintendo-spiller på dette tidspunktet og kunne stå i lekebutikker og bare se på spill som James Pond og Castle of Illusion. Det så ut som tegneserier, grafikk fra en annen verden. Tiden var moden for noe annerledes, og i 1991 eksploderte det virkelig da Sonic the Hedgehog ble sluppet løs, og Super Mario for første gang fikk en ekte utfordrer.

Sega var også arkadespillprodusenter i bunn og grunn, noe de utnyttet flittig til Mega Drive, som dermed ble fylt med kule og tøffe actionspill, samt en holdning som gjorde videospill kule (eller kulere i hvert fall, det var med PlayStation og Wipeout at den siste motstanden ble eliminert). Eller som Sega selv sa i reklamekampanjene sine (se videoen nedenfor): "Sega gjør det Nintendon ikke gjør".

Nintendos konservative forretningssans var også en mangelvare. Nintendo betraktet sine tredjepartspartnere like mye som konkurrenter som allierte, og sørget for å låse spillutviklingen deres på en rekke måter. Hvis du laget spill for Nintendo, kunne du bare gjøre det. Og du kunne heller ikke gi ut så mange spill du ville. Sega var et hobbyprosjekt til sammenligning, og etter Nintendos harde behandling gikk mange over til Mega Drive i stedet. Der kunne de gi ut hvilke spill de ville uten en masse regler, noe som i praksis betydde mer voksne spill. Det mest klassiske eksempelet er selvfølgelig Mortal Kombat, som beholdt alt blod og gørr hos Sega, men ble sensurert til det ugjenkjennelige hos Nintendo.

Da Super Nintendo endelig erstattet NES (1991 i USA og 1992 i Europa), var Mega Drive allerede to år gammel. Det var nesten en halv generasjon på dette tidspunktet, og Super Nintendo hadde flere fordeler. Mega Drive var imidlertid allerede etablert, og ifølge en samlet gruppe utviklere var det også lettere å lage spill til Sega-konsollen (blant annet takket være den mye raskere prosessoren som krevde mindre tilpasning og enklere Assembler-programmering), som dermed fikk fortsatt støtte fra tredjeparter og ofte hadde spill som var bedre enn den iboende kraftigere Super Nintendo.

Nintendo sensurerte Mortal Kombat sønder og sammen, mens Sega ga blaffen og ga full gass med arkadeversjonen.

Så Sega var godt posisjonert. Men Sega var fortsatt... Sega, galningene som så ut til å gjøre alt de kunne finne på. Da Nintendo lanserte sin voldsomt svake Game Boy, svarte Sega for eksempel med Game Gear, som var ytelsesmessig ekvivalent til Master System - men med en enorm fargepalett for den tiden. Og senere ble en TV-tuner lagt til som tilbehør, slik at du kunne se på TV på den bærbare spillenheten din, noe som på den tiden virket helt scifi-aktig.

Og slik fortsatte de. Akkurat som med Master System, produserte Sega merkelig Mega Drive-tilbehør som Kinect-forgjengeren Sega Activator, TV-støtte for Sega Channel Adapter, sportskontrollen Sega Sports Pad, sangtilbehøret Mega Drive Karaoke Unit og mye mer. Hvis de fikk et innfall, ble dingsen lansert.

Mega CD ble aldri noen hit, men spillene var ofte utrolig imponerende.

Og det er i denne andre vi skal se Mega CD, CD-tillegget som Sega lanserte i 1992 til Mega Drive. Det var ment som et motstykke til Super Nintendo, og innebar at Sega nok en gang hadde den kraftigste maskinvaren, og CD-er hadde på denne tiden (da spillene på det meste var på noen få megabyte - selv om de ofte ble presentert som megabit for å høres større ut) uendelige lagringsmuligheter, i tillegg til at de kunne spille av lyder som fikk SNES-brikken til å virke som om den skrek inn i et papprør. Det var videoeventyr og titler som Final Fight og Sonic CD, som teknisk sett føltes mer Neo Geo enn 16-bit. Som om ikke det var nok, var CD-er også vanvittig billige å lage sammenlignet med kassetter.

Til og med Nintendo ble skremt og begynte å jobbe med Nintendo PlayStation, som jeg skrev om her. Men ... salget gikk ikke så bra. Du trengte både en Mega Drive og en Mega CD, og Sega hadde selvfølgelig gitt ut nye modeller av Mega Drive og Mega CD, noe som gjorde at de ikke passet så lett sammen. I tillegg kom det en Multi-Mega som hadde alt bygget sammen. Og om Mega Drive var enkel å utvikle for, kunne man ikke si det samme om Mega CD, som skulle samarbeide med basiskonsollen.

En fornuftig konstruksjon, mente Sega på den tiden, med tilbehør til tilbehøret.

Men hvorfor stoppe der etter dette feiltrinnet, som viste at forbrukerne ikke ønsket konsolltillegget? Bare to år etter Mega CD, i 1994, ble 32X lansert. Nok et tilbehør med bedre ytelse og dyrere spill, og den ble ansett som fryktelig vanskelig å utvikle for. 32X ble en enda større flopp enn Mega CD.

