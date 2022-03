Amazon og The Expanse-skaperne vil lage God of War-serie

HQ

I disse dager gjør Uncharted det meget bra på kinoer verden over, og mange er spente på å se hvordan The Last of Us blir på HBO neste år. Deretter venter en Ghost of Tsushima-film og Twisted Metal-serie før seks hemmelige andre filmer/serier fra PlayStation Productions venter. Nå vet vi visst hva ett av en av sistnevnte er.

Vanligvis troverdige Deadline hevder at Amazon ønsker å lage en serie basert på God of War sammen med The Expanse-skaperne Mark Fergus og Hawk Ostby. Utenom det kan de bare si at planen er at serien vil være live action, så det er bare å komme med ønsker om skuespillere igjen. Særlig siden vi ikke skal glemme Dwayne "The Rock" Johnson sin kommentar tidligere i år...