AMD Radeon VII - AMDs forsøk på knuse Nvidias kjerneforretning

Gamereactor ble nylig invitert til en online-pressebriefing, og her ble AMDs nyeste profesjonelle grafikkort, Radeon VII, avslørt, og ikke uten konsekvenser for Nvidia. Utover at det betyr at Nvidia er tvunget til å slå tilbake, så må vi med rimelighet forvente at AMD vil være like så aggressive når de forventes å komme med nye gaming-kort nær fremtid.

Men hva er, og hva kan dette nye vidunderkortet? Det er lynraskt, faktisk raskere enn noe Nvidia kan tilby, det har enorm kapasitet når det kommer til beregning, og så er det helt ekstremt aggressivt prissatt i forhold til Nvidias Quadro- og ProRTX-serier.

Kortet angriper Nvidia på tre kjerneområder, hvor særlig Quadro-serien har vært den uslåtte kongen, Design Simulation, Media & Broadcast, samt HPC (High Performance Computing).

Selv om vi gamere ofte ser på utstyret vårt som dyrt, er det ikke uvanlig med grafikkort til 90.000 kroner i disse industriene. Derfor slår AMD hardt ut, og lanserer Radeon VII til en pris under $1900, altså det samme som et EVGA GeForce RTX 2080 TI KingPin Edition, som koster 23000 kroner. Vi snakker her altså en brøkdel av prisen.

Det betyr at AMD nå går etter et hardt troneskifte innen Double Precision Computing, simulering av materialer og konstruksjoner, designvalidering og bruk av 64-bit datasett. Det er hardt og komplekst arbeid som beregner hvordan deler av en konstruksjon eller et materiale blir påvirket, som eksempelvis hva som først bryter sammen i en ny bil og hvor mye varme skroget på et fly kan motstå, og på den måten sparer virksomheten for å bygge og teste 500 varianter av den samme konstruksjonen eller materiale.

Det samme gjelder Computer Aided Engineering, her hjemme nok mest kjent som CAD (Computer Aided Design), som brukes til stort sett alt fra broer til hodetelefoner og biler. Simuleringssoftwaren til dette alene anslås å omsette for over $19 milliarder innen fem år.

Så dette markedet er avgjørende selv om det ikke akkurat er noe de fleste følger med på. Så hva kan Radeon VII egentlig gjøre helt presist?

Selv om kortet kan kjøpes enkeltvis, så vil det ofte brukes i dobbeltkonfigurasjoner, hvor det vil erstatte Nvidias Quadro GP100 til 80.000 kroner (som ofte kjøres i dobbeltkonfigurasjon), eller Quadro GV100 som koster cirka 90.000 kroner, mens dobbelt AMD-konfigurasjon antas å koste "bare" 40.000 kroner.

AMD Radeon VII-konfigurasjonen er ikke bare vesentlig billigere, men også langt hurtigere da den kan bruke PCIe gen 4, og har seks utganger med IFL-bor, mens Nvidia byr på 4/4+1 DVI-D DL-udganger. Den rå computerkraften for en dobbeltkonfigurasjon er imponerende, 13.1 teraflops, altså mer enn det dobbelte av en GP100, og langt over de 7.4 teraflops et GV100 kan tilby. Quadro-kortenes båndbredde på 870/717 GB/s blir også slått, da AMD kan prestere over 1TB/s, ikke bare samlet, men for hvert kort. I tillegg kommer også hurtigere RAM og mindre strømforbruk.

Det må tilføyes at det sistnevnte resulterer i mindre varme (under 73 grader mot over 80 grader på et RTX5000-kort), samt Error Correction.

Det krever naturligvis at softwaren støtter de nye høye hastighetene og PCIe 4.0, og det gjør en lang rekke plattformer som Altairs EDEM, hvilket gjør at et Radeon VII yter mer enn dobbelt i forhold til et Quadro RTX5000.

Langt mer relevant for Gamereactors lesere, så vil Radeon VII med litt hell også fremme 8K-TV-produksjoner, som er urimelig krevende som ting er nå. Selv om AMD stiller software til rådighet som gir god fjernadgang, så krever en times 8K-TV vanligvis en måned med opptak (sier AMD) og heretter 2-3 måneders postproduksjon og redigering. Kortere produksjonstid, billigere utstyr, alt sammen er nødvendig for raskere utbredelse av 8K, som ellers skulle debutere til sommeren via OL i Japan.

AMD mener også at 8K vil bli den nye standarden. Det håper vi kanskje kan vente litt, det er 33.277.300 piksler som skal genereres på skjermen, og for gamere som vil ha +60fps, så blir det vanvittig mange piksler som skal skapes. Det er fint at Radeon VII kan både av- og dekode 8K, men akkurat nå kan kun de dyreste gaming-PCene kun trekke 4K +60fps. Vi tør ikke tenke på hva 8K vil kreve, på tross av at det allerede finnes enkelte spill som faktisk støtter det.

AMD har allerede frigitt betaversjonen av deres nye ProRender 2.0-software som kombinert med en Threadripper CPU og et Radeon-kort leverer en vill ytelse, og støttes av kjente plattformer som Blender, Maya og Unreal Engine.

AMD avsluttet presentasjonene med å poengtere at deres kort naturligvis har innebygget sikkerhetschip, samt at AMD ble valgt til de to kommende supercomputerne, The Frontier på 1.5 Exaflops, som er ferdig neste år, og El Capitan på 2 Exaflops, som tennes i starten av 2023.

Betyr det noe bra for gamingen?

Ja, i høy grad. Nvidia er nødt til å svare hardt tilbake, både hva ytelse og pris angår, og såkalt "high-end computing"-kort har alltid smittet av på alminnelige konsumkort, som vi andre ender med å bruke. Det betyr potensielt at vi får billigere og kraftigere kort enn vi ellers hadde fått, da det nå endelig, etter mange år, ser ut til å være skikkelig konkurranse mellom AMD og Nvidia på området.

Det betyr også at vi med rette kan forvente at AMD kommer med konkurrenter til Nvidias RTX-kort i 2070- og 280-variantene, men til lavere pris og mer ytelse, og at vi på den lange bane kanskje kan få lov til å få flytende 4K-gaming uten å måtte selge organer og ofre flere familiemedlemmer til mørke guder.