Sega ville imidlertid ikke vært Sega hvis de ikke hadde enda flere planer. For samtidig jobbet de også med Neptune, som skulle være en Mega Drive med innebygd 32X. Dette var i 1994, samme år som Sega lanserte Saturn i Japan. Så samme år som Saturn kom det et 32-biters tilbehør til Mega Drive som gjorde det mindre sannsynlig at folk ville oppgradere, og også vurdere en annen konsoll.

Nintendo holdt seg til sin velprøvde formel, mens Sega var opptatt av å prøve ut alle mulige ting og hadde flere kjendissamarbeid - ikke minst med den daværende giganten Michael Jackson, som blant annet resulterte i Mega Drive-klassikeren Moonwalker.

Men ... hvorfor stoppe der? For sammen med Saturn hadde Sega planer om å lansere Jupiter. Nok en konsoll med spill på kassetter. Denne ble heldigvis skrinlagt til fordel for Saturn, men skaden var skjedd. Saturn var en fantastisk konsoll, og i dag spiller jeg mye heller Saturn enn PlayStation (1), for de mange 2D-spillene står seg godt, mens den mer primitive 3D-tunge PlayStation er vanskeligere å ha glede av i 2025. Saturn var rett og slett bygget for to dimensjoner i en tid som ville ha tre.

Dette er imidlertid en artikkel om alternativ virkelighet. Så la oss spole båndet tilbake til 1992. Mega CD var et modig tilbehør, ikke tull. Og uten den ville ikke Nintendo ha ønsket å lage et CD-tilbehør sammen med Sony, og vi ville aldri ha fått PlayStation (Sony ville kanskje ha laget en konsoll likevel i tide, men den ville sannsynligvis ikke ha hett PlayStation, ville ikke ha kommet akkurat da den gjorde det, og ville ikke ha hatt samme ytelse - og vi kan bare spekulere i hvordan det ville ha gått). Så vi skal være glade for at de prøvde. Men etter det burde de ha trukket i bremsene. Egentlig før, til og med, men det kunne ikke Sega vite.

Med tanke på populariteten til Segas markedsledende 3D-spill i arkadehallene, burde de ha satset mer på 3D for Saturn - selv om vi nå i ettertid kan sette pris på de eksepsjonelle 2D-spillene.

De burde imidlertid ha innsett at 32X var fullstendig galskap. De lanserte i bunn og grunn to konsoller samtidig, som ikke delte noen spill overhodet. Alt fokuset ville selvfølgelig ha vært på Saturn. Og etter suksessen med Virtua Racing i 1992 og Virtua Fighter i 1993 burde Sega ha innsett at tredimensjonalitet var fremtiden. På samme måte som Mega Drive var en nedskalert versjon av datidens arkadeenheter, burde Saturn ha vært en forlengelse av Model 2-maskinvaren som drev Daytona USA og Virtua Fighter 2. Det var kostnadsmessige årsaker til avgjørelsen, men fordelene ville ha vært enorme, og den viktigste forklaringen er nok at Segas arkade- og konsollteam knapt samarbeidet i det hele tatt.

Hadde 32X-pengene blitt brukt på Saturn, ville Sega ha vært i en helt annen situasjon. Man må huske på at Saturn fortsatt er det mest solgte Sega-formatet i Japan, så markedet var der, Mega Drive-folket ville gjerne ha kjøpt Sega hvis de ikke hadde rotet det til så mye. I tillegg ville de selvfølgelig ha sørget for at det ble gitt ut et Sonic-spill til Saturn. Selv 32X fikk Knuckles' Chaotix-spinoffen, Saturn fikk bare Sonic Jam-samlingen og Mario Mart-utfordreren Sonic R. Hva om Nintendo ikke brydde seg en dritt om å gi ut Mario på konsollene sine?

Nintendo 64 får ofte æren av å være den første til å introdusere analoge pinner i videospill. Og det er sant, men faktum er at Sega lanserte 3D Control Pad til Saturn bare 18 dager senere, som på mange måter var en moderne kontroller som også hadde analoge utløsere.

Jeg tror de fleste vil være enige i at det hadde gått mye bedre med et større fokus på Saturn med mer gjennomtenkt maskinvare og et Sonic-spill, og et Sega som ikke hadde ødelagt omdømmet sitt fullstendig. Det var ikke før en generasjon senere at Sega gjorde alvor av det og lanserte Saturn, delvis finansiert av den daværende sjefens egen lommebok. Da var det for sent. Det var en utmerket og innovativ konsoll som satte flere salgsrekorder, ikke minst i USA, der den var den raskest selgende noensinne ved premieren. Men uten skikkelig tredjepartsstøtte og med for lite penger til skikkelig markedsføring, måtte Sega trekke ut støpselet.

Det er synd, og det er lett å være etterpåklok, noe som er en del av poenget med Alternative Reality-serien. Og i dette tilfellet kan man også spørre seg om Sega fortsatt ville vært Sega med bedre ledelse og uten alle de sprudlende ideene som førte til deres innovative, elskede og ofte helt vanvittige spill?